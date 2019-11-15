泽林视点：香港的短兵相接

（德国之声中文网）上周末，中国人民解放军首次出现在香港街头。正式情况下，只有在这个特别行政区政府的特别敦请下，来自內地的人民解放军士兵才能这样做。这些男子所着T恤上的标志显示他们是"特战营"成员，但他们自称，是"自发"，而非奉命来清扫大街、拆除街垒、搬走石块。

人们自然清楚，若非接到上峰的命令，士兵们绝无可能在如此敏感的时刻有此行动。显然，北京的某些人会觉得此举聪高明。北京政府是要显示，军方是准备好了的，但也表明，他们--仍然--出于和平动机行事。然而， 在活动人士那里，这一信息的双重性只会引起反感。他们将之视为挑衅，便不足怪了。此点显示出，在这个城市，此间气氛何其紧张。过去几天里，流血冲突达到了一个新的高点。双方都动用了武器。数星期来，私刑在香港愈演愈烈。甚至连飞鸟也因催泪弹中毒而从空中坠落。末世氛围。

一触即发

到周二，仍有数百大学生据守在催泪弹烟幕遮蔽的尖沙咀理工大学内。若干人用弹弓以及从学校体育射击队那里弄来的弓箭射击。或者，他们向试图从外面控制局势的警察投掷燃烧瓶。警方第一次未能立即重新获得被活动人士占领地点的控制。由此，情绪已然失控。警察允许示威者们以非暴力方式撤离，但不承诺不予惩罚。活动人士坚不从命。然而，他们已被团团围住，时间不利于他们。

被用作宿营地的理大体育馆

特首林郑月娥在太长的时间里状若刺猬，未像法国总统马克龙在延续数星期的黄背心运动期间那样，走上街头，寻求与人们对话。相反，她躲了起来，指令实施在此局势下对香港而言很荒唐的蒙面禁令，如今，该禁令还被香港高法裁定为违宪。甚至是在一些对抗议运动不满的港人那里，林郑月娥也几乎得不到支持。中国党和国家领导人习近平却在她新近访问北京时确保对她有"完全信任"。

习身处两难之境：倘批评林郑，便是干涉香港事务；若让她有充分自由、信任她，则可能使自己成为她失语状态的合谋。因此，他只是作了所罗门王式的表态："止暴治乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务"。不过，他让中国官媒作了更露骨的表态：英文版《环球时报》要求"必须尽快对骚乱分子绳之以法"，并只用暴力示威者图片配饰相关文字。这和两年半前德国街头小报《图片报》就当时举行的G20汉堡峰会期间发生的暴力现象所发出的声调如出一辙："G20捣乱者"、"暴力打手"、"暴力群氓"。只不过，这一声调《图片报》是自主发出，而不是--像中国一样--由国家指令。

林郑无妥协意愿

北京进退两难：在中国，赞同使用所有手段重建秩序及国家专属暴力的人自然占多数，然而， 如果內地警察以致军队介入，则会严重损害中国的世界声誉。这一代价北京目前尚无意付出。由此，林郑月娥成了替罪羊。然而，她似乎不愿妥协。她身边的人指出，收回旨在将北京眼里有犯罪行为的中国人遣送的法律并无任何作用。

尽管如此，她应再度作出尝试：对警方行为的独立调查不会损害香港，尤其是，若相关调查由某个专为此设立的新机构主持。不过，这的确是个问题，即：目前显然不愿谈判的示威者们称，他们是"无领袖运动"，这使得局面更形困难，因为，缺少了对话伙伴。

时间不利于学生们

于是，林郑只能辞职。然而，只有在某个示威者们信任的人士接掌政府的情况下，她的辞职之举方能奏效。但是要找到这个新人绝非易事。只不过，时间不利于暴力示威者。今年，香港沦入经济衰退。而经济压力越大，则多数港民越不愿容忍极端暴力行为。

人们--警方和示威者们皆然--都愿回到家人身边，回到没有混乱和威胁的生活中去。所有那些能促成现有僵局出现松动的人士对这一点该是清楚的。眼下，将于下周日举行的地区选举似乎是下一个微弱的希望--前提是，它不会被取消。

专栏作者泽林

为何不永久实施"一国两制"？

然而， 北京可以来个大胆举动，让问题一了百了：为什么在和殖民国大不列颠的谈判中找到的"一国两制"妥协安排只适用50年？既然像高度发展的法治、新闻自由以及自由股市等香港的强项对其如此重要，那么，何以不能永久实行"一国两制"？它不仅是解放之举，而且也是朝向台湾的一个重要信号。不过，这可能只是一种好心的愿望。北京不会这样挑战自我。

本文作者20多年来生活在北京

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