 泽林视点：萎缩的人口 | 专栏:泽林视点 | DW | 04.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

泽林视点

泽林视点：萎缩的人口

中国的劳动力几十年来首次出现减少。专栏作者泽林认为，这虽然对社会和医疗体系构成挑战，但并不意味着国家的没落。

China Neues Jahr 2016 Mond Neujahr (picture-alliance/dpa/X.Yu)

（德国之声中文网）这是中国当代历史上的一个转折点：2018年，中国的生育率连续第二年下滑。2018年的新出生人口为1523万人，比前一年减少200万，是上个世纪60年代以来出生率最低的一年。过去5年里，年龄在16岁到59岁的劳动力减少了2000万。按照这样的速度，到2050年，劳动力将从2011年9.25亿人的峰值降至7亿人，每三个中国人中就有一个退休人员。中国的平均寿命现在就高达77岁，而其平均收入才相当于保加利亚。

劳动力减少对中国的经济和社会平衡带来巨大挑战。越来越少的劳动力必须为越来越多年龄超过60岁的人的养老。本来就不太健全的医疗和社会保障体系面临更大压力。

一孩政策的终结并没带来生育潮

劳动力减少的趋势很难逆转。2016年，北京放宽了一孩政策。80年代初，改革家邓小平想通过这一政策抑制人口增长，理由是太多孩子影响民众富裕。如今，中国已经接近实现富裕的目标。一对夫妇现在允许生两个孩子，但生育潮并未出现。在人口密集的山东省青岛，去年1月到11月间共出生了8.1万名婴儿，比前年同期减少21%。

China Familie mit Baby in Nanjing (picture-alliance/dpa/Yu Ping)

独生子女政策松动并为对中国人口出生率构成影响

其中原因并非如某家大的德语报纸所说，"看上去人民对未来失去了信心"，而是因为对中国许多年轻人来说，事业更为重要。父母情愿去工作，而祖父母不愿照看一个以上的孙儿孙女。养孩子也越来越贵。住房、医疗和教育的花费越来越高，因此，许多家庭都宁可专心养一个孩子，就像他们自己童年所经历的一样--他们中大多数自己也都是独生子女。此外，因为养老院很少，需要照顾的父母往往都住在子女那里。再则，一孩政策让男女比例严重失调。育龄女性不断减少。民工潮也是一个因素。到城里打工的人，没有地方、也没有时间给孩子。结果就是，在中国一些省的农村地区，生育率降低了三分之一。

和所有工业化国家一样的发展趋势

目前中国仍以超过14亿的人口数量居世界各国首位，印度位居第二，人口13.4亿。但这样的情况很快将改变。中国人口将在2029年达到14.9亿的峰值，之后将不可阻挡地出现下降。不过，这是一个正常的发展趋势。几乎所有的工业国家都经历了这样的阶段，尤其是中国的邻国韩国和日本。但这些国家的经济状况依然很好，其中一个原因就是今天的老年人比以前消费更多。

Frank Sieren *PROVISORISCH* (picture-alliance/dpa/M. Tirl)

Frank Sieren

中国可以通过接受更多移民来弥补人口的减少，就像美国、德国以及澳大利亚那样。中国现在还是比较封闭，但会越来越对世界开放。"新丝路"计划可能产生积极的影响。现在在中国生活工作的外国人就比以前任何一个时候要多，来自非洲的越来越多。但中国还远远不是移民国家。西欧人或者非洲人要加入中国国籍几乎不可能。

《人民日报》曾发表文章写道，"生娃是家事也是国事"。听起来很高调，但不能改变什么。唯一的办法就是，中国政府必须拿出更多措施，让事业和家庭能更好地结合。为此可以学习西方国家，比如弹性工作制、付薪育儿假，儿童津贴或者给有孩子的家庭减税。这些都已经在讨论之中。但在竞争激烈的中国社会，想说服企业执行有利于家庭的政策不容易。非常重要的一点就是，国家必须阻止企业少招女性。

未来的挑战--老人护理

更好的老人护理体系也会带来减负。习近平在一次党代会讲话中表示要系统性地健全该体系。为此，中国需要更好的养老保险体系。据发改委介绍，中国的养老服务市场今后将更多向私人以及外国投资者开放。如果缺少护理人员，可以从国外引进。年轻人如果选择这样的职业，应该得到更好的酬劳。雇员请休假照顾老人应该变得更容易。在大城市里，已经出现了政府出资的街坊互助网络。但大多数时候，提供的服务还只是限于门诊咨询、量量血压和温度。

China Senioren (Getty Images/China Photos)

同时，政府也在发展机器人护工和现代化仪器，但到大规模运用还尚需时日。不过，机器人可以成为解决问题的关键。因为工厂自动化意味着需要的工人更少了。生育率降低、劳动力减少因此并不太可怕，生产力不一定就会降低。中国的工厂今后完全可以做到用更少的人创造更高的增长。

（本文作者20多年来生活在北京）

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

DW.COM

长平观察：什么时候强制生育二胎？

一幅二胎政策宣传画在中国社交媒体热传。时评人长平认为，计划生育政策改变并非基于人权观念，专制政府强制生育的历史重演不会让人感到意外。 (29.09.2017)  

全面二胎：有政策 没措施

孕妇增加、产科爆满、儿科医生紧缺——中国独生子女政策结束后，新生儿显著增多，但是政府却没有做好准备工作。 (08.10.2016)  

多生了100万：二孩政策迎来小小婴儿潮

2016年是中国农历猴年，也是中国人特别喜欢生孩子的一年。 但是也有很多独生子女家庭不打算再生二胎。 (30.12.2016)  

华人为躲“二胎政策”申请难民成功

近日，一对长期生活在德国的未婚中国夫妇将德国移民和难民局告上法庭，要求给予他们第四个孩子难民身份，并成功胜诉。这意味着，有两个以上孩子的中国家长都有可能在德国申请难民庇护。 (15.09.2016)  

独生子女政策宣告终结 中国全面放开二胎

本周四，中共中央十八届五中全会发布公报，确定将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。 (29.10.2015)  

相关内容

Deutschland Neugeborenenstation im Krankenhaus St. Elisabeth, Halle

全球生育率严重不平衡 21.10.2018

2018年度世界人口报告称，全球范围，妇女平均生育孩子数量为2.5个。1960年代，妇女平均生子数量尚为现在的两倍。

China Familie Ein Kind Politik

专家：计划生育侵蚀中国经济 21.02.2019

中美贸易战的阴影笼罩着中国。观察家都在紧盯着中国的经济指标，稍微掉个0.1%就大幅报导「美国的制裁已经产生效应」。然而，比起不到一年的贸易战，还有另一个更长远的内在因素正在侵蚀经济: 生育率。

China Familie mit Baby in Nanjing

“生育基金”被吐槽 看德国鼓励生育有何招？ 20.08.2018

近日，中国政法大学一名教授有关设立生育基金鼓励生育，对丁克家庭征收“社会抚养税”的言论在中国社会引发争议和批评。据统计，中国一对夫妇的平均生育率现已下降到1.2—1.4之间。德国也是低生育率的国家。德国政府为提高生育率有些什么措施呢？

广告