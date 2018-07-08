（德国之声中文网）李克强谨慎有加。以总理身份第四次访德前数天，他在《法兰克福汇报》上以恭敬以至谄媚的语气公开致函德国人民，强调指出，中德两国应成为"表率"，"面对经济全球化遭遇逆流、保护主义和单边主义加剧的复杂形势，中国和德国作为世界主要经济体，有责任共同维护自由贸易和多边主义，推动建设一个和平稳定、开放合作的世界。"在德中论坛上所作的详细演讲中，他几乎以同样的形式再一次强调了这一说法。他知道，欧洲显示自己是自贸和多边主义的斗士，没有比现在更正当其时了；德中两国密切合作的机遇没有比现在更有利了。

自有了特朗普，一切都变了

2011年，在李首次访问德国时，若一个共产主义-资本主义计划经济体有此说法，定当会让人大惑不解。不过，当时，白宫里毕竟还没有特朗普。此人践踏跨大西洋友谊、撕毁好不容易达成的诸如经受了考验的世贸组织贸易游戏规则那样的协定。李克强强调"和气生财"。他知道，此刻，为抵抗特朗普，中国需要强大伙伴。

与美国的贸易争端进入了新阶段。尽管有表面上的谈判成果，上周五（7月6日），相互颁布的惩罚性关税开始生效。虽然依旧能达成共识，但若和德国联手，只有好处。因为，德国不仅是欧洲的最大经济强国，而且，还是仅次于中国的世界第二大出口国。中国的问题亦是德国的问题。默克尔与特朗普打交道之困难不亚于李总理。鉴于此，一条共同路线的信号作用不可低估。李指出，"我们必须继续扩大相互开放。只有相互的和公正的开放才能增进富裕，惠及双方以至更多方面"。

然而，对德国来说，向中国靠拢并不像李总理所设想的那么简单。在很多要点上，柏林仍更接近华盛顿而非北京。如果李称，"中国严格保护知识产权，不允许强制技术转让"，那么，这更多地是一种愿望，而非现实；或至少是对现实的极不着边际的诠释。在中国，德企没有平等市场准入机会的领域依然大量存在。新近，中国虽取消了对德国汽车生产商的建合资企业的强迫规定，但此举出台为时已晚，德国人与中方合作伙伴之间的关系至深至广，单独行动早已意义不大。

中国承诺保护隐私

李也宣称，中国"高度重视在数字化和大数据利用过程中保护个人隐私和商业机密"。对此，从去年起，必须向中共内部商务组织报告的在华国际康采恩只能啼笑皆非。中国数字安全法还强迫外企，将自己的数据储存在中国伺服器上，并经由国家线路上网。德国的问题：谷歌、脸书等等网络大亨对待数据的态度远比德国人所希望的为宽松。不过，终极而言，在此领域，与美国的共同性依然继续要大于中国。这种情况可以改变，但中国就必须继续向德国靠拢。李承诺改善，并有就中国而言令人惊讶的相当具体的说法：中国"愿同德国共同推动中欧投资协定早日达成，尽快开启中欧自贸区谈判"。不过，这正是德方迄今对之踩闸的两个议题。德方的宗旨是：先看相互性，然后才谈协议。

22项德中经济合作

在德中会谈期间签署的含有22个经济合作项目的单子显示出，中国对德国经济的影响有多大，以及德国的问题区在哪里。中国企业CATL（宁德时代新能源科技有限公司） 可以在埃尔富特设厂生产电动汽车动力电池，-因为德国彻底疏忽了这一领域。5年前，谁都不会认为这是可能的事情。而现在，德国人亟需动力电池，原因是，中国强迫德国汽车制造业，-假如还想继续在中国赚钱的话- 增加提供电动汽车。该工厂成为过去10年来在德国东部图林根州最重要的投资项目，只能是一种令人难堪的安慰。技术先锋是在中国。默克尔总理说，"要是我们自己也有此能力，我自然不会难过"。她说对了。然而，在这一领域，德国早已落后于他人。

李克强和保加利亚总理鲍里索夫在索非亚16加1峰会上

德国康采恩巴斯夫也得加油，以能参与竞争。中国人刚合并了两大国有巨擘- 中化集团和中国化工，成为全球最大化学企业。巴斯夫目前市值约为640亿欧元；这个新的中国康采恩的市值至少达1000亿欧元。尽管在众多领域，技术性差距依然巨大，但这仍使巴斯夫受到压力。达克斯企业中唯一具备长期中国经验的巴斯夫新领导人布鲁德米勒（Martin Brudermüller） 立即作出反应：至2026年，他要在中国南部省份广东设置第三大生产基地，仅次于路德维希哈芬（Ludwigshafen）总部和安特卫普（Antwerpen）基地。投资额最多可达100亿美元，是巴斯夫历史上的最大单项投资。敢做者占上风。中国拥有世界市场的约40%份额，是最大的化学市场，决定了全球化学生产的增长与否。

刘霞事件标志着中国对欧洲的兴趣

说千道万，关键的问题在于：欧洲对中国市场的需要大于中国对欧洲技术的需要。而且，中国的舞台还有很多：李克强是在参加了16加1峰会- 中国的东欧会议- 之后，直接前往柏林的。在该峰会上，北京通过在那些欧盟小成员国的投资确保在布鲁塞尔的政治影响力。这一点影响了中德关系。

图文：上周二（7月3日）下午，刘霞降落在柏林泰格尔机场

在人权问题上，多少有了点动静：德中会晤翌日，北京让已故异议人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞前往德国。 由此，中国政府满足了德国总理的一个愿望。早就该这么做了。不过，它也是一个信号，显示出北京何其重视德中伙伴关系。

（本文作者20多年来生活在北京）