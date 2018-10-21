泽林视点：萎缩的人口

（德国之声中文网）这是中国当代历史上的一个转折点：2018年，中国的生育率连续第二年下滑。2018年的新出生人口为1523万人，比前一年减少200万，是上个世纪60年代以来出生率最低的一年。过去5年里，年龄在16岁到59岁的劳动力减少了2000万。按照这样的速度，到2050年，劳动力将从2011年9.25亿人的峰值降至7亿人，每三个中国人中就有一个退休人员。中国的平均寿命现在就高达77岁，而其平均收入才相当于保加利亚。

劳动力减少对中国的经济和社会平衡带来巨大挑战。越来越少的劳动力必须为越来越多年龄超过60岁的人的养老。本来就不太健全的医疗和社会保障体系面临更大压力。

一孩政策的终结并没带来生育潮

劳动力减少的趋势很难逆转。2016年，北京放宽了一孩政策。80年代初，改革家邓小平想通过这一政策抑制人口增长，理由是太多孩子影响民众富裕。如今，中国已经接近实现富裕的目标。一对夫妇现在允许生两个孩子，但生育潮并未出现。在人口密集的山东省青岛，去年1月到11月间共出生了8.1万名婴儿，比前年同期减少21%。

独生子女政策松动并为对中国人口出生率构成影响

其中原因并非如某家大的德语报纸所说，"看上去人民对未来失去了信心"，而是因为对中国许多年轻人来说，事业更为重要。父母情愿去工作，而祖父母不愿照看一个以上的孙儿孙女。养孩子也越来越贵。住房、医疗和教育的花费越来越高，因此，许多家庭都宁可专心养一个孩子，就像他们自己童年所经历的一样--他们中大多数自己也都是独生子女。此外，因为养老院很少，需要照顾的父母往往都住在子女那里。再则，一孩政策让男女比例严重失调。育龄女性不断减少。民工潮也是一个因素。到城里打工的人，没有地方、也没有时间给孩子。结果就是，在中国一些省的农村地区，生育率降低了三分之一。

和所有工业化国家一样的发展趋势

目前中国仍以超过14亿的人口数量居世界各国首位，印度位居第二，人口13.4亿。但这样的情况很快将改变。中国人口将在2029年达到14.9亿的峰值，之后将不可阻挡地出现下降。不过，这是一个正常的发展趋势。几乎所有的工业国家都经历了这样的阶段，尤其是中国的邻国韩国和日本。但这些国家的经济状况依然很好，其中一个原因就是今天的老年人比以前消费更多。

Frank Sieren

中国可以通过接受更多移民来弥补人口的减少，就像美国、德国以及澳大利亚那样。中国现在还是比较封闭，但会越来越对世界开放。"新丝路"计划可能产生积极的影响。现在在中国生活工作的外国人就比以前任何一个时候要多，来自非洲的越来越多。但中国还远远不是移民国家。西欧人或者非洲人要加入中国国籍几乎不可能。

《人民日报》曾发表文章写道，"生娃是家事也是国事"。听起来很高调，但不能改变什么。唯一的办法就是，中国政府必须拿出更多措施，让事业和家庭能更好地结合。为此可以学习西方国家，比如弹性工作制、付薪育儿假，儿童津贴或者给有孩子的家庭减税。这些都已经在讨论之中。但在竞争激烈的中国社会，想说服企业执行有利于家庭的政策不容易。非常重要的一点就是，国家必须阻止企业少招女性。

未来的挑战--老人护理

更好的老人护理体系也会带来减负。习近平在一次党代会讲话中表示要系统性地健全该体系。为此，中国需要更好的养老保险体系。据发改委介绍，中国的养老服务市场今后将更多向私人以及外国投资者开放。如果缺少护理人员，可以从国外引进。年轻人如果选择这样的职业，应该得到更好的酬劳。雇员请休假照顾老人应该变得更容易。在大城市里，已经出现了政府出资的街坊互助网络。但大多数时候，提供的服务还只是限于门诊咨询、量量血压和温度。

同时，政府也在发展机器人护工和现代化仪器，但到大规模运用还尚需时日。不过，机器人可以成为解决问题的关键。因为工厂自动化意味着需要的工人更少了。生育率降低、劳动力减少因此并不太可怕，生产力不一定就会降低。中国的工厂今后完全可以做到用更少的人创造更高的增长。

（本文作者20多年来生活在北京）

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