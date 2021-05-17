火星不够远 SpaceX要去木卫二

(德国之声中文网) 美国宇航总署NASA日前宣布，前往木星轨道探测木卫二(又译"欧罗巴")的任务将由SpaceX的"重型猎鹰"火箭执行，与SpaceX公司的合同金额高达1.78亿美元。此前，亿万富翁马斯克(Elon Musk)的航天公司已经为国际空间站执行了多次货运飞船以及载人飞船任务。

NASA原先计划用自己研发的SLS火箭执行木卫二探测任务，但是该型火箭费用严重超支，且开发进度也严重落后于计划，最新的首飞日期已经被推迟到了今年11月。与此同时，私营企业SpaceX研发的"重型猎鹰"2018年就实现了首飞，至今已经多次成功执行商业航天任务。

相当于23层楼高的"重型猎鹰"火箭，能够提供18架波音747飞机的推力，是当前在役的全球最大推力火箭，且部分组件可回收。

冰封星球是否有生命？

按照计划，"重型猎鹰"火箭2024年发射后，探测器将在2030年抵达环木星轨道，此后将近距离飞越"木卫二"近50次。

名为"欧罗巴快船(Europa-Clipper)"的探测器将查看这枚冰封的星球是否具备适宜生命存在的条件。探测器将携带照相机、光谱仪，拍摄高清晰度的照片，并且绘制"木卫二"表面的地图、分析大气层的成分。

1997年，NASA的"伽利略"探测器在飞略"木卫二"时，曾经发现该星球的磁场存在一处反常。科研人员在2018年曾经分析认为，这一磁场反常可能由木卫二冰壳下的液态海洋形成的喷泉造成。该项研究成果也为木卫二可能存在液态水的假说提供了新的证据。

(路透社、法新社)

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