特斯拉再建超级工厂：为新能源生产储能电池

（德国之声中文网）中国官方新华社报道了特斯拉将开设储能电池超级工厂的消息。报道引述特斯拉全球副总裁陶琳称，新工厂有望明年第一季度开工，第四季度投产，"刷新特斯拉速度"。

这家工厂所生产的储能电池不是用于电动汽车，而是电力设施或其它公司用来储存电能。随着光伏产业、风能的增长，储能电池变得日益重要。这两种能源仅在天气条件合适的情况下才能发电，因此需要把电能储存起来，以备居民或商业用电之需。

新华社称，这家新工厂初期年产能为1万台，将面向世界各地销售。

这一特斯拉项目可以说是中国经济鲜见的好消息。中国商务部本周发布数字，今年1-11月，中国实际使用的外资同比下降了10%。

外商对于中国政府以国家安全等理由日益加强对经济管控感到忧虑。与此同时，美国在与中国的科技贸易领域也实施越来越多的限制。

对特斯拉而言，中国是重要市场和生产中心。即便在美中关系紧张的时期，特斯拉总裁马斯克仍与中国官方建立了紧密的联系。5月，他在北京会晤了中国商务部长和外长。

不过，一段时间以来，马斯克对中国的兴趣也受到华盛顿的质疑。总统拜登11月曾表示，马斯克与其它国家的关联"值得"审视。

2019年，特斯拉在上海修建了一家电动汽车超级工厂，为中国、欧洲和其它海外市场组装汽车。在繁荣的中国电动汽车市场上，特斯拉是仅次于国产巨头比亚迪的销售亚军。

据中国乘用车市场信息联席会的数字，今年前10个月，特斯拉在中国售出464654辆车，比去年同期增加37.5%，占到中国电动汽车市场12%的份额。

在风能和光伏发电装机规模上，中国在世界上也遥遥领先。这意味着，中国在能源储存方面也是一个主要的市场。

（美联社、法新社）

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