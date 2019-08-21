泽林视点：重新做生意

在香港爆发大规模抗议活动的同时，默克尔的中国之行成为在商业利益与政治价值之间走钢丝。德国之声专栏作者Frank Sieren认为，对于默克尔来说，找到平衡不再是一个巨大的挑战。
（德国之声中文网）北京现在需要西方的朋友。对此默克尔很清楚。但是，北京政府不会让她来指手画脚，决定该做什么和不该做什么。而北京政府也很清楚，默克尔的国人期待着她直言不讳地讲些什么。
对于政界新手，找到这种平衡可能会很困难。但是对默克尔来说，这算不上是巨大的挑战。当然这与她在北京受到友好的接待不无关系。她被认为是西方唯一的一位可以信赖的政治家。这也是默克尔在其任期之初犯了一些重大错误之后，经过一番艰苦努力如今才争取到的地位。现在的她已经成功地掌握了谨慎措辞的要领，即提出批评，又不至于让她的中国谈话伙伴感到尴尬。而默克尔则达到了明确表达自己意见的目的。在以往的12次访华期间，默克尔的这一"战略战术"日益完善。更重要的是，她甚至乐此不疲。
不明智的威胁
自民党议会党团外交政策发言人萨劳伊（Bijan Djir-Sarai）说："在当前形势下谈论改善贸易和经济关系是非常棘手的问题。"大家都知道默克尔不会这样做。而且她也不会进行威胁。为什么要威胁呢？难道我们不打算再购买中国的产品了吗？难道不打算再向中国出口我们的产品了吗？或者不打算再在中国进行生产？这不是明智之举。
聪明的做法是进行解释：为什么香港继续作为一个自由城市会对中国有利。默克尔将阐明新疆教育营的风险，以及为什么中国的社会信用体系对外国公司有利也有弊。目的是促使中方能够做出某些改进。
当然，活跃的双边经济关系使得默克尔在这方面的活动空间受到限制。但与此同时，双方之间的信任关系也在加强。与那些只保持着普通商业联系的合作伙伴相比，北京更喜欢听取亲密商业伙伴的意见。尤其是像默克尔这样言语中听的批评建议。
毫无疑问，在德国经济表现不佳的情况下，做到这一点更加困难。受英国脱欧和特朗普贸易争端的影响，今年第二季度德国经济产出下降了0.1％。与此同时，特朗普在欧洲开辟新战线的危险依然存在 --例如对欧洲汽车征收惩罚性关税。
共同反对特朗普
当然，默克尔不会仅强调双方的差异，而是会强调双方的共同利益。其中之一便是双方要尽量减少特朗普正在给全球经济造成的损害。在这种背景下，默克尔将强调强大欧洲的重要性。因为如果北京与匈牙利、希腊、葡萄或者意大利等国家也建立如此密切关系关系的话，情况便会很棘手，布鲁塞尔便难以建立起应对中国的统一战线。因为，这一方面恰恰是北京的计划；另一方面，它削弱了欧盟。而为抵制特朗普，北京又需要一个强大的欧盟。
默克尔有足够机会在这次访华之行中确定基调。除了与李克强总理共进早餐，并在人民大会堂与习近平主席会面外，默克尔还将于周六对武汉华中大学的学生们发表演说。令人关注的是，她将公开谈论哪些议题、回避哪些议题。她不必要求北京与香港学生进行对话，因为这样的话很快就会被视为干涉中国内政。
但她可以介绍她的经验，例如，告诉听众，在困难的情况下开展对话始终有所帮助。默克尔知道，如果她的讲话语气中肯，措辞允当，对方会仔细聆听她的意见。然而，在西方决定世界规则500年之后的今天，中国怎样做才正确，最终还是由中方自己说了算。我们对此无权置喙。
（本文作者20多年来生活在北京。）
德国总理默克尔本周访问中国前，议会多个党派的外交政策发言人纷纷呼吁总理，在北京与中共领导人谈论香港危机。而且德国代表团浓重的经济色彩也引起批评。 (04.09.2019)
《法兰克福汇报》认为，北京当局很有可能利用香港示威者因绝望而产生的极端倾向，从而为动武提供口实。《南德意志报》呼吁，林郑月娥应当立刻放弃加大施压的做法。《每日镜报》则分析了默克尔总理访华期间谈及香港问题的利弊。 (02.09.2019)