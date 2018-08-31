深红色光线有益于防止老年视力下降

（德国之声中文网）每天晚上凝视红色灯泡3分钟，可能就像人们每晚必须刷牙一样，成为人们将来的一种固定的习惯。凡是这样做的人，或许可以减轻因年龄增长导致的视力下降。由伦敦大学学院眼科系教授、神经科学家杰弗里（Glen Jeffery）领导的一组研究人员现在为该论点提供了有力的证据。

2020年6月29日，科学家们在《老年医学杂志》上发表了他们的科研评审结果。

两周的人体试验

24位年龄在28至72岁之间的志愿者参加了这项试验，所有人均无眼疾。研究人员首先测试了其视网膜中感光细胞的敏感性。这些感光细胞由视锥细胞和视杆细胞组成。 视锥细胞负责彩色感知，而视杆细胞则对外围视觉以及黄昏和黑暗中的视觉很重要。

为了测量视锥细胞的性能，受试者需要识别几乎看不出色差，越来越模糊的彩色字母。之后，科学家们向测试对象提供了小型LED手电筒，让他们在2周的时间里每天对着手电筒的深红色光线凝视三分钟。之后，将对他们的视杆和视锥细胞的敏感性反复进行测试。

对40岁以上的人有效

试验表明，红光治疗只对中老年人有效。例如在40岁以上的人群中，红光照射后，其栓剂细胞的性能提高了五分之一。但是在年轻受试者中则没有发生什么变化。

尤其是蓝色识别性能的改善非常明显，通常这是视力下降最快的颜色范围。与此同时，视杆细胞的性能也显著提高。据研究人员说，红色灯的生产费用不是很昂贵。每个灯售价约合13欧元。

研究人员为受试者改造的手电筒

也正是因为灯不贵，所以研究人员警告人们使用要适当。因为视网膜是高度敏感的器官，否则 LED灯，尤其是激光灯很可能会给视网膜造成持久损坏。 因此，不要使用未经医学检验、没有获得认证或者自制的灯具。

随着年龄的增长，视网膜的感光细胞会发生变化，我们的视力下降。杰弗里说："尤其是对于40岁以上的人如此。"视网膜的敏感性和色彩感知能力都将逐渐减弱。

原因之一是视网膜细胞衰老。这主要是因为细胞中的线粒体性能下降。线粒体被认为是细胞的动力源。它们以能量载体三磷酸腺苷（ATP）的形式为细胞提供能量。

如果线粒体的性能下降，细胞将无法维持其功能。视网膜的感光细胞是线粒体浓度最高的细胞。同时，这些细胞需要巨大的能量。

这就是为什么在衰老进程视力比其他器官更早和受影响更严重的原因。在人的一生中，视网膜细胞中的三磷酸腺苷（ATP）的产生最终会平均减少70％，因此大幅度降低了感光性能。

通过昆虫和老鼠获取的经验

杰弗里解释说："线粒体吸收波长为650至1000纳米，因此其性能得到加强，提高了产能。" 研究人员从以前的研究中就已经得知，如果大黄蜂、果蝇和老鼠受到波长670纳米、也就是深红色光线的照射，其视网膜中感光细胞的功能便可以大大改善。

现在使用的手电筒的波长也为670纳米。杰弗里将光疗法比喻为给电池充电。他说："如果让老年人短时间置于波长适合给视网膜细胞能量系统充电的光线中，便可以显著改善老年人的视力。"