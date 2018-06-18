涉嫌严重欺诈 “柴油门”主角被起诉

（德国之声中文网）德国不伦瑞克市的检察官周一（4月15日）表示，针对大众汽车公司前首席执行官马丁·温特科恩（Martin Winterkorn）在"柴油门"丑闻中扮演的角色，他们已经对他提起诉讼。另外4名经理也受到指控。

德国汽车业"柴油门"丑闻爆发于2015年。大众汽车集团被查实通过软件调整柴油发动机工作状态，从而使氮氧化物排放在尾气检测状态下达标，以掩盖发动机在正常行驶状态下排放大幅超标的真相。丑闻曝光之后，温特科恩卸任。

有哪些指控？

这5人"被指控在单一刑事诉讼中实施多项犯罪，尤其是在一宗特别严重的欺诈案件中存在违反反不正当竞争法的行为"。

温特科恩被指，在明知大众公司的欺诈行为之后，他仍然作为"担保人"向权威部门保证不出售造假车辆。

这些被告可能面临什么惩罚？检察官的陈述说，如果罪名成立，被告可能面临六个月至十年的监禁。他们还得交出因为欺诈销售而获得的利益。

检察官指出，早在大众公司公开承认在其车辆中安装欺诈软件--使其在实验室条件下的污染程度低于在道路实际行驶中的污染程度--之前一年的2014年5月25日，前首席执行官温特科恩就已经知道排放作弊行为。他们说，温特科恩还在2014年11月监督了软件更新，而更新的唯一目的是掩盖作弊设置。

美国方面也对温特科恩提出了刑事指控，但德国通常不会引渡其公民到美国法院受审。温特科恩此前否认自己个人卷入此丑闻。

代价巨大

大众汽车集团已经因为柴油排放丑闻损失了290亿欧元，其中大部分用于支付在美国的罚款、赔偿和回购计划。在德国，它已经支付了共计18亿欧元的两笔罚款。该公司还面临着德国数十万消费者的起诉，这些消费者因为购买安装欺诈软件的汽车希望获得赔偿。

在丑闻中坠落的大企业家们 尼桑戈恩的惊人瞒报 尼桑汽车董事长戈恩（Carlos Ghosn）2018年11月因涉嫌瞒报巨额薪资被逮捕，这在整个汽车行业掀起惊涛骇浪。据称自2011年至今，戈恩少报薪资收入50亿日元（约3900万欧元）。

在丑闻中坠落的大企业家们 大众排放欺诈，文德恩差点坐牢 2015年，德国大众汽车前CEO马丁·文德恩（Martin Winterkorn）因为大众排放欺诈丑闻辞职。大众柴油机汽车被发现在发动机控制器植入了特殊软件，自动低报废气排放量，被罚款270亿欧元。文德恩被美国检察机构起诉欺诈及共谋犯罪，但德国未能同意引渡。

在丑闻中坠落的大企业家们 西门子冯必乐行贿有一套 西门子监事会主席冯必乐（Heinrich von Pierer）因公司贿赂丑闻辞职。在他任职期间，西门子公司被发现创建了一个行贿基金及众多虚假的商业顾问，为了获得外国商业合同至少行贿13亿欧元。冯必乐后来同意赔偿公司损失500万欧元。

在丑闻中坠落的大企业家们 温斯坦的“终身成就奖”：#MeToo 权倾一时的电影界巨擘哈维·温斯坦，被数十名女性指控性侵及强奸。三名女性的指控令他面临起诉。他在纽约获得保释，拒绝认罪。温斯坦丑闻触发了风靡全球的 #MeToo运动，受害女性纷纷站出来控诉性侵行为。

在丑闻中坠落的大企业家们 苏铭天爵士：我没用公款招妓 苏铭天爵士(Sir Martin Sorrell)是全球广告业巨子WPP的创始人，今年4月黯然走下首席执行官宝座。他否认对他的个人行为不端及滥用公司资产指控。华尔街日报报道称他用公款招妓，他称那是“肮脏下流”的指控。

在丑闻中坠落的大企业家们 Uber CEO 卡拉尼克性侵引爆成堆问题 在多名投资人的压力之下，位于旧金山的Uber公司 CEO 卡拉尼克（Travis Kalanick）辞职。他被控职场性骚扰和歧视。在他的领导下，Uber公司多方面名声堪忧。 作者: Nik Martin



张平 / 凝炼（路透社、德新社、美联社）