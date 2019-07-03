（德国之声中文网）中国人和美国人最终还是重新恢复谈判。上周末在日本大阪举行的G20峰会上，双方就此达成一致。特朗普在与习近平会晤80分钟之后表示，将至少部分取消针对华为的禁令。这家中国电信设备制造商又可以采购美国技术。作为回报，中国承诺从美国购买大量农产品。换句话说，大豆换芯片。

不过相关说法是非常模棱两可的：美方仅允许向华为出售"没有重大国家安全隐患"的技术产品。今年5月15日，特朗普发布行政命令，认为华为对美国国家安全构成潜在威胁。在G峰会协议达成之后，特朗普的首席经济顾问拉里·库德洛（Larry Kudlow）立刻出面否认这份协议是对华为的"大赦"。如今，华为深圳总部正等待着协议细节的出炉。由于情况及不明朗，北京政府对于所谓禁令取消一事不置一辞。很显然，他们对于特朗普的承诺并不放心。

依赖美国者，岌岌可危

不管怎样，北京政府和中国企业都得到了这样一个深刻印象：挑战美国技术领先地位的企业，都岌岌可危，尤其是如果他们的产品里还要使用美国零件的话。中国人立志要在技术领域与美国平起平坐，就势必向美国发出挑战，解决方案唯有一途：中国企业必须尽快结束对于美国的依赖。特朗普无疑是踢了一个乌龙球。华为现在会加快技术研发速度。而这家企业去年就已经跃居世界第二大智能手机制造商，超过苹果，仅次三星。在5G领域，华为更是傲视群雄。

不过，特朗普还是达成了一项目标：中国之外的华为用户开始惴惴不安。华为创始人任正非估计，原本计划今年达到1300亿美元的销售额，如今将减少300亿。仅仅是国际智能手机业务一项就会下滑40%。

为保险起见，华为已经做好准备，迎接艰苦时刻的到来。因为，即便特朗普明年无法连任，崛起中国与没落美国之间的权力争斗也不会就此结束。民主党在美中最近达成协议之后的反应就明白显示了这一点："华为是我们为数不多的可以用来迫使中国进行公平贸易的杠杆之一，"民主党参议员少数党领袖舒默（Chuck Schumer）表示。特朗普的妥协将"严重削弱我们改变中国不公平贸易行为的能力"。

美方制裁是"濒死体验"

华为并非个案：2018年同为通信厂商的中兴就曾成为美方制裁对象，理由是违反美国对伊朗的制裁措施。中兴发言人Lunitta Lu曾表示："对于我们公司而言，那是一次濒临死亡的体验"。中国政府现在会尽其所能支持他们的企业在技术方面实现自给自足，壮大实力。没有任何一个国家比中国在人工智能、微型芯片和工业机器人方面投入更多资金。特朗普的做法只会让这些投资进一步增加。

仅仅在2018年一年，中国在技术研发的总投入便已高达3000亿美元，接近国内生产总值的2.2%。他们还建立了新的创新基地，去年年底之前还有4000个新的高科技试点项目上马。

华为的下一步重要举措将是推出自主开发的智能手机运行系统，这将是第一个非西方系统，成为谷歌安卓和苹果IOS的替代选项。在起步阶段，这一系统可能还不太完善，而要凭借相应的应用程序而建立起自己的生态系统，更需要一段时间。但这已经是历史性的一步。

德国之声专栏作者泽林

中国将迅速缩小差距

在这之后，微型芯片将成为最为重要的阿基里斯之踵。中国的芯片生产依然高度依赖外国部件，并为此支付高额专利费用，其金额甚至超过石油进口。最为重要的配件提供商都来自美国的盟国，比如日本和韩国，还有英国。对于华为至关重要的芯片研发商ARM就来自那里。中国工程师何时能够研发出可以投入量产的具有竞争力的芯片，目前仍未可知。但是，他们有朝一日将实现赶超，却是毫无疑问的。中国半导体企业在过去数年里已经得到了许多专有技术，当然其中也有一些是来自于他们所收购或持股的外国公司。

中国将全力缩小在芯片研发领域的落后差距

特朗普将取消华为禁令的决定包装成对于美国企业的支持。因为那些企业因为受到禁令影响，而"不太高兴"。其实，他之前就应该意识到这一点。华为去年在美国的技术采购额高达110亿美元。

但是在可见的将来，情况便会有所改观。华为子公司海思半导体目前已经是中国最大的芯片研发厂商。海思总裁何庭波表示，美国将全球技术和工业合作体系"无情摧毁"。现在必须将早已筹划的备份计划以更快的速度加以实施。

在华为这盘棋中，特朗普为美国帮了倒忙。

本文作者20多年来生活在北京。

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