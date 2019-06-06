泽林视点： 西方造就中俄联盟

（德国之声中文网）这是只有朋友之间才会送的礼物：上周六（6月15日）中国国家主席习近平66岁生日之际，俄罗斯总统普京（Wladimir Putin）送来一木盒俄罗斯冰淇淋作为生日礼物 。习近平说："这是最好吃的冰淇淋。" 普京回答说："我很高兴有你这样一位朋友。"

出席亚信峰会的这两位国家领导人在塔吉克斯坦首府杜尚别会面。2016年在中国杭州举行G20峰会期间习近平就说，自从普京带给他一箱俄罗斯冰淇淋后，"每次去俄罗斯我都会买这种冰淇淋带回家吃。"

生日礼物：美味冰淇淋

中国最高领导人的生日通常不被报道。但是这次中国的礼宾程序则表现出例外，甚至允许拍摄并公布两位领导人的生日会晤，这说明中国与俄罗斯的关系是多么重要。

习近平一周前访问俄罗斯时，就已经称普京是"最好的朋友和同事。"习近平说，中俄关系比以往任何时候都好。

这些关系不仅基于个人友谊，而且主要建立在地缘政治环境的基础上。

25项新协议

西方对俄罗斯的制裁以及中美之间的贸易争端迫使两国领导人更加紧密地合作。6年来，习近平和普京进行了大约30次会晤。最近在俄罗斯的会晤公布了两国之间签署的25项新协定，其中包括华为与俄罗斯电信运营商MTS就俄罗斯5G网络的建设达成的协议。

对出于安全原因是否与华为合作这个问题，在俄罗斯几乎没有任何争议：在对互联网的控制和审查方面，俄罗斯都是效仿中国模式。

2018年俄罗斯与中国之间的年贸易额首次超过1000亿美元， 而且还在呈增长的趋势。早在2017年，俄罗斯就取代沙特阿拉伯，成为中国最重要的石油供应国， 而且价格更优惠。中国外交部现在就已经不无嘲讽地指出，若西方拧紧制裁螺丝，俄罗斯天然气在中国的售价便会便宜。

俄罗斯主要向中国出口煤炭、石油、天然气和木材等原料。北京则主要向俄罗斯供应机械、日用消费品以及从前主要从欧洲进口的越来越多的新鲜食品。北京用自己的技术填补空白的能力日益增强。因此，即便有一天西方取消制裁，俄罗斯也无需重新采用西方产品。

普京力挺华为

共同让西方的倡议落空

尽管从长远来看美元在国际贸易中继续占有举足轻重的地位，但是中俄两国仍决定在其贸易中更多使用人民币结算。两国都感觉受到西方、特别是美国的不公正对待。

两国都质疑美国的霸权，并要求"不得干涉内政"。他们有权这样做：作为联合国安理会常任理事国，他们乐意让西方的倡议落空，例如对叙利亚或委内瑞拉的干涉。

而普京和习近平已经明确表示，无论美国施加多大压力都会支持伊朗。中国外长王毅上周二甚至就伊朗的"潘多拉盒子"表态说，根据希腊神话，无论谁打开这个盒子，都会把人类所知的所有邪恶，例如艰辛、疾病和死亡带到世界各地。

拥有世界第二和第三大军队的两国举行了联合军演，例如去年9月的"东方-2018"。不能忘记的是，尽管中国是美国最大的债权国，但其军队也是全面实行了现代化。而俄罗斯至今在核武器库方面都是几乎与美国平起平坐的唯一国家。

不信任感退居二线

个人之间的信任如此之大以及地缘政治的制约因素如此之强，以至于俄罗斯与中国之间的传统不信任现在退居到二线。

中国的"新丝绸之路"不仅对俄罗斯有积极的一面，而且也确保了中国人在昔日属于前俄罗斯势力范围的中亚地区越来越强大。莫斯科当然不愿看到这一点。但普京无力改变。

一方面俄罗斯疲软的经济难以跟上中国在该地区的投资步伐。另一方面，中国也担心与俄罗斯的合作陷入腐败和低效率的困境，葬送数十亿的投资款，对此普京也难以抗衡。普京希望的是通过中国铺设输油管道和建造高铁等大型项目促进俄罗斯的经济发展。

为了尽快实现其愿望，普京提出了极具吸引力的优惠条件，例如联合扩建北极海路，也被称为"极地丝绸之路"。拥有世界上最多破冰船的俄罗斯，是5个北极沿岸国之一，其它各国分别使格陵兰（丹麦）、挪威、加拿大和美国。该地区的冰层下面蕴藏着丰富的天然气和石油等自然资源。

欧洲如何实现其利益？

但有一点是清楚的：在世界舞台上，俄罗斯需要中国超过中国需要俄罗斯，尽管并非北京而是莫斯科军队在叙利亚冲突中发挥了至关重要的作用。但是在经济上，俄中关系并不平衡。

中国与俄罗斯的贸易额仅占1.9％，而中国在俄罗斯的对外贸易中的份额已占15％。尽管如此，两个不平等的合作伙伴依然关系越来越紧密。欧洲人应该逐渐开始思考，他们是否希望这样的结局。

制裁首先损害了欧洲的经济，而且并没有迫使普京改变其政策。与此相反，制裁反而让中国于2017年就取代德国，成为俄罗斯最重要的贸易伙伴。

因此西方应该表现得现实一些。要认识到只有在对方没有像中国这样强大玩家的情况下，制裁才会奏效。欧洲应该考虑的是，是否是改善了与俄罗斯的关系，才能更好的在中国和美国面前维护自己的利益。眼下，默克尔就绝不会从普京那里获得如此私人性质的礼物。

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