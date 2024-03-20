 涉嫌窃取特斯拉机密 长居中国加拿大人在美被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2024

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政治

涉嫌窃取特斯拉机密 长居中国加拿大人在美被捕

一名居住在中国的加拿大人因涉嫌从一家总部位于美国的电动汽车公司（疑似为特斯拉）窃取技术而在美国被捕。据媒体报道，另一名同样受到指控的生意伙伴目前仍在逃。

（加州特斯拉停车场照片）被窃技术涉及高速电池装配线，使用的是特斯拉拥有的专利技术。

（加州特斯拉停车场照片）被窃技术涉及高速电池装配线，使用的是特斯拉拥有的专利技术。

（德国之声中文网）美国联邦检察官本周二（3月19日）表示，两名男子被指控利用从电动汽车制造商特斯拉窃取的商业机密在中国开展业务，并合谋将窃取的技术出售给卧底执法人员。

检察官称，一名居住在中国宁波的58岁加拿大公民在前往长岛与假扮为商业人士的卧底特工会面时被捕。据媒体报道，另一名同样受到指控的生意伙伴目前仍在逃。

为何被捕？

检察官表示，该男子与其合作伙伴利用“总部位于美国的一家领先电动汽车公司”的商业机密开设了自己的业务。

检察官没有透露该美国公司的名称，但表示该公司于2019年收购了一家位于加拿大的电池装配线制造公司，而这两名男子此前都曾受雇于该加拿大公司。特斯拉随后成为该项技术的唯一所有者。

这一描述与特斯拉在2019年收购了位于加拿大安大略省列治文山电池制造公司Hibar Systems的情况相符。

在美国，串谋传播商业机密（conspiracy to transmit trade secrets）的指控罪名一旦成立，最高可判处10年监禁。

纽约东区联邦检察官布雷恩·皮斯（Breon Peace）在与美国司法部和联邦调查局官员发布的一份声明中表示：“这两名被告在中国建立了一家公司，公然窃取了美国公司的商业机密，并出售了用窃取得来的商业机密所开发的产品。这些商业机密对于制造电动汽车至关重要，研发成本高达数百万美元。”

去德国特斯拉上班：美梦还是恶梦？

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