消息人士：上汽大众考虑关闭南京工厂

德国汽车制造业巨头大众集团传出可能在德国工厂裁员的消息传出后不久，知情人士透露，大众和中国合作伙伴上汽集团也考虑关闭在南京合资建立的工厂，其中的部分生产线以及相关工作人员可能转移到附近地区的其它生产基地。

（德国之声中文网）由于对内燃机汽车的需求下降，大众（VW）及其在华合资伙伴上汽集团（SAIC）正在考虑关闭在南京的一家工厂。

一名知情人士周三对路透社记者表示，南京工厂的大众帕萨特车型生产线将会转移到附近地区的另一个生产基地。大众方面拒绝对此消息置评，而路透社记者暂时未能联系到上汽集团方面。

这名知情人士透露，南京工厂的部分员工也将跟随生产线一起转移至另一家工厂，但是目前尚无确切的时间表。此外，对于南京工厂究竟是要直接关闭还是转让出售，目前也没有确切的消息。

大众ID.3电车在中国市场表现欠佳 图像来源: Xing Yun/Costfoto/picture alliance

此外，大众和上汽也在考虑重新推动旗下品牌斯柯达（Skoda）的销量。目前，斯柯达汽车在上汽大众总销量中所占的比例仅为1%，而在2017年的时候这一比例还有17%。

大众多年来在中国市场一直都是最成功的汽车制造商。由于来自国内外的竞争日益激烈，这家德国车企在中国的市场份额逐渐下降。为了收复失地，大众目前正在和中国的合作伙伴--包括上汽集团和小鹏汽车合力开发新的车型。

去年一年，上汽大众总销量为120万辆，比2017年少了43%。今年年初的时候，有业内人士透露，上汽计划在其分别与大众和通用合资成立的公司裁减数千个就业岗位。

此前彭博社曾经援引知情人士报道称，上汽大众在宁波工厂生产斯柯达汽车的生产线已经闲置了数月，也有可能考虑关闭。不过据网络媒体China.Table报道，大众中国分公司以电邮形式回应彭博社的报道称"所有上汽大众的工厂都在按照市场需求和我们的预期进行正常的运营"，同时也指出随着行业重心转向智能驾驶和电动汽车，"我们也在对整车生产线和零部件加工厂进行相应的转型"。

2023年，大众汽车在中国的39家工厂总产量仍然比疫情之前的峰值水平低四分之一。中国业务的营业利润去年下跌二成至26.2亿欧元，与2015年的历史最高值相比减少了差不多一半。不久前，大众集团总部也宣布，为了节约开支、增加对研发的投资，不排除在德国的工厂进行裁员。

（路透社、China.Table）

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