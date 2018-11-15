（德国之声中文网）难道是想独树一帜？对于在新加坡举行的东盟峰会，美国总统特朗普仅派遣其副手参加。或许是对往日的回忆仍旧刻骨铭心：去年特朗普出席了东盟峰会，这也是他迄今最长的一次旅行。但是12天之后，他不仅空手而归，而且给世界舞台留下了这样一个的印象，既华盛顿没有抵制中国崛起和全球权力转移的战略。

出席10个东盟成员国峰会的国家领导人中，除了美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）外，还有中国总理李克强、俄罗斯总统普京（ Wladimir Putin）、印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）和日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）。西欧国家没有派代表参加，但是他们于10月中旬在布鲁塞尔举行的亚欧首脑会议上与新加坡签订了自由贸易协定 。这也是欧盟与东盟国家之间缔结的第一个真正的自由贸易协议。这对出口大国德国和欧盟在世界上所扮演的角色非常重要。欧盟可以籍此与东盟国家建立更紧密的关系。经过长期、艰苦的谈判，欧盟终于与新加坡达成协议。2009年双方就首次举行相关谈判，因此说签署协议仅仅是个开始。

东盟-全球最大经济区之一

拥有6.35亿人口的东南亚国家联盟如今已经形成了一个内部大市场，成为经济年增长率约为5％的世界第六大经济区 。其目标是到2030年成为仅次于美国、中国和欧盟的全球第四大经济体 。除了国家小但具有经济实力的新加坡之外，东盟成员国还包括穆斯林人口最多的穆斯林国家印度尼西亚以及马来西亚，泰国，菲律宾，越南，缅甸，文莱，老挝和柬埔寨。

本文作者泽林在北京生活了20多年

对于中国崛起成为最重要的地区强国，东盟国家随机应变，有时将中国的崛起视为机会来临有时又认为受到威胁。与欧洲不同的是，尽管有时会招致批评，但是北京会抓住一切机会，其中包括推进区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的谈判。由北京积极促进的该协定旨在将东盟国家与日本，韩国，中国，印度，澳大利亚和新西兰联合成一个庞大的自由贸易集团，使其能够占全球GDP的近三分之一。

最初，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）是北京为回应跨太平洋伙伴关系协定（TPP）而设计的，因为华盛顿政府将中国排除在TPP之外。不过特朗普一上台就对TPP协议表示反对，从而导致了力量对比有利于北京的局面。特朗普因宣布解除TPP在亚洲造成的信任损失至今未能得到弥补，而且他也不想去弥补。而且它的贸易战正在推动东盟国家越来越多地投入北京的怀抱。中国和美国都是东南亚出口产品的主要买家。

如果中美经济因贸易战而遭受损失，那么东盟国家也会遭受损失。不过从另一方面来看也会因此创造一些新的机会，例如，为避免美国关税，将有越来越多的中国公司通过其子公司将生产转移到邻国。 中国外交部副部长陈晓东在峰会开始时表示："我们将应对单边主义和保护主义的挑战"。他说区域全面经济伙伴关系协议（RCEP）将促进区域一体化和建立一个开放的，基于规则的贸易系统。

美国主要依靠军事实力

目前华盛顿政府的印度太平洋地区战略旨在与其盟国日本和澳大利亚一起抗衡日益强大的中国。中国的主要竞争对手印度也在为此发挥着重要作用。然而，新德里政府是否如此容易的听从美国的指挥调遣还值得怀疑。尤其是美国始终在印度洋和太平洋地区强调其强大的军事存在。华盛顿最近宣布，计划在该地区投资约3亿美元用于军事和军政目的。

然而对基础设施和相关项目，美国只打算投资1.13亿美元。与北京为"新丝绸之路"在当地花费的巨额资金相比，这个数字可以说微乎其微。特朗普政府的想法是，要给东盟沿岸国与中国之间在南中国海的长期领土争端问题上火上浇油。但他或许不会成功。

因此对布鲁塞尔最好的建议是一定要扩大与亚洲的合作伙伴关系。从长远来看，应该签署一个全面的欧盟 - 东盟协议。欧洲仍然拥有亚洲需要的技术和产品。欧洲人会张开双臂对其伙伴表示欢迎。因为在亚洲，谁都不会把所有赌注都压在中国这张牌上。不过布鲁塞尔要付出巨大努力，并且要做好妥协的准备。例如，由于欧盟迄今不愿意与泰国军政府进行谈判，泰国至今未签署自由贸易协定。

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