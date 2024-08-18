火星地表下或有大量液态水

（德国之声中文网）对美国国家航空航天局（NASA）已退役的洞察号（InSight）火星探测器的最新数据分析显示，火星可能拥有大量液态水。洞察号在2018年发射，当时的任务是纪录火星的地质活动状况，它也快速侦测到火星是一颗仍活跃着的行星。

新的数据分析显示，当火星在数十亿年前失去大气层后，水份并没有蒸发或仅成为南北极的冰冻水。不过，要获取这些水基本上是不可能的。因为火星上的水并不存在于表面，而是分布在火星地壳以下至少11公里深处的岩层当中。

加州圣迭戈大学和柏克莱大学研究员估计，火星上浸泡在岩层中的液态水，足够创造覆盖整个火星约2公里厚度的海洋。

但是，由于目前地球上没有任何探钻能够汲取那样深度的地下水，要在火星上做到这项创举可说微乎其微。

利用洞察号火星探测器探测水源

盡管缺少科技设备探测火星的地核，科学家表示，分析波动数据也能了解火星的地壳和矿物组成。

这些数据来自洞察号火星探测器四年期任务，该任务在2022年12月结束。

在搜集的数据中，有部分记录被称为 “火星地震”，此外还有陨石撞击造成的星球表面震动，洞察号录这些活动过程中地震波的波速。

研究团队利用“岩石物理模型”来计算火星的地壳属性，这是藉由快速移动的地震波通过岩石来测得。

研究主持人，同时也是圣迭戈大学斯克里普斯海洋研究所（UC San Diego's Scripps Institution of Oceanography）地质物理学家的莱特（Vashan Wright）表示：“我们的目标是研究声波和岩石成分的相关性。当岩石密度越高，声波传递速度越快。当你添加一些液态水在里面，声波速度会提升。假使岩石裂开，声波速度会下降。”

莱特和同事对他们的研究采取“未知论态度”，他们并不期待在火星地层下找到液态水，而是期待找到任何一丁点与水相似的物质，或是蔓延在岩层中的水份。

莱特说：“人类对火星一直以来都有许多疑问和好奇，这项研究给我们一些答案－它给我们线索以了解未受人类影响的水循环是什么样子。”

哪里有水源，哪里就有生命?

莱特和同事不是第一个想了解液态水是否存在于火星的研究团队。

2022年，美国加州理工学院利用“火星侦察轨道卫星”研究火星地表上的盐分沉积，他们推测直到20亿年前水分都还存在于火星。

有关北极冰帽的研究显示，液态水可能存在于寒冷的地表下，但近期的调查认为，这可能只是一种雷达侦测上造成的错误解读。

根据十年前NASA的研究显示，水分有可能偶尔在火星地表上流动。这个结果令许多努力寻找火星上是否有生命的科学家感到兴奋。跟地球一样，液态水被认为是生命起源与演化的重要因素。

莱特说：“水似乎对生命来说是必要条件。...如果你在深处发现水，并不意味著生命，它意味著生命存在的可能性。”

这份研究数据现在刊登在美国国家科学院院刊上。

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