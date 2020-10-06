爱因斯坦为何吐舌头？

（德国之声中文网）1951年3月14日是爱因斯坦的72岁生日。这名出生于德国乌尔姆的著名物理学家当时已定居美国多年，在新泽西州的普林斯顿高等研究院（IAS）任职。爱因斯坦生日当天，研究中心的同事为他举办了庆生活动。

当他离开会场时，大量记者守候在门外，想让爱因斯坦对全球政局做点评，并拍张他的完美生日照。然而，宴会的演讲已让爱因斯坦感到烦躁又疲惫，他也不喜媒体围绕着他打转。爱因斯坦只想赶紧离去，但他乘坐的轿车被记者包围，当时他正坐在车后座，被高等研究院院长艾德洛特（Frank Aydelotte）及其妻子玛丽（Marie Aydelotte）夹在中间。“够了，够了……”他对推挤的记者如此说道，但记者仍不打算放过他。一名记者高声喊道：“嘿，教授，笑一个嘛！”

德国明斯特一家公司外墙的爱因斯坦涂鸦

标志性照片的快门瞬间

性格跳脱的爱因斯坦此时吐了吐舌头。摄影师亚瑟·萨斯（Arthur Sasse）按下快门，捕捉到这一瞬间。这张照片很快就广为流传。

这名一头白色乱发，衣着漫不经心，经常忘记穿袜子的物理教授，艰深的相对论直至仍令普通人难以理解。在他生活的年代，爱因斯坦已被视为超凡脱俗的人物。这张吐舌照也成为爱因斯坦的标志性照片。

但让这张照片出名的并非摄影师萨斯，而是爱因斯坦本人。爱因斯坦超级喜欢这张照片，加洗了数张后裁切掉艾德洛特夫妇，只留下他吐舌头的画面。他将照片寄给了同事、朋友和熟人。据说爱因斯坦曾对他的最后一任女友范托娃（Johanna Fantova）表示：“吐舌头反映我对政治的观点。”

爱因斯坦谈人类的愚蠢

爱因斯坦是犹太人，1933年希特勒成为德国总理后，他选择离开纳粹德国。由于曾体会过一个群体遭到国家针对的感受，爱因斯坦对冷战以及参议员约翰·麦卡锡（John McCarthy）针对共产主义者的做法难以认同。当时许多政治家、知识分子和艺术家指责他“不爱美国”。

爱因斯坦的观点是：“愚人的统治是不可克服的，因为他们有这么多人，他们的意见也和我们的一样重要。”他的另一句名言是：“有两件事是无限的：宇宙和人类的愚蠢。但对于宇宙是否无限，我还没有那么肯定。”

爱因斯坦以他的智慧—以及他伸出的舌头—回应这样的愚蠢。这张标志性的照片已经被重制了成百上千万次，印刷在海报、T恤衫、贺卡、马克杯和壁画上。直至今日，这名当代最伟大的物理学家在年轻一代中仍拥有众多粉丝。

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