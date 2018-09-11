泽林视点：马云——智者的激流勇退

（德国之声中文网）马云在其职业生涯中曾经发表过许多著名演讲和励志格言，现在，他的这些演讲和名言又开始到处被分享。任何一位中国人或者与中国打交道的人，至少知道马云其中的一个讲话或励志格言。而马云最鼓舞人心的一个视频演讲莫过于1999年他在阿里巴巴公司创立之年发表的讲话。这个视频讲话展现了当时35岁的马云是如何在创立公司之初的那套简朴的公寓里要求合伙的朋友和商业伙伴要有全球观念。只见他高举起食指慷慨激昂的强调："我们的对手不是在中国，而是在硅谷。"而那些坐在沙发上的听众则都表情严肃，甚至有些畏惧地望着他。马云说，你们将经历痛苦的几年。但是我们的创新力量将使我们立于不败之地。

传奇就这样开始了。当然没有人知道，数百个，或许成千上万个创业公司，虽然也有人发表过类似的讲话，但后来又都消失了。

但是马云成功了。当现年54岁的他本周宣布将辞去阿里巴巴帝国的"总统"职务时，很多人，不仅仅是在亚洲，都将他与杰夫·贝索斯（Jeff Bezos），比尔·盖茨（Bill Gates）和史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）相提并论。他希望继续担任执行委员会主席一年，直到2019年9月公司成立20周年。此后，这位昔日的英语教师希望享有更多的私人生活空间，以及投身公益基金、环保和教育事业。

预见习近平的政策

对此人们并不感到过于惊讶。因为去年在一次接受采访时他就已经表示："我更愿死在沙滩上而不是死在办公室"。中国国家主席习近平可能希望终身掌权，但是马云不。尽管他在其令人震惊的职业生涯中给自己的国家带来了几乎和习一样多的新的自信。他甚至预见了习的部分政策。

马云的阿里巴巴确实让外国的硅谷领头羊如谷歌和脸书感到畏惧，同时也唤起了国人的创业兴趣。估计个人资产高达360亿美元的这位宽额头男人发出的肺腑之言鼓舞人心："任何人都可以做到，只要他有足够的毅力和牺牲精神。"

马云喜欢讲述他高考多次失败、他和其他24人竞聘肯德基快餐连锁店的工作成为唯一没有被聘用的人，以及为了提高英语水平，他在家乡杭州著名的西湖湖畔为游客当导游的经历。他还经常谈到他33岁才有了第一台电脑。他的第一个关于中国行业目录介绍的网站运行速度如此之慢，以致工作人员打牌3小时才能下载完毕等等。

一个一路成功的故事在马云的描述中好似充满曲折，尽管如此他坚持下来。他的一句格言是："创新意味着以明天的眼光看待今天的世界"。马云正是以此来经营他的阿里巴巴的。众多挫折使他的视角变得更加敏锐，使他能够将一个小型互联网门户网站发展成一个在全球不断扩展的电子商务和娱乐帝国。 2014年，阿里巴巴首次公开募股250亿美元，成为华尔街有史以来首日融资规模最大的上市公司。据称阿里巴巴旗下的支付巨头蚂蚁金服（Ant Financial）不久后也将步其后尘。阿里巴巴的胜利进军看来远未结束。

本文作者泽林20多年来在北京生活

不过马云卸任CEO是一个明智的决定。作为一位想象力丰富的公司创始人，他富有哲理的讲话，以及他自我讽刺和调侃性的登台表演和歌唱，使他成为近年来在中国最受欢迎的名人之一。成为一名公众人物同时又是一家上市企业的关键人物是有极大风险的。阿里巴巴的竞争对手京东（JD.com）的掌门人刘强东就有切身的体会。刘和他的漂亮妻子章泽天都是公众级人物。

9月初，刘在美国因受到强奸指控被逮捕。由于他受到的指控不多，他被关押了一晚之后重新获释。尽管如此，其公司股票下跌7%，达到18个月来的最低点。此外，无论对他的指控是否属实，明尼阿波利斯州警方给他拍摄的身穿囚衣的标志性识别照片，也不会令其很快摆脱牵连。

为了摆脱作为总裁的责任和名声的束缚，早在2014年马云便将公司的日常运作事务交给了他亲自培训的一个管理团队。他在写给公司员工的告别信中表示："阿里巴巴从来不只属于马云"。他说，阿里巴巴完成了"依靠组织机制、依靠人才文化的企业制度升级"。这也是马云的领导作风。他早就为他的退役做了长久和认真的准备。

"新时代的开始？ "

马云没有将其辞职视为职业生涯的结束，而是视为"新时代的开始。"从2019年9月10日开始，他最信任的伙伴张勇将成为其继任，届时对公司作出重大战略决定的将是张勇而不再是马云。与马云不同的是，现年46岁的张勇毕业于大学金融专业。在他的领导下，阿里巴巴的Ebay式商务平台淘宝网发展迅速。他还是双十一"购物狂欢节 "的创立者。仅在2017年的11月11日购物打折日这一天，营业额就达到250亿美元。马云高度评价他的这位接班人："坚信使命愿景，勇于担当，全情投入，敢于站在未来创新设计新型商业模式和业态。"

然而，张可能会和苹果总裁乔布斯的继任蒂姆库克（Tim Cook）一样一度处于不知所措的困境。不过马云并没有从阿里巴巴完全消失。他希望在2020年之前继续留在董事会，以帮助筹备下一次大型投资者会议。作为导师，他还希望继续亲自提拔公司的年轻管理人才。

这也意味着他鼓舞人心的演讲不会很快终止以及从社交媒体渠道中消失。一个很大的区别是：如果马云哪天出了什么问题的话，将不会影响到他一手发展壮大的公司。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 中国励志故事 1984年，马云在复读了两次后考入杭州师范大学外语系。大学毕业后，他在杭州电子工业学院教英语和国际贸易。1992年，他和朋友成立了海博翻译社，算是初涉商海。赔了几年钱后，该翻译社1995年开始赚钱。也是这一年，马云从学校离职开始正式创业，5月上线了“中国黄页”——这时的中国还上不了因特网。成功经营了两年多后他卖了自己在其中的股份，开始了新一轮创业。1999年，他创办阿里巴巴网站，开拓电子商务。2003年，成立淘宝网。2004年，成立第三方网上支付平台支付宝。2007年，阿里巴巴网络有限公司在香港联交所主板挂牌上市（图）。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 放弃高薪跟马云创业 这个故事广为传颂：1999年，当时瑞典AB投资公司副总裁、耶鲁大学法学博士出身的蔡崇信认识了马云。他原本是代表AB公司去看要不要投资马云，结果到了杭州发现只有一个运行了几个月的网站、小区单元房里挤了一屋子的年轻人。然而在和马云谈了4天后，蔡崇信决定辞掉高额年薪和马云创业。他此后帮阿里巴巴争取到2500万美元的融资，让这个公司发展壮大。如今，蔡崇信是阿里巴巴集团的董事会副主席，身家数十亿美元。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 BABA上市 2014年9月19日，阿里巴巴（代码为"BABA"）在美国纽交所上市，并取得开门红，首日涨幅38.1%。上市当日，阿里巴巴市值达到2314.39亿，成为仅次于谷歌的世界第二大互联网公司。马云当时在美国的NBC电视台上信誓旦旦，"我不会让股东们失望，我会确保他们能够赚钱"。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 “中国梦的追梦人” 这是一个有中国特色的商业童话。人民网2015年8月的一篇文章标题就是“马云和阿里巴巴的故事：中国梦的追梦人”，其中讲到了阿里巴巴梦——一个“中国梦”。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 陪同习近平出访 在2015年秋天的习近平西雅图之行中，包括马云在内的15位中国企业家随行。而这并非马云第一次陪同出访。一些网络评论甚至称，马云的政治头脑比商业头脑更发达。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 有争议的表态 2013年7月，马云在接受《南华早报》采访提到阿里巴巴遭遇的“欺诈门”、“支付宝拆分”等危机时，以六四作为比喻，称“好像邓小平在‘六四’当中，他作为国家最高的决策者，他要稳定，他必须要做这些残酷的决定。这不是一个完美的决定，但这是一个最正确的决定，在当时是最正确的决定”。在该采访中，马云还夸赞中国互联网管制很有水平。这引发了巨大争论，一些民运人士发起联署，要求马云道歉。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 买下《南华早报》 2015年11月，阿里巴巴集团正式宣布与香港南华早报集团达成协议，收购《南华早报》及其集团旗下其他媒体资产。这引发了外界对该报是否会丧失独立性的担忧。有舆论甚至称，这个香港销量最高的英文报刊被“染红”。此后又传出阿里巴巴收购《明报》的消息，不过阿里方面否认了相关传闻。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 要做影响者 在马云的演讲中，他常常提到，阿里巴巴的电子商务平台给很多中国人提供了创业致富的机会。事实也是如此，对于那些成功的淘宝卖家而言，马云改变了他们的人生。对于马云而言，阿里巴巴想做的是影响者。在纽交所上市当天马云对NBC说，“我们想成为像微软、IBM、沃尔玛一样的企业。这些企业改变、重塑了世界。” 图为他和脸书创办人扎克伯格在“中国发展高层论坛2016年会”上。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 向默克尔展示“刷脸支付” 在2015年3月的汉诺威电子科技展（CeBIT）上，马云为到场的德国总理默克尔展示了支付宝的新技术——“刷脸支付”。要知道，工业大国德国在电子支付方面却像是“第三世界国家”。此外，马云还送给默克尔来自淘宝店铺的一张纪念版德国日历页（图）作为礼物，而日期就是这位女总理的出生年月。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 与特朗普谈笑风生 2017年1月初，马云在纽约会见了当时侯任美国总统特朗普。两人讨论的重点是帮助美国小企业从中国消费市场获益，为美国创造100万个就业岗位。会面后，特朗普向媒体表示，他们的“会面很棒”，“Jack（马云英文名）将会和我一起做一些大事”。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 54岁从阿里巴巴退休？ 2018年5月的福布斯十大最具影响力CEO排名榜上，马云位居第六。然而事实上，马云2013年就已经从阿里巴巴集团CEO的职务上退了下来。《纽约时报》近日报道，马云对该报表示，计划9月10日他生日当天辞去集团董事局主席的职务，转而做教育慈善。这位中国“创业教父”说：这不是一个时代的结束，而是一个时代的开始。

马云——改变了自己与他人命运的那个人 被赚钱耽误的歌手？ 2017年11月，马云与王菲合唱了一首《风清扬》，在中国网络一时间刷屏，更被网友调侃是“被赚钱耽误了的歌手”，马云自己则在微博上调侃与王菲合作是“乡土音配天籁”。或许，未来马云除了发展教育慈善，也打算开拓一下自己的歌唱事业？ 作者: 王凡



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