烟瘾难戒？可能都是基因惹的祸！

（德国之声中文网）在全球范围内，抽烟一直被认为是全世界人类可避免的最大健康风险。吸烟的危害众所周知。尽管全球都在开展教育宣传活动，但是全世界每年仍有6至7百万人死于吸烟后果。如果大多数人都知道吸烟的危害，为什么戒烟还这么难呢？或者说为什么有人戒了烟后又出现反复？

据估计这和人的毅力没有太大关系，而是一种对尼古丁极其敏感的突变基因在起作用。巴斯德研究所和法国科学研究中心的科学家与巴黎索邦大学和法国国家健康医学研究院（Insern）的共同研究结果表明，这种突变基因在老鼠身上也起着同样的作用。大约35%的欧洲人和将近50%的中东人都有这种基因。

尼古丁受体从中作崇

据《当前生物学》杂志的报道，大脑中的尼古丁受体从中作崇让人吸烟成瘾，并给人一种舒适感。近年来开展的几次大型基因研究结果表明，CHRNA5基因的突变与人对尼古丁的依赖度的增加有关。

日渐风行的电子香烟 吸烟-一个潇洒的坏习惯？ 2014年5月31日是世界无烟日。很多人会在这一天再次下决心戒烟 ，也有些人会改抽电子烟，电子烟全球消费量正在不断增加。因为这种烟没有呛人的烟味儿，不危害健康 - 完全可以成为香烟的一种替代品。

日渐风行的电子香烟 电子烟是这样作用的 ... 电子香烟是由一个需要例如通过电脑USB接口定期充电的电池，一个容器和一个蒸发器组成。其配料可以选择各种口味的尼古丁替代品，用嘴吸时，容器内的液体蒸发，蒸汽被吸入口内。

日渐风行的电子香烟 各种不同口味的配料 电子烟有各种不同口味的配料。最受欢迎的是烟草味和烟草加薄荷味的电子烟配料，之后是水果味道的品种，如草莓和苹果。除此之外还有各种尼古丁浓度的产品，或不含尼古丁的无味替代品。

日渐风行的电子香烟 适合不同类型的吸烟者 电子烟不仅有各种不同的口味可供选择，而且除了电子烟之外，还有电子雪茄，电子烟斗或者其他小型替代品。对于偶尔吸烟的人来说，大约10欧元一支的一次性电子烟，相对来说价格比较贵。

日渐风行的电子香烟 与烟草不同 吸烟被定义为“将部分植物燃烧的烟故意吸入进入口腔或进入更深的呼吸道和肺部”。 电子香烟与普通香烟的最根本区别在于：无需对任何东西进行燃烧，既没有烟草也没有其他植物。 这样要比直接吸烟更为健康。

日渐风行的电子香烟 有争议的非吸烟者保护法 相关讨论尚未结束。是否将电子香烟也列入非吸烟者保护法，在餐馆和酒吧也同样禁止？对该问题始终存有争议。当前的情况是，大多数人赞成在公共场所禁止吸烟，但是可以容忍电子香烟。

日渐风行的电子香烟 可疑的成分 对于外行人来说，电子烟的液体成分是个谜。例如这种液体中含有的丙二醇是 “一种透明，无色，几乎无味和具有高吸湿性的液体。” 这种物质常被作为护肤霜和牙膏等用品的溶剂。长期使用是否影响健康目前还不清楚。

日渐风行的电子香烟 意见分歧 对于抽电子烟更好还是可以继续抽传统香烟的问题，大多数专家一致认为电子香烟肯定不大会损害健康。当然最好的选择是任何烟都不抽。 作者: Hannah Fuchs/李京慧



基于这一研究结果，科学家们使用更新的分子遗传技术为老鼠植入突变基因。之后观察突变基因在老鼠不同行为阶段所产生的作用。结果表明，突变基因导致尼古丁消费的增加，并且在停止治疗后更容易出现反复。科学家们表示，这项研究能够更准确的评估这种突变在不同阶段对尼古丁依赖性的的影响。

调查报告的作者伏尔戈特（Benoit Forget）说，调查结果初步揭示了突变基因如何导致烟瘾复发的作用机制。

研发药品的基础

研究结果表明，这种效应与中脑核区域（即中脑区域）的神经元活化减少有关，也就是关系到具有最高浓度的所谓α-尼古丁受体亚单位的脑结构。

巴斯德研究所胆碱能系统综合神经生物学部主任马斯科斯（Uwe Maskos）说，在这一研究结果的基础上，医务工作者现在正在研发一种能够提高尼古丁受体α亚单位的药物，用来帮助人们减少吸烟和烟瘾复发的风险。