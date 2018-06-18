 涉嫌严重欺诈 “柴油门”主角被起诉 | 科技环境 | DW | 15.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

涉嫌严重欺诈 “柴油门”主角被起诉

大众汽车前首席执行官马丁·温特科恩因“柴油门”丑闻遭到德国检察官起诉，其中包括一起重大欺诈行为。

Martin Winterkorn - Volkswagen (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

大众汽车前首席执行官马丁·温特科恩

（德国之声中文网）德国不伦瑞克市的检察官周一（4月15日）表示，针对大众汽车公司前首席执行官马丁·温特科恩（Martin Winterkorn）在"柴油门"丑闻中扮演的角色，他们已经对他提起诉讼。另外4名经理也受到指控。

德国汽车业"柴油门"丑闻爆发于2015年。大众汽车集团被查实通过软件调整柴油发动机工作状态，从而使氮氧化物排放在尾气检测状态下达标，以掩盖发动机在正常行驶状态下排放大幅超标的真相。丑闻曝光之后，温特科恩卸任。

有哪些指控？

这5人"被指控在单一刑事诉讼中实施多项犯罪，尤其是在一宗特别严重的欺诈案件中存在违反反不正当竞争法的行为"。

温特科恩被指，在明知大众公司的欺诈行为之后，他仍然作为"担保人"向权威部门保证不出售造假车辆。

这些被告可能面临什么惩罚？检察官的陈述说，如果罪名成立，被告可能面临六个月至十年的监禁。他们还得交出因为欺诈销售而获得的利益。

DW.COM

大众康采恩柴油尾气作假丑闻进入法庭程序已历数年。本周三（10月24日），斯图加特一家法院首次对大众的主要控股方——保时捷控股公司做出判决。 (24.10.2018)

柴油门、用猴子做实验、遭到警方多次搜查，大众集团近来可谓丑事连连。但尽管如此，2017年该集团依然是去年全球销量最高的汽车制造商，而且盈利也创下历史新高，比此前一年翻了一番。 (24.02.2018)

检察官指出，早在大众公司公开承认在其车辆中安装欺诈软件--使其在实验室条件下的污染程度低于在道路实际行驶中的污染程度--之前一年的2014年5月25日，前首席执行官温特科恩就已经知道排放作弊行为。他们说，温特科恩还在2014年11月监督了软件更新，而更新的唯一目的是掩盖作弊设置。

美国方面也对温特科恩提出了刑事指控，但德国通常不会引渡其公民到美国法院受审。温特科恩此前否认自己个人卷入此丑闻。

代价巨大

大众汽车集团已经因为柴油排放丑闻损失了290亿欧元，其中大部分用于支付在美国的罚款、赔偿和回购计划。在德国，它已经支付了共计18亿欧元的两笔罚款。该公司还面临着德国数十万消费者的起诉，这些消费者因为购买安装欺诈软件的汽车希望获得赔偿。

  • Carlos Ghosn (picture-alliance/AP Photo/T. Chea)

    在丑闻中坠落的大企业家们

    尼桑戈恩的惊人瞒报

    尼桑汽车董事长戈恩（Carlos Ghosn）2018年11月因涉嫌瞒报巨额薪资被逮捕，这在整个汽车行业掀起惊涛骇浪。据称自2011年至今，戈恩少报薪资收入50亿日元（约3900万欧元）。

  • Martin Winterkorn (picture alliance/dpa/U. Zucchi)

    在丑闻中坠落的大企业家们

    大众排放欺诈，文德恩差点坐牢

    2015年，德国大众汽车前CEO马丁·文德恩（Martin Winterkorn）因为大众排放欺诈丑闻辞职。大众柴油机汽车被发现在发动机控制器植入了特殊软件，自动低报废气排放量，被罚款270亿欧元。文德恩被美国检察机构起诉欺诈及共谋犯罪，但德国未能同意引渡。

  • Heinrich von Pierer (picture-alliance/dpa/F. Mächler)

    在丑闻中坠落的大企业家们

    西门子冯必乐行贿有一套

    西门子监事会主席冯必乐（Heinrich von Pierer）因公司贿赂丑闻辞职。在他任职期间，西门子公司被发现创建了一个行贿基金及众多虚假的商业顾问，为了获得外国商业合同至少行贿13亿欧元。冯必乐后来同意赔偿公司损失500万欧元。

  • Harvey Weinstein (picture-alliance/AP/S. Hirsch)

    在丑闻中坠落的大企业家们

    温斯坦的“终身成就奖”：#MeToo

    权倾一时的电影界巨擘哈维·温斯坦，被数十名女性指控性侵及强奸。三名女性的指控令他面临起诉。他在纽约获得保释，拒绝认罪。温斯坦丑闻触发了风靡全球的 #MeToo运动，受害女性纷纷站出来控诉性侵行为。

  • Sir Martin Sorrell (picture-alliance/AP Photo/M. Lennihan)

    在丑闻中坠落的大企业家们

    苏铭天爵士：我没用公款招妓

    苏铭天爵士(Sir Martin Sorrell)是全球广告业巨子WPP的创始人，今年4月黯然走下首席执行官宝座。他否认对他的个人行为不端及滥用公司资产指控。华尔街日报报道称他用公款招妓，他称那是“肮脏下流”的指控。

  • Travis Kalanick Uber CEO (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    在丑闻中坠落的大企业家们

    Uber CEO 卡拉尼克性侵引爆成堆问题

    在多名投资人的压力之下，位于旧金山的Uber公司 CEO 卡拉尼克（Travis Kalanick）辞职。他被控职场性骚扰和歧视。在他的领导下，Uber公司多方面名声堪忧。

    作者: Nik Martin


张平 / 凝炼（路透社、德新社、美联社）

 

 

DW.COM

在丑闻中坠落的大企业家们

继日本尼桑（Nissan）董事长戈恩（Carlos Ghosn）瞒报薪资丑闻之后，我们来看看还有哪些大公司高管扛着丑闻下了火线。 (05.03.2019)  

相关内容

Audi AG - Rupert Stadler

身陷柴油门丑闻 奥迪总裁被拘 18.06.2018

与大众柴油车尾气排放丑闻有关，首次有一名康采恩最高领导班子成员遭拘押审查。此人就是大众旗下奥迪品牌总裁施塔德勒（Rupert Stadler）。

Frankfurt Razzia bei Zentrale Deutsche Bank

德意志银行再度被搜查 30.11.2018

德国最大私营金融机构-德意志银行丑闻不断。联邦警察、税务稽查部门和检察院又一次派遣一支大队伍进入该银行实行大搜查。相关指控十分严重：洗钱。

Volkswagen - Auspuff

大众柴油门：控股方被判支付赔偿 24.10.2018

大众康采恩柴油尾气作假丑闻进入法庭程序已历数年。本周三（10月24日），斯图加特一家法院首次对大众的主要控股方——保时捷控股公司做出判决。

广告

经济纵横

Deutschland Augsburg Kuka wird vom chinesischen Midea Konzern übernommen (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

德国工商界：制度竞争在上演 欧洲不再是奶酪

在中美贸易谈判进一步进入胶着状态，美国态度日益强硬的同时。欧洲似乎也找到了和中国对话时所应有的态度。德国工业界近日又发出呼吁：欧洲在过去几年里只关注移民问题，而中国则早已经做好了未来的远景规划。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  