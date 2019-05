泽林视点：面对中国 美国下错注

(德国之声中文网)特朗普又设想得很美:如果中国没有甩手不干,我们本已达成了一项"伟大"的协议,他周一(5月13日)在推特上这样写道。然而,自上周五他将中国进口商品关税提高一倍多以来,这两个世界最大的经济体就已没多少可能在本轮谈判中取得突破了。

北京一再明确表示,不能被人把刀架在脖子上谈判。作为"对美方单边主义、贸易保护主义"的回应,中国将从6月起对价值600亿美元的美国商品提高进口关税。特朗普却认为,一切都在计划之中:"我们就是想和中国这样。"(We are right where we want to be with China.)白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)也附和道:"我们正在纠正20多年来与中国不公平贸易行为的良好状态中。" 但才到周二,特朗普就改口了。前往路易安那州前,他说:"我们现在和中国有点小争吵",但是,"如果他们想要达成交易,完全是可能的。"

和从前对付日本的战略相同

华盛顿用更多贸易保护主义来对应贸易保护主义、之后再让步的战略并不新鲜。在上个世纪70、80年代,美国总统尼克松和里根就用关税大棒来对付日本。这个东亚国家当时保护自己的国内市场比中国现在还甚。某些工业领域得到东京政府有针对性的资助。日本企业反过来又用这些资金发起出口攻势,让美国人无法招架。丰田用这样手段"右道超车"时,亨利·福特二世抱怨道:"他们是在连皮带毛地把我们吞下去。"

本文作者Frank Sieren

汽车市场只是众多例子中的一个。在短短的十年里,日本对美国的贸易顺差达到约1000亿美元。两国之间的贸易战成为常态,但收效甚微。华盛顿征收的汽车关税和日本"自愿"采取的限制甚至导致美方经常收支恶化,而因物以稀为贵,日本汽车对顾客的吸引力反而更大。总体而言,日本当时所处的地位比中国现在弱。北京现在的地缘政治地位完全不同,虽然它的人均GDP仅相当于保加利亚。

负债累累的美国的最大债主

通过其新丝绸之路,中国在全球开辟新市场。此外,中国还拥有全球最大的外汇储备。北京非常注重在金融上不要有依赖性。与此同时,中国也是负债累累的美国最大债主。在贸易纠纷中,这是不可忽视的一项工具。再则,特朗普是这周不知下周事,而中国却是谋划数年甚至数十年。因此,不可能像特朗普满不在乎地说得那么简单--他说,如果中国不按照他的条件做贸易,"干脆我们就不和他们做生意"了。

中美两国都是密不可分的全球经济的一部分,国际分工决定了价格。特朗普一句半句关于中美的推特就可以让欧洲市场发抖。他对此并不在乎,甚至也许会让他的虚荣心得到满足。但特朗普也可能很快变成一个叫来魔鬼又无法将其摆脱的巫师学徒。美国每年从中国进口价值约5400亿美元的商品。特朗普想让自己的选民相信,中国会直接交纳关税,使美国获得数以百亿计的收益。但支付关税的首先是中国商品的进口商。而他们又会把费用转嫁给顾客:美国制造商和消费者。美国农民和高科技企业现在就深受关税措施之苦。特朗普已不得不许诺给农民补贴来进行安抚。

美国为何不寻找盟友?

特朗普本可以从昔日与日本的冲突中学到些什么,而不是任意发推特给世界经济制造混乱。他应该和那些同样反对中国触犯世贸组织规则的国家一起协商。在日本的问题上,美国1985年和主要工业国(G5)一起在纽约签订商定了所谓的广场协议。该协议要求日元对美元大幅升值,以提高出口商品价格。这是日本经济从繁荣走向衰退的起点。汇率问题导致经济不景气,日本人纷纷到股市和房地产市场赌一把。80年代末,泡沫过热破灭,日本经济自此一蹶不振。而美国却重振旗鼓--这里也有苏联崩溃和因特网发明的因素。

今天,中国发展停滞、美国重振雄风自然更不可能。因此特朗普同时也和欧洲干上了。他没有时间去耽误:若从中国那里得到让步,那么他马上就会用以加大对欧洲施压。这样的战略几乎就像一场赌博,而且显示出,美国是多么无路可走。

本台专栏作者泽林20多年来一直生活在北京。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道,以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家观点。