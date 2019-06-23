 热浪席卷欧洲北部 德国预计突破40度 | 科技环境 | DW | 25.06.2019

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科技环境

热浪席卷欧洲北部 德国预计突破40度

本周预计欧洲北部气温将打破纪录。德法两国有关部门严阵以待。专家称世界范围内气温升高，是气候变迁的明证。

Symbolbild | Deutschland | Sommer | Hitzewelle (imago images/MiS)

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1后面好几个零的数字又出现了：继农民之后，德国各州政府估算结果也显示今年夏天异常高温给农业生产带来了十几亿欧元的损失。但德国的农业部长却不这么认为。 (11.08.2018)

今夏，多国受到严重的高温干旱天气困扰。科学家认为，全球气候变化导致出现极端高温天气的几率上升。中国华北平原甚至将不再适合人类生存。这气候变化与极端天气之间的关联，究竟是如何被证实的呢？ (01.08.2018)

今年夏季日本遭遇持续酷暑天气，已经造成数人死亡。这让人不由想到：2020年在东京举办夏季奥运会究竟是不是一个好主意。国际奥委会努力试图打消类似疑虑。 (22.07.2018)

（德国之声中文网）德国、法国、比利时接下来数天预计将迎来高温天气。德国周三可能突破40摄氏度，从而打破1947年6月在法兰克福创下的记录--38.2摄氏度。

不过，气候研究者指出，不必过于担心德国再次出现去年那样的干旱，因为极端的情况通常不会连续两年出现。

对德国有关部门而言，严防森林大火是重中之重，特别在东北部。柏林周一就出现面积约10公顷土地的火灾，预计要数天才能完全扑灭。

法国气象部门预计最高气温也将达40摄氏度，并称热浪来袭如此之早、6月就达到这样的高温是前所未有的。法国总统马克龙特别提醒民众、特别是老幼病孕人士多加注意。

科学家称，这样的热浪在欧洲出现的频率增加，进一步证明气候变迁的影响。

波茨坦气候影响研究所专家称，全球每月出现创纪录高温天气的频率比正常情况下多出5倍。这种极端高温天气的增多正是专家所预言的全球气候变暖的后果，而气候变暖的主因则是煤炭、石油、天然气燃烧产生的温室气体的积累。

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    酷暑来临 德国人准备好了吗？

    酷暑害苦宠物狗

    宠物狗最怕高温酷暑天气，但是这种令人也感觉不舒服的炙热天气现在席卷德国。除了德国北部一些沿海地区之外，今后几天，德国各地气温都将持续超过30度。

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    酷暑来临 德国人准备好了吗？

    狗狗：热死我了

    气温刚过30度，这只狗狗就有些“热昏”倒在地板上。这样的高温天气不仅让动物，而且让人也感到不舒服。

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    酷暑来临 德国人准备好了吗？

    音乐节喷射泡沫庆贺—太爽了！

    周末（6月22日-23日）的气温还不到30度，就有很多人抱怨天气太热。在不来梅与汉堡之间的德国北部地区举行的飓风音乐节上，露天广场上的65000名音乐节参加者为喷射在身上的泡沫欢呼雀跃，因为这些为庆祝音乐节而喷射的大量泡沫起到了临时降温的作用。

  • Symbolbild | Deutschland | Sommer | Hitzewelle (picture-alliance/dpa/H.-C. Dittrich)

    酷暑来临 德国人准备好了吗？

    用冰镇啤酒”冲凉“

    参加露天庆祝活动的人，往往都有各自的防暑办法。图中的这位老兄就想出了喷洒冰镇啤酒给自己冲凉的奇招。

  • 打伞遮阳

    酷暑来临 德国人准备好了吗？

    打伞遮阳

    在多特蒙德举行的德国基督教会日是另一种概念的露天庆祝活动。活动期间很少看到酒精饮料，也没有震耳欲聋的音乐，但是却有更多的参加者，人数超过12万。为抵制骄阳酷暑，参加活动的这位老奶奶用雨伞遮阳。

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    酷暑来临 德国人准备好了吗？

    儿童戏水池内冷却饮料

    将罐装饮料放入儿童塑料戏水池内不愧是冷却饮料的一个很实用的妙招。但是为什么图中植物也被放入戏水池，就让人感到有些费解了。

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    酷暑来临 德国人准备好了吗？

    水上游泳池

    居住柏林的人，天热时可以到施普雷河上的水上游泳池去避暑。根据德国气象局的天气预报，周三（6月26日），德国气温将达到38.2摄氏度，创几十年来6月气温最高纪录。上一次创纪录的6月酷暑是1947年在法兰克福测量的。

  • 柏林护城河畔这对男女可能是奔着清澈凉爽的河水而来，不想两只白天鹅在坚守自己的”领地“。这对情侣看来只好放弃对天鹅来说的”入侵“，暂时在岸边休息。

    酷暑来临 德国人准备好了吗？

    白天鹅的水中领地

    柏林护城河畔这对男女可能是奔着清澈凉爽的河水而来，不想两只白天鹅在坚守自己的”领地“。这对情侣看来只好放弃对天鹅来说的”入侵“，暂时在岸边休息。

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    酷暑来临 德国人准备好了吗？

    看似自虐 实际很爽

    在德国很多城市的市内，也有可以乘凉的地方。例如很多城市中心都有喷水池。看一看图中的这个男孩在柏林卡尔—马克思大街的一个喷水池内玩得多么开心。

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    酷暑来临 德国人准备好了吗？

    白天越来越短气温越来越高

    接下来的几天不仅气温不断升高，而且是晴空万里，艳阳高照。对阳光过敏的人，最好是选择傍晚再出门。这张图片展示的是柏林居民在夏至当天傍晚太阳落山之际在柏林龙山庆贺的情形。这一天是一年中白天最长，夜晚最短的一天。


 

苗子/达扬（美联社、德新社）

 

 

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酷暑来临 德国人准备好了吗？

上周五，德国凉爽的气候还让人感觉尚未真正进入夏季。然而仅隔一个周末便迎来酷暑天气。从周一开始，全德国气候一天比一天热，周三（6月26日）气温将创70年来最高纪录。 (24.06.2019)  

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