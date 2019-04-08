泽林视点："猪事"关系你我

（德国之声中文网）德国有句俗话--"如果在中国翻了一袋米，我们谁都不会在意"，意思是远在天边，无关痛痒。但实际上，中国发生的事件对德国日常生活的影响远大于我们所愿。

最新例子是中国去年8月以来因爆发非洲猪瘟扑杀了100多万头生猪。这个数字预计将会上升到2亿，相当于美国生猪总量的三倍。由此带来的影响已超出中国。就连在德国，猪肉价格今年以来也上涨近三分之一。对有出口中国许可的大型屠宰厂是好事，但对中小型肉类加工厂却很糟糕，因为成本增加。价格上涨不禁涉及猪肉，还波及用来填补空缺的鸡肉和牛肉。要知道中国人每年消费猪肉大约5500吨，高于地球上任何其它国家。

全球最大的生猪市场

中国是市场最大的生猪产地，也是最大的猪肉进口国。非洲猪瘟在中国造成缺口约400万吨，中国今年的猪肉进口因此将比去年增加60%。德国、巴西、丹麦、西班牙、荷兰、甚至美国的生猪养殖户都为此感到高兴，尽管后者因美中贸易纠纷面临更高的关税。四月初，美国向中国出口的猪肉增加了两倍。乍看起来，特朗普仿佛赢了一个回合。但最后这只是一场零和游戏。饲养生猪减少意味着对饲料的需求也会减少。中国迄今是最大的大豆进口国。不管这场贸易纠纷是否能够打成妥协，美国明年的大豆出口都将大幅减少。而大豆是美国的重要商品之一。

这个问题并不是第一次出现。中国过去11年里已遭遇三次猪瘟。2007年，时任总理温家宝就要求必须立即调整市场。同年，政府要求全国各冻库建立战略猪肉储备，以稳定价格。这一次情况更为严峻。中国农业部估计，今年下半年，猪肉价格同比最高涨幅可达创纪录的70%。这将加快通货膨胀。而高通胀会在民众中引起不满，造成中国人实际收入下降。

这里涉及到人民币汇率问题。人民币越坚挺，进口价格对顾客的影响就越小，对通胀的促进就越小。但是，北京又不得不顾虑到出口商的利益，因为事关工作岗位。一切都不是那么简单。必须重建社会稳定，必须保护低收入公民，也必须补贴生猪养殖户，这也关系到工作岗位。但无论如何，人民币越坚挺，需要的补贴就越少。有鉴于中国是德国最大的贸易伙伴，中国的稳定对德国也很重要。

中国过去11年里已遭遇三次猪瘟

寄希望于更多中国人吃素

如果能在贸易纠纷中达成妥协，中国因猪瘟受到的压力也会减轻。由于中国各省都出现猪瘟，生猪养殖要达到疫前水平足足需三年时间。北京要求所有养殖户都参加防疫检测。

北京多年来就富有远见地宣传应减少肉类食用，但中国才刚刚步入富裕，吃肉还是社会地位的象征。中国因此没有出现西方那样宣扬动物保护、健康生活和环境保护的素食潮流。否则肉价将下降，德国肉类加工业也将获得喘息的机会。中国人是否以及多快跟进素食潮流不仅关系到德国的香肠和肉类加工业。德国通胀率目前已达2%。"中国猪瘟"有足够的力量推动其继续上涨。

本台专栏作者泽林20多年来一直生活在北京

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