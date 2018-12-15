消费者受气引网民愤怒 奔驰道歉

德国之声中文网）这位尚未透露姓名的消费者说，她在西安4S店买了一辆奔驰车，还没开出该店院子，就发现车子发动机漏油。

网络流传的一段视频显示，她坐在奔驰车的引擎盖上，愤怒地指责销售人员回避她要求退款的要求。

该女士还在后来的媒体采访中说，她本来想为这辆车支付现金，但经销商却要求他们高额贷款。

"我们对发生的一切感到非常抱歉，"戴姆勒股份有限公司董事会成员、负责大中华区业务的唐仕凯（Hubertus Troska） 说，他在上海车展开幕当天对记者说，"我们已与消费者达成协议，她将继续成为奔驰公司的客户。"

但该女士周一在接受中国媒体采访时表示，她将拒绝梅赛德斯的任何和解提议，希望消费者组织对此事进行全面调查。

戴姆勒公司以及西安市政府部门已经宣布对此事进行调查。

"这不是我们所赞同的做法，我们要遵守法律。" 唐仕凯在上海车展开幕当天表示，"中国有良好的消费者保护环境，我们希望所有经销商都遵守法律，并服从我们品牌的道德规范。"他说，"我们显然必须道歉。这还没有得到妥善处理。"

该女子声称，当她要求退款时，经销商提出首先修复漏油问题，然后只能更换发动机。她的控诉引发了中国网民的大量支持，他们纷纷吐槽自己的可怕消费经历。这是系列类似事件中的最新一起，向外国品牌展示了中国网民的力量。

上海车展上的奔驰

去年，梅赛德斯 - 奔驰公司的Instagram账号引用了流亡中的西藏精神领袖达赖喇嘛的警句，被网民指控"伤害中国人民的感情"，梅赛德斯 - 奔驰公司很快道歉。达赖喇嘛被北京政府称为分裂分子。

同样在去年，意大利时尚品牌杜嘉班纳（Dolce&Gabbana，简称D&G）也因为广告"伤害了中国人民的感情"向中国消费者道歉。

因为在客户调查问卷中将台湾、西藏和香港列为独立国家，万豪酒店集团激怒了中国当局，网站在中国被屏蔽，万豪集团道歉并改变用语。

全球汽车制造商目前正聚集上海，参加车展。一段时间来，中国这个全球最大汽车市场因一系列经济和贸易问题，出现罕见的销售下滑。

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张平/ 凝炼（德新社、法新社）