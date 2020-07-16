泽林视点：被毒化的氛围

(德国之声中文网) 香港国安法出台的方式，已经传递了十分清晰的信息："亲爱的市民们，这不是针对你们，而是为了保障中国的国家安全。"从法律上来说，这倒是可以理解的："一国两制"包含"一国"，而且"一个中国原则"为全球大多数国家所承认。

但是，北京也不应该为来自香港以及西方的反抗而感到惊讶。香港特区《基本法》尽管明确要求就国家安全立法，但是也强调了这应该由香港方面"自行立法"。香港人在过去二十多年间没能完成这一立法，然而这并非就此绕开该条款的理由。尤其是在经历了连绵数月的抗议以及去年11月香港民主派在地区选举中大获全胜之后，更不能这么做。许多香港人现在都对国安法感到震惊。

北京现在给西方提供了一个口实。美国人不仅仅立刻利用了这个口实，特朗普总统还宣布不再承认香港的特殊地位，并且针对一些中国高官出台了制裁措施。这一切正好符合特朗普的选战需要。英国则为香港人免除了一项房地产税，试图为遭受重创的英国经济注入一剂房地产强心针。部分西方国家还宣布，如果香港人受到政治迫害，就能获得庇护。

中国内地没有可靠司法

香港国安法的最大问题显而易见：为了打击"颠覆政权"、"分裂国家"、"恐怖主义"行为，北京派出的国安人员可以在不受香港特区管辖的情形下进行立案调查、拘捕，还能在没有逮捕令的情形下进行搜查、冻结财产、监听网络通讯。理论上，在香港因"敌对行为"而被捕的人，也可以被送至内地受审。

这本无可厚非，毕竟在德国也有联邦法庭和各州法庭之分，联邦法庭可以推翻州级法庭的判决。但是和德国不同的是：中国内地和香港的法治程度差别非常大。在内地，共产党机关的话语权要大得多。

将试图分裂国家的行为纳入刑责，这也本无可厚非。在德国，分裂国家的政治行为也会被定义为"违宪"。2017年1月，面对一则要求就巴伐利亚独立举行全民公决的诉状，德国联邦宪法法院只用了三句话就予以驳回。现在"光复香港！时代革命"或者"香港建国"之类的口号，也以相似的理由被禁。打出支持"藏独"、"台独"、"疆独"的旗帜也会被追究刑责。即便是西方分析人士也问道："为什么国际通行的法规就不能应用于中国？而且这也没明确抵触与英国约定的'一国两制'。"

答案也非常简单：中国内地没有可靠的司法。

没有公正的审判

有人也许会指出，在德国，叛国、危害法治等行为即便是在境外实施也同样会被追究刑责；更不用提美国911事件后出台的国家安全法案、以及未经审判就在别国领土上击毙本·拉登。

不管如何辩解，中国内地和其他国家有着一项北京当局闭口不谈的重大区别：在香港、德国、乃至美国(暂且不谈关塔那摩问题)，当事人有很高的概率得到公正的、符合西方标准的司法审判。但是在中国内地，却不是这样。

尽管新出台的香港国安法也明确表示要尊重《基本法》。但是，只要法庭按照中共的标准进行判决，这种"尊重《基本法》"又能对被告人有多大的价值呢？

中国如何解读港版国安法？

香港国安法的第四条指出，维护国家安全应当尊重和保障人权。同一条款还提到要保护香港的言论自由、新闻自由、出版自由、集会游行示威自由等权利。从现有迹象来看，香港媒体似乎也能继续进行批评报道。目前，凡是外国媒体能报的内容，以《南华早报》为代表的香港媒体也都能报。

但是，新法律究竟将怎样实施，还有许多未知数。这同样是因为北京获得了司法权。比如：民众要求更多的政治参与、要求扩大社会保障，但不要求香港独立，这样的示威活动是否会获批准？从港版国安法的字面上来看，哪怕这场示威活动吸引上百万人参加，也依然必须被允许。但是，北京当局也会这么看吗？

还有一个关键问题则是：如果北京认为香港人触犯了国安法，刑罚究竟会有多严厉？

自从新法生效以来，已经有数百人因为非法集结而被暂时拘捕，但是只有大约十人受到了触犯国安法之检控。具体的开庭日期暂时还未确定。

暂未"祭旗"

然而，在许多香港的公共机构中，人们已经开始变得谨慎：学生们被告知不要在课堂期间做出政治性举动，图书馆、书店中的"颠覆政权"之内容显然也正在被检查。这一切究竟会走多远？

根据这部法律，由强硬派人物郑雁雄执掌的新机构"驻港维护国安公署"并不会以"危害国家稳定"为由去指控每一个批评中国的人。但问题是，北京当局也会这么看吗？在中共眼中，究竟怎样的行为才会被界定为"颠覆政权"？

新法案暂时还没有拿任何民主派领袖"祭旗"。不过，罗冠聪等部分知名人士已经稳妥起见离开了香港。还有些民主派人士则继续参与香港立法会选举，比如黄之锋，他令人惊讶的宣布以独立参选人身份角逐立法会议席。还有北京的"眼中钉"戴耀廷，他成功地组织了民主派的初选，他至少目前也没有被捕。大约有61万人在上周末参加了民主派初选，但是中联办却将此次具有象征意义的抗议性投票称为"严重挑衅"，认为有可能触犯了香港国安法。这昭示了接下来局势快速发展的方向。

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