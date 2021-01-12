 澳洲酝酿新媒体法 谷歌威胁关搜索引擎 | 经济纵横 | DW | 22.01.2021

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经济纵横

澳洲酝酿新媒体法 谷歌威胁关搜索引擎

澳大利亚计划出台的新媒体法引起美国网络巨头谷歌强烈反弹。谷歌威胁，若澳洲执意通过新法，该公司将对其关闭搜寻引擎。澳洲总理则强硬表示，在澳洲该如何行事由澳洲说了算。

UK Google Büro London

谷歌对澳洲拟立的新法提出抗议

（德国之声中文网）澳大利亚政府正计划通过一项新媒体法，规定谷歌母公司Alphabet和脸书等网络巨头，未来若散播澳洲当地媒体业者的新闻内容，必须向其支付版税。

 负责谷歌新西兰及澳洲事务的常务董事席尔瓦（Mel Silva）周五（1月22日） 在出席参议院听证会时表示，澳大利亚的计划不仅无法实践，还将对谷歌构成无法估计的财务风险。席瓦尔称，若该项法规获得通过，谷歌唯一的明智选择是退出澳大利亚市场。

Symbolbild Big Tech Google Amazon Facebook Apple

她表示，如果谷歌必须因搜索结果中的相关链接及内容向媒体公司付费，就如同一个人向朋友推荐了某家咖啡厅后，要求咖啡厅支付中介费。她说：“针对特定信息的链接制定价格，等同于瘫痪搜索引擎的功能，人们就不能再享有自由开放的网络。”

一旦澳大利亚通过新媒体法，谷歌和脸书新闻馈送服务（NewsFeed）将必须向相关媒体和出版社支付费用。据澳洲媒体报道，若网络平台拒绝付费，将面临最高1000万澳元的罚款（约630万欧元）。

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）称，该国不会向威胁屈服。他强硬地表示：“让我清楚说明：在澳大利亚能做什么，规则是由澳大利亚来制定……这就是事情在澳大利亚的运作方式。”他还强调：“我们不会理睬任何威胁。”

 

张筠青/凝炼（德新社）

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