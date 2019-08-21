泽林视点：重新做生意

（德国之声中文网）北京现在需要西方的朋友。对此默克尔很清楚。但是，北京政府不会让她来指手画脚，决定该做什么和不该做什么。而北京政府也很清楚，默克尔的国人期待着她直言不讳地讲些什么。

对于政界新手，找到这种平衡可能会很困难。但是对默克尔来说，这算不上是巨大的挑战。当然这与她在北京受到友好的接待不无关系。她被认为是西方唯一的一位可以信赖的政治家。这也是默克尔在其任期之初犯了一些重大错误之后，经过一番艰苦努力如今才争取到的地位。现在的她已经成功地掌握了谨慎措辞的要领，即提出批评，又不至于让她的中国谈话伙伴感到尴尬。而默克尔则达到了明确表达自己意见的目的。在以往的12次访华期间，默克尔的这一"战略战术"日益完善。更重要的是，她甚至乐此不疲。

不明智的威胁

自民党议会党团外交政策发言人萨劳伊（Bijan Djir-Sarai）说："在当前形势下谈论改善贸易和经济关系是非常棘手的问题。"大家都知道默克尔不会这样做。而且她也不会进行威胁。为什么要威胁呢？难道我们不打算再购买中国的产品了吗？难道不打算再向中国出口我们的产品了吗？或者不打算再在中国进行生产？这不是明智之举。

聪明的做法是进行解释：为什么香港继续作为一个自由城市会对中国有利。默克尔将阐明新疆教育营的风险，以及为什么中国的社会信用体系对外国公司有利也有弊。目的是促使中方能够做出某些改进。

当然，活跃的双边经济关系使得默克尔在这方面的活动空间受到限制。但与此同时，双方之间的信任关系也在加强。与那些只保持着普通商业联系的合作伙伴相比，北京更喜欢听取亲密商业伙伴的意见。尤其是像默克尔这样言语中听的批评建议。

毫无疑问，在德国经济表现不佳的情况下，做到这一点更加困难。受英国脱欧和特朗普贸易争端的影响，今年第二季度德国经济产出下降了0.1％。与此同时，特朗普在欧洲开辟新战线的危险依然存在 --例如对欧洲汽车征收惩罚性关税。

共同反对特朗普

当然，默克尔不会仅强调双方的差异，而是会强调双方的共同利益。其中之一便是双方要尽量减少特朗普正在给全球经济造成的损害。在这种背景下，默克尔将强调强大欧洲的重要性。因为如果北京与匈牙利、希腊、葡萄或者意大利等国家也建立如此密切关系关系的话，情况便会很棘手，布鲁塞尔便难以建立起应对中国的统一战线。因为，这一方面恰恰是北京的计划；另一方面，它削弱了欧盟。而为抵制特朗普，北京又需要一个强大的欧盟。

默克尔有足够机会在这次访华之行中确定基调。除了与李克强总理共进早餐，并在人民大会堂与习近平主席会面外，默克尔还将于周六对武汉华中大学的学生们发表演说。令人关注的是，她将公开谈论哪些议题、回避哪些议题。她不必要求北京与香港学生进行对话，因为这样的话很快就会被视为干涉中国内政。

但她可以介绍她的经验，例如，告诉听众，在困难的情况下开展对话始终有所帮助。默克尔知道，如果她的讲话语气中肯，措辞允当，对方会仔细聆听她的意见。然而，在西方决定世界规则500年之后的今天，中国怎样做才正确，最终还是由中方自己说了算。我们对此无权置喙。

德国“铁娘子”的中国足迹 俯瞰紫禁城 谈笑风生 这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。

德国“铁娘子”的中国足迹 与各国“强人”齐聚杭州 2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。

德国“铁娘子”的中国足迹 第四轮政府磋商 虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华。2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。

德国“铁娘子”的中国足迹 体会中国农村生活 2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。

德国“铁娘子”的中国足迹 成都逛菜市场 2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。

德国“铁娘子”的中国足迹 会晤未来的“一把手” 这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。

德国“铁娘子”的中国足迹 前往广州 夜游珠江 2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。

德国“铁娘子”的中国足迹 生日合影 在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。

德国“铁娘子”的中国足迹 冰期后的热情接待 2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。

德国“铁娘子”的中国足迹 为“德中同行”揭幕 2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。

德国“铁娘子”的中国足迹 首次访华 2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。 作者: 王凡



（本文作者20多年来生活在北京。）