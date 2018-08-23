泽林视点：“网”已经撒开

（德国之声中文网）一场移动通讯的革命正呼啸而来。一些人甚至称之为"科技冷战"。这也许有些夸张，但有一点是肯定的：谁能在新的5G移动通讯标准的全球竞争中占上风，谁就将成为未来电子经济领域的主导者。

如果没有比现在的LTE网络快100倍的5G计算能力，许多所谓的未来科技都无法实现。比如，没有飞速传递的大量卫星数据和传感数据，自动驾驶就不安全。同样，下载速度、流媒体的流畅性和画面清晰度也会因5G技术而明显提高。

中国从一开始就站在同样高度

这是中国首次在一场科技革命中从一开始就站在同样的水平上，甚至在引进全国性的5G网络方面还可能领先于发达国家。据美国德勤咨询公司（Deloitte）的一项研究，中国在这一领域现在就已超过领头羊美国。中国有超过35万个支持5G通讯的手机信号塔，是美国的10倍以上。英国咨询公司Analysis Mason认为，中国的领先地位源于积极的政策和工业腾飞相结合。事实上，目前没有哪个发达国家比中国具备更好的条件。

本文作者泽林

北京认为，为了让中国到2025年成为世界科技强国，在所有关键的技术领域和西方齐头并进，5G网络是关键。按照现在的五年计划，中国政府至2020年将投入4000亿建5G网络。从2015年以来，中国为建5G网络投入的资金已经比美国多出240亿。中国现在已在全国建成了4G网络，这是快速向5G转变的一个重要前提。5G应用在中国有着庞大的潜在顾客群，而扩建的费用相对较低。北京可以依靠自己的公司，首先是华为。华为不仅在手机全球销量方面已经超过苹果，还是世界领先的通讯设备企业。近10年来，华为一直在研究5G标准，目前还在韩、日、法、意和加拿大等国参与当地的网络发展。5G网络在带宽和速度上的巨大优势让所有新技术和新的服务成为可能。实时翻译、所有家电联网的智能家居将变得司空见惯。高效的后勤链、完全联网的自动化程序以及将电力输送所需地点的智能电网也可以实现。这意味着电力成本降低，更多利用太阳能、风能等生态能源。

先行者先制定标准

谁能先实现5G，不仅可获得巨大利润，还能决定让哪些硬件和软件成为标准，简言之，决定未来用什么途径来进行通讯。5G先驱通过联网设备积累的数据越多，它在应用中的技术领先地位就发展更快。众所周知，数据就是21世纪的石油。

尤其是华盛顿不愿自己的领先地位受到质疑。特朗普的贸易部长罗斯宣布，建5G网络是政府首要关注的问题。今年年初曝光的一份美国国家安全委员会的文件写道，通讯领域强大的中国在"军事、政治和军事上"都具有优势。

特朗普给中国设置路障

美国总统特朗普试图在中国通往科技强国的道路上设置尽可能多的障碍。去年3月，华盛顿让新加坡博通公司（Broadcom)收购美国芯片生产商高通（Qualcomm）的计划化为泡影。白宫表示，这家有中国背景的公司对美国构成安全风险，收购成功后，博通可能会向华为等中国竞争者出售高通的一些部分。这是一个荒唐的逻辑，照此说来，美国也应该在通讯领域向其它国家关闭大门，因为它们也可能将收购的公司再卖给中国人。网络设备公司中兴通讯的发展也被踩了刹车。特朗普政府禁止美国供货商向这家深圳公司提供部件，导致该公司濒临崩溃边缘。直到最后一刻，特朗普才放了中兴一马。这给北京上了一堂课：中国政府和中兴现在将竭尽全力摆脱对美国的依赖。而这不会需要太长时间。

华为因从事涉嫌间谍活动而被美国的网络市场拒之门外。但德国电信、西班牙电信和英国沃达丰都在欧洲和华为合作，发展5G网络，因为华为产品的价格比北欧和美国的竞争对手便宜。

欧洲依赖同中国的合作

目前，欧洲在这一问题上和美国已经不在一条阵线上。欧洲需要中国的技术，以避免像LTE标准一样陷入落后境地。据英国评测公司OpenSignal 的一项研究，在LTE领域，德国在36个欧洲国家中排名第32位，比阿尔巴尼亚还要落后一名。

为了至2025年成为革新领头羊，德国政府计划2019年初通过波恩联邦网络据拍卖5G移动频率。之后就该德国电信、沃达丰和西班牙电信等大型网络运营商采取行动了。为了形成周密的网络，它们必须进行合作，尽管它们通常不愿意这样做。争论的焦点现在是所谓的全国漫游，也就是让那些在某些地区没有自己移动网络的服务商使用竞争对手的网络。德国电信这样的运营商反对这样做。而国家也没有计划参与。这让新的竞争者很难进入市场。缺乏竞争的后果已显而易见：即便引入5G标准，德国仍然将是一个盲点。也就是说，自动驾驶无法成真，只有自己拿方向盘。

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