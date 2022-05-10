 混亂中摸索「新台灣模式」：台灣防疫為何「慢半拍」？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.05.2022

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混亂中摸索「新台灣模式」：台灣防疫為何「慢半拍」？

為了「與病毒共存」，台灣實行所謂的「新台灣模式」，不斷滾動調整的防疫政策卻令不少民眾感到困惑，也被批評未能「超前部署」。有專家指出，台灣當前防疫政策的矛盾之處，部分原因在於——受困過去的成功經驗。

Taiwan | Menschen mit Schutzmasken zum Schutz vor Covid-19 in Taipeh

台灣總統蔡英文在4月6日宣布實施「新台灣模式」。

（德國之聲中文網）台灣新冠疫情持續升溫，根據中央流行疫情指揮中心，台灣週五（5月20日）新增85720例本土確診病例，49例死亡。前一天，台灣衛福部表示疫情「進入廣泛社區流行階段」，預計5月下旬達到高峰。

因應疫情變化，台灣政府不斷調整防疫政策。例如，自5月12日起實施的「快篩陽性即確診」政策規定，有3類對象若快篩為陽性，視同確診，包括居家檢疫（入境人士）、居家隔離（與確診者有接觸）、自主防疫者。

但快篩陽性後，仍需透過遠距醫療診斷，經醫生判讀確認後才能被列為確診。若對快篩結果無共識，或者並非這3類的其他民眾，則可由衛生單位安排進行PCR核酸檢測。

該政策主要是為了輕重症分流，並避免民眾湧入醫院篩檢導致醫療負荷超載，然而實際執行情況卻令不少民眾感到混亂難從。

大眾難以跟上防疫政策 

「我有試著預約線上看診，根本預約不到。App根本沒顯示台北市有可以預約的診所或醫院，然後它給了一堆合作的診所，電話都打不進去。後來也聽說App早就掛了，太多人湧入。」一名5月13日在隔離期間快篩陽性確診的楊小姐向德國之聲表示。

楊小姐說，快篩陽性者向政府通報病例的過程「很複雜」，有些年長者乾脆直接放棄。她告訴德國之聲：「我覺得三五天就改一次政策滿讓人不解，感覺政府沒有全盤計畫，打帶跑的感覺。」

COVID-19 Taiwan

防疫政策的變化、遠端醫療的應用，對老年人來說恐是困難。

另一名陳小姐告訴德國之聲，不斷變化的政策令人難以跟上腳步。她在快篩陽性後，嘗試透過網路搜索最新的政策指引，以確認自己是否符合標準、應該如何遵守規範，但這「對於已經生病的人來說，是一個很大的壓力。」她說：「確診後還要研究隔離的規定、還要去搶著預約有限的PCR，其實對確診者來說是蠻累的。」

5月18日，台灣再宣布即日起65歲以上老人，無論是居家隔離、檢疫或自主防疫，只要快篩陽性並經醫事人員確認，即為確診。老人可就近至醫療院所或透過遠距門診醫療，請醫師協助評估確認。

許多醫生指出，遠距醫療對於不熟悉智慧型手機或網路設備的老人及偏鄉民眾來說，仍非常困難。美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝告訴德國之聲，「台灣的遠距醫療相當落後」，很多區域醫院到現在才趕快發展遠距醫療，這次危機可能正好也是契機，「督促台灣的醫療機構跟衛福部積極發展遠距醫療。」

專家：台灣防疫「慢好幾拍」

台灣總統蔡英文在4月6日宣布實施「新台灣模式」，蔡英文表示，台灣現階段目標為「重症求清零、有效管控輕症」，持續以「減災」為目標，而非全面「清零」；但也不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。

5月初，台灣宣布輕症、無症狀確診者實施「7+7」，也就是居家照護7天、自主健康管理7天的措施；入境人士的居家檢疫從10天縮短為7天；密切接觸者的匡列改以「同住親友」為原則。自5月17日開始，台灣將密接者的居家隔離放寬為「0+7」，只要完成施打3劑新冠疫苗就不用隔離，只需配合7天自主防疫，快篩陰性可外出。

台灣防疫政策短期內不斷變化，美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝認為，台灣上半場防疫非常成功，但「今年在面對奧密克戎（Omicron）產生的本土疫情時，很遺憾也是跟去年一樣，顯得準備不足」，未能從去年春天的本土疫情中吸取教訓。

紀駿輝告訴德國之聲，面對奧密克戎台灣已有歐美經驗可循，但卻沒有及早因應，「好像是走一步、看一步然後再做一步。」他舉例，隔離檢疫政策「每一、兩個星期就改一次」，且一直忽略疫苗施打狀態，一直到5月17日的最新政策才有所更改，宣布密接者打滿三劑疫苗不用隔離。

他解釋：「不管有沒有完成疫苗施打，只要有感染或接觸史，所有的檢疫隔離規定都是一視同仁，這等於是間接向民眾宣示疫苗無效。這樣是很矛盾的，一方面政府的政策是間接宣布疫苗無效，為何又要鼓勵民眾打疫苗？這也是反映出台灣從去年的本土疫情，對於疫情的防範跟控制，好像跟前半段很不一樣。」

紀駿輝告訴德國之聲，疫情前半段，台灣一直強調超前部署，但奧密克戎疫情以來顯示的是，「台灣防疫不只是慢半拍，而是慢好幾拍。」

受困過去成功經驗

台灣民意基金會週五（5月20日）公布蔡英文就職六週年的有關民調。結果顯示，蔡英文「總統職務表現贊同率」為46.2%，與上個月相比下滑 3.7%。疫情是否衝擊聲望也受到外界關注。

紀駿輝指出，台灣過去把重點放在「清零」，投入大量資源防堵跟做疫調，很難將資源優先投入在如何應對新疫情爆發。他也認為，台灣的防疫「成也SARS，敗也SARS」，由於上半場防疫太成功，便認為所有SARS的經驗都可以延續到新冠疫情，卻忽略了兩者雖有相似之處，但也有很不一樣的地方。

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近日台灣單日新冠確診數破萬，雖然超過99%都是輕症，仍引起民眾恐懼心理，快篩供不應求。台灣有民意代表呼籲進口「台幣30元的德國唾液快篩」，並稱德國人「幾乎每天快篩才出門」，但這與事實似乎有一定差距。

台灣新冠肺炎確診人數最近日益增加，政府卻採取大幅地簡化通報程序、縮短隔離時間等等因應措施，但是官員並不承認這就是“與病毒共存”。

台灣疫情不斷升溫的同時，當局防疫政策正逐漸從「清零」轉向「共存」，有專家認為政策應變速度還不夠快速，並建議應調整促打疫苗、隔離天數有別的防疫政策。

他向德國之聲解釋，SARS沒有所謂的無症狀或輕症感染，一旦感染，症狀都很嚴重，新冠病毒卻不一定是這樣，加上奧密克戎跟先前的變種病毒特性不同，幾乎要把他看成不同的疾病，但台灣防疫措施依然延續過去成功的部分，認為做得很成功為何要改，這也是導致台灣為何在面對本波疫情時，政策往往慢好幾拍的原因。

他認為，參照丹麥及歐美經驗，台灣這波疫情要往下降，就要讓健康或打過疫苗的人有機會暴露跟感染，提高人口的群體免疫。但台灣面臨的兩難是，一方面由於醫療設施不夠，75歲以上老年人只有73%完成疫苗施打，不能讓短期內爆發太多病例，另一方面又不能把防疫規範綁得太緊，導致疫情拖太久。

台灣衛福部長陳時中週四（5月19日）表示，目前台北市與新北市的專責與負壓病房空床率整體約50%左右，雙北的病床確實相對少，但「台灣目前的醫療狀況絕對不到崩潰的階段，說崩潰未免有些危言聳聽」。

紀駿輝指出，台灣目前確診總數約100多萬，相對2300萬人口來說還是太少，還不足以讓奧密克戎疫情平緩下來。依照歐美經驗，至少要到40%至50%的人感染，疫情才會慢慢下降。

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