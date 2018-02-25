灾难当头 儿童首当其冲

（德国之声中文网）2016年4月，厄瓜多尔西北部发生7.8级强烈地震。该地区的很多人都未能逃过一劫。超过660人死亡，8万多人无家可归 。560所学校全部或者部分被摧毁。

尤其是儿童的情况更凄惨。很多孩子失去父母，生存完全靠自己。虽然对灾区提供了紧急援助，但是要让灾民包括所有儿童受到全面的照顾还需要时间。截至2017年4月，受到援助组织国际计划救助的儿童已经有36900人。

厄瓜多尔的例子说明了在发生自然灾害的情况下儿童的脆弱程度。因此，"发展援助联盟"和波鸿鲁尔大学发表的的"2018年世界风险报告"将儿童作为主要的关注对象。

严重营养不良的也门婴儿

"发展援助联盟"负责人穆克（Peter Mucke）向德国之声表示："自然灾害尤其给儿童造成重创。由于人小体弱，因此给孩子们带来的风险高于成人。"此外，从法律保护方面来看，儿童的受保护程度也比成人差。"虽然儿童的权益受到儿童权益公约的保障，但是他们不可能像成人一样去要求自己应有的权益。"

多重危险

2011年东南亚发生的海啸便足以说明灾难给儿童带来的后果是多么严重。2800名儿童成为孤儿。2010年海地发生大地震也使很多儿童孤立无助。灾难发生后，大约7300名儿童被人贩子绑架到邻国多米尼加。2008年缅甸遭受飓风袭击后，数百名儿童沦为家庭童佣。

2018年世界风险报告还谈到一些地区发生的重大事件，如战争与冲突以及严重的自然灾害。报告的基本观点在于，"极端自然事件如干旱、地震、飓风等并非仅仅是带来灾难风险的主要原因，而一些社会因素对此也负有责任，无论它与导致自然灾害的极端自然事件是否有关联。"

台风过后的菲律宾

受威胁的国家和较安全的国家

其理由是，任何社会都可以直接或者间接地采取措施，降低自然风险导致的后果。例如制定周密的建筑安全条例，切实可行的灾害保护措施或者尽可能的减少居民的极端贫困和不平等。诞生并非所有国家都有办法。

从世界风险指数来看，瓦努阿图、汤加和菲律宾属于风险程度最高的国家。卡塔尔，马耳他和沙特阿拉伯是最安全的。德国在曝光率最低的国家中排名第17位。

目前儿童遭受苦难最多的其中一个国家是也门。3年半前也门爆发的内战，尤其给平民百姓造成重创。在这个位于阿拉伯半岛最南端的国家，数百万人沦为难民。他们不仅遭受军事暴力，而且还忍受着长期干旱的煎熬。伊拉克的情况也与也门相类似。

国际计划援助组织负责人穆克说："这些国家根本就没有能力在战争情况下对极端自然事件做出适当的反应。""如此多的儿童生活在一个被完全破坏的环境或者生活在难民营，那里的条件更差，孩子们根本无法上课，享受不到医疗保健服务。"

继续加强儿童保护工作

海地大地震后的孤儿

因此，在发生自然灾害期间或者之后，加强儿童保护工作尤其重要。2005年1月，第二届世界减灾大会在日本神户举行。

该世界减灾大会通过了一份《兵库行动框架》，也就是一份基本行动计划。该行动计划将保护儿童作为首要任务，例如建立社会安全网、开展重建项目以及进行心理疏导。其目的是帮助儿童战胜灾难造成的心灵创伤。

穆克说，因此，调查报告的作者们呼吁继续加强儿童保护。他强调："具体地说，我们希望与那些经常遭受严重自然灾害的国家合作，共同为儿童制定一份行动计划。"

总的来说，该报告的作者敦促人们让儿童也参与风险的预防，干预和援助过程。调查报告指出： "因为他们认识并能够识别其他风险，因此一定要让他们参与并制定发展战略"。 "在受到极端自然现象影响的地区为儿童制定一项行动计划应该是重要的一个步骤。" 调查报告的作者认为，只有这样，才能够在发生灾难时以及灾难过后有效地加强儿童保护。

