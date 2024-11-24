澳大利亚拟禁止16岁以下未成年人使用社媒

根据这项法律草案，如果社媒平台违反禁令，将面临最高可达五千万澳元的罚金。澳大利亚政府称，出台这样的法律，是为了保障未成年人权益，而并非将他们隔绝于网络之外。

（德国之声中文网）澳大利亚政府周四提交议会的这项法律草案，将全面禁止16岁以下儿童使用社交媒体。草案中规定，违反禁令者，将面临最高五千万澳元（折合3080万欧元）的罚金。



澳大利亚中左翼政府计划对一项年龄审核系统进行评估，以便通过生物数据或官方身份证件来确保禁令的实施。

一旦该项法律草案获得通过，将成为迄今为止单个国家对社交媒体最为严厉的管控措施。澳大利亚总理阿尔巴尼斯在一份声明中称：“这将是一次具有划时代意义的改革。我们也很清楚，一些孩子终究会找到绕过禁令的方法，但我们希望通过这种方式向社媒平台发出信号，以促使他们严格遵守规定。”

一般认为，反对党自由党将会支持这项法律草案，不过，独立党和绿党则要求政府提供关于该项草案的更多细节。



严苛的澳大利亚法律

澳大利亚出台的这项法律草案规定，即便父母出具同意书，或孩子已经拥有社媒账户，均不会被视为例外情况而获得通融。

今年六月，西班牙曾提出立法建议，将禁止使用社媒平台的年龄限制从14岁提高至16岁。而在法国，去年开始禁止15以下未成年人使用社交媒体，但获得父母准许后，大多数人都可以绕过政府的这项社媒禁令。在美国，过去数十年来，高科技公司必须征得父母同意之后，才可以获取13岁以下用户的个人信息。

澳大利亚通讯部长罗兰：推出禁令，是为了保护青少年，而并非要隔离他们。 图像来源: Lukas Coch/AAPImage/AP/picture alliance



儿童权益保护组织和因特网专家则担心，澳大利亚政府的严格禁令，将使未成年人隔离于社媒网络之外。联合国教科文组织澳大利亚分部的马斯基尔（ Katie Maskiell）表示，拟议中的社媒禁令并不是保护儿童的灵丹妙药，甚至存在将青少年推向 “隐蔽和不受监管的网络空间”的风险。

不过，澳大利亚通讯部长罗兰（ Michelle Rowland）则表示，推出上述法律的目的，是保护青少年，而不是让青少年隔绝于网络。罗兰说：“这一切都是为了保护青少年，而不是要惩罚或孤立他们。同时，我们也是为了让家长们知道，在保障儿童健康和幸福方面，我们和家长属于同一阵营。”罗兰援引政府的一项调查报告称，95%的澳大利亚家长都认为，网络安全是他们在养育孩子方面所面临的最严峻挑战。罗兰说：“14岁至17岁的澳大利亚未成年人当中，近三分之二曾浏览过有害内容，包括药物滥用、自杀自残以及暴力，另有四分之一的人则接触过宣扬不健康饮食习惯的内容。”

哪些公司不受禁令影响？

澳大利亚通讯部长也表示，在教育、即时通讯、游戏和身心健康领域，提供有益工具的公司，将不会受到禁令的影响。这些公司包括谷歌旗下的YouTube,Classroom, WhatsApp以及Headspace等应用。

罗兰在澳大利亚议会表示：“我们并没有说，即时通讯工具或网络游戏的使用不存在风险，因为这些用户仍有可能会接触到其他用户发放的有害内容。但总体而言，这些用户不会再受到内容算法策划以及心理操控的影响，而陷入无法自拔的地步。”

（美联社，法新社，路透社）

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