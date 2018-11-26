泽林视点：讲求实际的岛民

（德国之声中文网）台海两岸关系一直以来都是一个极其敏感的话题，本月中旬金马奖颁奖仪式上出现的一场小风波非常能说明这一点。金马奖相当于华语世界里的奥斯卡。一名年轻的纪录片女导演在其获奖感言里表达了台湾的"独立性"有朝一日得到认可的愿望。现场的奥斯卡获奖者及金马奖评委主席李安脸上的笑容一时也凝固了。他显然更希望能绕开这个难堪的话题。但一切已经为时过晚：中国的现场直播已经被掐断。

颁奖仪式后的庆祝晚会上，空座位很多。因为很多来自中国大陆的参与者已经提前离场。中国社交媒体上也很快传来一片叫骂声。最后，甚至台湾总统蔡英文都认为有必要就此事件发表评论，她说："我对昨天金马奖颁奖仪式感到自豪，它突显台湾之所以不同于中国，就在于我们的自由与多元，而这正是所有艺术创作能够尽情奔放的乐土。"

小心翼翼走钢丝

对于台湾政治人物来说，任何有关中国的表述都如同小心翼翼地走钢丝。1949年中华人民共和国成立以来，北京就将台湾看作是无权开展外交的分裂省份。2016年，蔡英文以压倒多数当选总统后，进一步加大了同北京的距离。尽管台湾在经济上对中国大陆有很大的依赖性，而蔡本人也并非民进党内部的强硬派，但她仍同北京保持距离，并拒绝接受北京的一个中国原则。因此，北京中断了同台湾的联系，并试图在国际上孤立台湾。汉莎航空以及Zara等公司因为将"台湾"列入国家名录而遭到批评，并被要求今后使用"中华人民共和国"或"中国台湾"的说法。除此之外，北京还成功地使台湾本来就为数不多的邦交国中的五个小国宣布同台湾断交，转而承认中华人民共和国。

然而，双方接近冰点的关系也许很快就会好转。周末的台湾地方选举中，尽管蔡英文本人并不在候选人名单上，但她认为民进党惨败她本人难咎其责，因而宣布辞去民进党主席一职。台湾的地方选举同美国的中期选举有一定的可比性，主要是选举产生地方层面的县市长，但同时它也是检测民意和评估政府业绩的晴雨表。

讲求实际的选民

在总共22个市县中，蔡英文所属的民进党只在六个县市获胜，而上一次选举中，该党还曾拿下13个市县。反对党国民党却在本次选举中一举拿下了15个县市。尤为令民进党痛心疾首的是，数十年来一直被视为民进党铁打票仓的高雄和台中市这次也被国民党赢得。仍会继续留任台湾总统的蔡英文宣布，将对本次选举惨败进行认真的检讨。

本文作者Frank Sieren 20多年来生活在北京

蔡英文的本次败选原因有很多。失业率上升、薪资停滞不前、退休金缩减以及对富有阶层有利的税务政策都加剧了民众的不满情绪。而"一中问题"对民众来说则并非关键。毫无疑问，台湾人很为自己的国家自豪，他们也热爱这里的民主、言论自由、三权分立以及法治国家。

尤其是年轻一代更注重自己作为台湾人的身份认同。10月20日，台北有数万人举行游行，呼吁台湾正式宣布独立于中华人民共和国。但本次选举也显示出，大多数人更是以务实的态度看待统独之争。对他们来说，稳定、和平和富足更为重要，而台湾的富庶程度则同大陆的经济合作密切相关。公投结果凸显了这一点，就有关今后是否应当以台湾名义，而不是以中华台北参加奥运会展开的公投，最终遭到多数否决。

落空的希望

台湾显然想保持现状，而不愿去承担关系恶化的风险。蔡英文治下，台湾对北京的强硬措辞以及新近对美国的靠拢，令许多台湾人感到不安。特朗普特别热衷于利用美国是台湾保护伞的地位，不断去刺激北京。2016年当选总统后不久，特朗普就致电蔡英文，并在稍后的一份推文中称蔡为"台湾总统"，这显然打破了迄今为止的外交惯例。蔡英文当政以来，台湾海峡局势变得越来越紧张。中国多次在这里举行军事演习。而美国也多次派出军舰穿越台湾海峡，北京则每每表示出"极大忧虑"。台海紧张局势可能也是造成蔡英文的民进党失去选民的原因之一。

特朗普任内对美关系能够得到改善的期望，也同样落空了。特朗普把握北京召开人代会的机会，签署了所谓的"台湾旅行法案"，以促进台美双边官员的交流。但是特朗普随意性极强的政策也给台湾人造成了一种印象，即特朗普只想将台湾作为施压手段，而施压的后果则须由台湾人自己承担。最新的例证是，原本针对中国征收的钢铁关税，受冲击最大的却是台湾。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ “九合一”+“十项公投” 周六，台湾举行“九合一”地方选举，同时合并举行十个议题的全民公投。图为台北的一所学校内，民众正在排队投票。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 台北市长排队等候 无党籍的台北市长柯文哲在本次地方选举中谋求连任，他的对手则是国民党的丁守中以及民进党的姚文智。本次“九合一”地方选举，总共将选举出11047名各级政府长官以及民意代表。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 蔡英文受考验 此次选举，也被认为是对总统蔡英文的“期中考试”。她两年前上台后，改变了前总统马英九的“亲北京”路线，在迎合了部分民意的同时，也导致了台海关系的恶化。北京方面加大了对台湾的国际打压。图为蔡英文正在等待投票。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 台独民意 就在大约一个月前，支持台湾独立的民众团体在台北市中心举行了游行，高举“拒绝霸凌”，“拒绝吞并”，“对中国说不，对台湾说是”等标语，抗议北京的打压，并支持东京奥运台湾正名运动。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 台湾正名 此次“九合一”地方选举，也首次捆绑了十项议题的公投。其中一项重要公投案就是“东京奥运台湾正名”。公投发起方希望，台湾奥委会能够突破四十年前与国际奥委会的相关协议，不再以“中华台北”、而直接以“台湾”名义参加包括奥运会在内的体育赛事。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 公投太多煽动民粹？ 台湾不少运动员则反对台湾奥运正名运动，认为这有可能导致参赛机会被剥夺。事实上，此次地方选举捆绑十项公投，这种做法本身就引发了不小的争议：在过去的十四年间，总共只有6项公投案。此次捆绑公投，导致民众每人最多要投15票。批评人士担心，这会煽动民粹主义。

台湾民主之问：“九”加“十”等于几？ 同性婚姻问题 十项公投案中，有5项与同性婚姻争议有关，其中2条有支持同性婚姻的团体提出，还有3项则由“反同”派别提出。图为台北的晶晶书库，该书店被认为是支持同性恋的“堡垒”。此外，今年公投还包含核电、空气污染等环境相关议题。 作者: 文山



北京对国民党获胜表示赞赏。2008年至2016年期间，以马英九为首的国民党政府就曾实施有利于经济发展的政策，并主张在不危害台湾民主的前提下重新同中国大陆搞好关系。事实上，当时台湾在国际舞台上的活动空间要比今天大得多。为了应对2020年的大选，蔡英文及其民进党必须出台新的战略。

民进党内也有强硬派批评蔡英文对北京过于迁就。而这些强硬派有可能会从本次败选中得到鼓舞，并将独立主张纳入下一次的竞选纲领。对于北京而言，台湾宣布独立是一个"永不接受"的红线。迄今为止，还没有任何一个台湾执政党要求台湾正式独立建国。实用主义精神总是能占据上风。现在看起来，这一状况还会持续下去。

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