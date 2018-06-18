涉嫌严重欺诈 “柴油门”主角被起诉

大众汽车前首席执行官马丁·温特科恩因“柴油门”丑闻遭到德国检察官起诉，其中包括一起重大欺诈行为。
（德国之声中文网）德国不伦瑞克市的检察官周一（4月15日）表示，针对大众汽车公司前首席执行官马丁·温特科恩（Martin Winterkorn）在"柴油门"丑闻中扮演的角色，他们已经对他提起诉讼。另外4名经理也受到指控。
德国汽车业"柴油门"丑闻爆发于2015年。大众汽车集团被查实通过软件调整柴油发动机工作状态，从而使氮氧化物排放在尾气检测状态下达标，以掩盖发动机在正常行驶状态下排放大幅超标的真相。丑闻曝光之后，温特科恩卸任。
有哪些指控？
这5人"被指控在单一刑事诉讼中实施多项犯罪，尤其是在一宗特别严重的欺诈案件中存在违反反不正当竞争法的行为"。
温特科恩被指，在明知大众公司的欺诈行为之后，他仍然作为"担保人"向权威部门保证不出售造假车辆。
这些被告可能面临什么惩罚？检察官的陈述说，如果罪名成立，被告可能面临六个月至十年的监禁。他们还得交出因为欺诈销售而获得的利益。
检察官指出，早在大众公司公开承认在其车辆中安装欺诈软件--使其在实验室条件下的污染程度低于在道路实际行驶中的污染程度--之前一年的2014年5月25日，前首席执行官温特科恩就已经知道排放作弊行为。他们说，温特科恩还在2014年11月监督了软件更新，而更新的唯一目的是掩盖作弊设置。
美国方面也对温特科恩提出了刑事指控，但德国通常不会引渡其公民到美国法院受审。温特科恩此前否认自己个人卷入此丑闻。
代价巨大
大众汽车集团已经因为柴油排放丑闻损失了290亿欧元，其中大部分用于支付在美国的罚款、赔偿和回购计划。在德国，它已经支付了共计18亿欧元的两笔罚款。该公司还面临着德国数十万消费者的起诉，这些消费者因为购买安装欺诈软件的汽车希望获得赔偿。
张平 / 凝炼（路透社、德新社、美联社）