（德国之声中文网）中国引擎转速放慢了。全年结束之际，外贸情况之遭为两年来所仅见。12月份，出口同比减少4.4%；进口减少幅度更大，达7.6%。这是一种趋势，反映了整个中国经济的全貌。2019年，中国国内生产总值的增长目标将只介于6%至6.5%，为1990年以来的最低增值。

长时间来汽车销量首度减少

如今，中国对全球经济增长的贡献约占三分之一。不仅是德国的重要产业仰赖于中国市场。中国景气弱化撼动世界经济。历经28年后，2018年，该国首次出现汽车销量同比减少现象, 降幅6%。不过，其数量毕竟是2270万辆。德国高档品牌戴姆勒和宝马虽仍能增长，大众这样的普通品牌车的销量却出现20年来的首次减少。福特情况更惨：2018年，这个美国生产商在华销量锐减三分之一。

推出iPhone10年后，苹果首次未能实现销售目标。首席执行官库克（Tim Cook）解释说，销量同比减少的原因"百分之百以上"是在于中国国内对iPhone、 iPad和Macbooks的需求减少。苹果iPhone在华销量锐减10％以上。

其实，其原因并非如库克对我们所说的那样简单，即：在经济上，中国踉跄了。事实上，可供支配收入继续增加：2018年头三季度，增率5.7％。然而，具有决定性意义的首先是：去岁，苹果的最强竞争者 - 华为多功能手机销量增加6％；目前，华为在中国共售出1亿多台手机，是苹果机的两倍。在汽车方面，情况相同。地方生产商后来居上。强手之一的吉利猛增20％。

中国有能力应对危机

要是涉及与美贸易争端的不安全感有所减弱，则这一趋势非常可能还会强化。年末之际，中国零售业销售量总体虚弱增长；工业生产亦然。占中国国内生产总值约15％的房产市场也出现降温。

我们正处于全球经济强势增长的终期，这对中国来说，并没有那么严重。尽管新近的增速更加弱化，全年总况并不差。出口同比增长近10％；进口增加16％；与美贸易顺差同比增加17％，达到3233亿美元；对美出口增长11％，进口则只增加了0.5％。对中国，这是好消息；对特朗普则是坏消息。他用以对付中国的杠杆一天短似一天。

本文作者泽林

中国经济曾长期依赖出口。而现在，国内消费占了经济力的70％。因此，2019年，北京将全力以赴，重新提振民众对本国市场的信任感。但并非不惜一切代价。与10年前相比，眼下，对债务增加导致的风险，中国政府已敏感得多。2017年初，中国贷款增长率超过15％，目前，北京已坚决将其压缩到了10％以下，其使用的办法首先是关闭大批地下钱庄。这对消费也有直接影响。

踩油门和踩闸门之间保持平衡

新的一年里，北京的优先目标是在油门和踩闸之间保持平衡。与2008/2009全球金融危机不同，这一次，人民共和国不太可能出台一个不计成本的巨大景气计划，以把世界经济拉出不振状态。

中国央行新近宣布，鼓励银行向中小企业增强放贷；迄今未裁员的企业可保留上年失业保险金中的一半。增值税和收入税的改动，以及为购买汽车等消费品提供财政补贴，等等措施，也都在讨论当中。由于这些宣布，股票市场已经重现稳定，本周二（1月15日），深、沪两股市双双走高2％。

而这些不过是政府用于重振景气的众多手段中的第一批。不过，这将更多地帮助中国企业，而非在华外国企业。

（本文作者25年来生活在中国）

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