泽林视点：TikTok交易——华而不实

（德国之声中文网）美国企业收购颇为成功的平台TikTok可能会被证明没那么糟糕，而特朗普总统会被证明是一只纸老虎。要是不再有节外生枝，这个中国的网上短视频应用很快就会变成一家名为"TikTok Global"的企业，总部设在德克萨斯州，控制该应用在中国境外的全部活动。根据所达成的交易，美国零售业大亨沃尔玛和美国高科技企业甲骨文将分别拥有这家新康采恩7.5%和12.5%的股份。然而，TikTok还远未因此就成了一家美国企业。 在本周一（9月21日）公布的一份声明中，TikTok 母公司字节跳动便强调指出，届时，Tiktok Global将是字节跳动继续握有80%股权的那家控股公司百分之百的子公司。因此，若特朗普宣称，Tiktok Global将是一个"同中国毫无关系"的"全新企业"；或者，若蓬佩奥国务卿称，字节跳动将不再拥有"决定权"，那么，至少从现有情况来说，这种说法根本就是错误的。

缺乏社交媒体专门知识

红杉资本（Sequoia）和大西洋大众（General Atlantic）等美国投资人则又拥有字节跳动约40%的股份。不过，无论你是横着看还是竖着看，事实是：美国人在母公司和子公司那里都不占多数股权。人们当然不能像某些替特朗普帮腔的媒体所做的那样，把在母公司的股权和在子公司的股权一并算上。它们永远都不协调。不过，对中国人来说，要完全对着美国投资人干，也很困难。美国人实际上拥有了经营上的否决权。

TikTok母公司字节跳动北京总部

然而，无论是1977年问世的软硬件企业甲骨文，还是超级市场连锁公司沃尔玛，都缺乏火爆的社交媒体网络领域的专门知识。它们得到了这一交易，很可能主要是因为特朗普想给它们帮个忙。因为，它们支持特朗普。甲骨文共同创办人、世界上最富有男士之一的埃里森（Larry Ellison）是特朗普选战的公开支持者和捐款人。沃尔玛高管层也亲近特朗普。微软之所以什么都没得，可能也同该企业与特朗普保持距离这一点有关。

尽管这样，字节跳动还是躲过一劫。中国人虽被迫卖股权给美国人，--但毕竟不是多数股权；而且，字节跳动的专业知识也未触及。

算法不给美国

中方称，他们的算法不会让美国人分享。而这些算法正是TikTok如此成功的原因。它们确定，哪些视频以何种先后秩序让用户看到，哪些视频则根本不会显示。该应用之乐趣和广受欢迎正基于此。而且，它们还有习得能力。更确切地说吧：未来要负责TikTok Global数据安全的甲骨文虽能获取应用代码，但无权改写、增加或消除。

本文作者20多来生活在北京

一大原因是，中国政府的一项新规定。8月底，北京公告说，本国软件算法只能在商务部批准的情况下才能出售。这是聪明的一招。至北京感到忍无可忍，本来也不过是时间问题。中方业已宣布，将出台一份外企黑名单（不可靠实体清单）。尚不清楚的是，新组合是否真能保障安全，而它原本是特朗普如此出击的政治出发点。

各方保全面子的解决方案

看起来，相关企业似乎找到了所有各方都可接受的一种解决办法。然而，中美政界各有其自己的看法。特朗普吹嘘这一妥协是对不断强大的中国取得的一次胜利；北京则称，它是美国人无耻的一个新证。

中国官媒《环球时报》发表社评称，同甲骨文和沃尔玛的这一交易"损害中国的国家安全、利益和尊严"。该报写道："如果TikTok受美方控制的重组成为一个模板，意味着中国每一个成功的企业一旦去了美国发展，而且一旦它们有自己的核心竞争力，都会被美国盯上……。"其实，这与在中国发生的情况类似。例如，外国汽车公司必须接受中方伙伴，建立合资企业、多年里不得拥有合资企业的多数股权。不过现在有了某些例外。

中国无独立司法

就此而论，特朗普的出击虽在调门和政治风格上颇显不当，但就事情本身而言，倒有某些正当性。不同之处在于：决定在华投资前，西方汽车公司已拥有行业经验，但哪会知道，中国政府有一天会强令它们满足电动车分额，且须使用中国电池。

还有，在美国，法院比中国独立。同样由特朗普威胁的在美国境内禁止中国应用微信被加州一名女法官驳回，原因是，她认为，禁微信意味着美国国内用户言论自由遭阉割。用户主要是海外华人或华裔美国人。反过来，以在中国被封的脸书、谷歌Snapchat或推特的名义提出类似诉讼永远不会得到一家中国法院的准允。

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