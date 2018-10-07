泽林视点：火星上讲中文？

（德国之声中文网）"着陆模块-降落驱动器"（Landemodul-Abstiegstriebwerk）正确的中文名称是什么？马蒂亚斯·毛雷尔（Matthias Maurer）或许是少数几个知道答案的德国人之一。这位48岁的职业宇航员学习中文已经快6年了，而且他不是唯一这样做的人。他在欧洲航天局（ESA）的不少年轻同行都认识到，对欧洲宇航员来说，中文可能成为未来一项重要的专业资质。因为中国作为航天大国变得越来越重要。在美国和俄罗斯航天领域近年来都不得不节约开支，而像马斯克的SpaceX这样的私人企业走上舞台之时，北京则以越来越大笔的国家投资支持中国走向太空的计划。2003年，中国就已成为美俄之后第三个掌握载人航天技术的国家。

中国2017年公布的一份五年计划中称，"探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦"。有关计划包括，到2022年建成一个66吨重、能容纳3名宇航员工作生活的空间站；在空间站轨道上设置一个与美国哈勃望远镜类似，但视野为其300倍的空间望远镜；如果ISS国际空间站2024年按期退役，中国甚至将成为唯一在太空拥有永久性空间站的国家。

雄心勃勃的计划

数月后无人探测器登陆月球南极，将开启中国航天的新纪元。迄今为止，来自地球的人类或其"使者"还从未到达过月球的这一侧。按照北京的计划，2030年中国宇航员将首次在月球上留下自己的足迹。这颗地球卫星不仅在宇航史上具有非凡的象征意义，而且在中国诗歌里，月亮的故事也是思念的化身。

当然，这并非中国人登月的唯一原因。月球上有丰富的铝、氦-3等矿产资源。无色、无味的气体氦-3可被转化为核聚变发电站所需的燃料。而不久前被发现的月球表面存在的冰，通过水解方式可获取氢，也可用作火箭的燃料。由此，月球成了往返火星等其他太空目标的理想中继站。

这样的计划欧洲人只能在梦中才有。欧洲航天局的主任韦尔纳（Jan Wörner）一年前就曾为建立月球村作为ISS国际空间站后继的计划争取支持。有关的计划和想法并不缺乏：月球的地质条件与地球十分近似。整个月球表面被一层尘土覆盖，它可被压成砖，建造仓库，存放飞船部件、导航站和通讯站。此外欧洲宇航局的研究人员发现，月球尘土40%的成分是氧元素，如果能开发出将氧分离出来的技术，就能为实现在月球长期定居创造条件。不过欧洲人缺乏必要的资金。

奔月路上谁领先

对于是否还能负担得起这场耗费高昂的探险，美国人很是矛盾。奥巴马取消了一些耗资巨大的项目，而特朗普则一心想继续领跑，他要让美国重返月球。"我们必须保持美国在太空的领先地位"，特朗普去年12月签署有关航天发展的行政令时表示："我们不能让中国、俄罗斯或其他国家领先，因为领先的一直是我们！"

美国最后一位宇航员登上月球是在1972年。理论上美国航空航天局最早可于2026年实施新的载人登月计划，比中国还早4年。对于特朗普，这将是一次胜利--在他第二届任期结束前。前提是他能连任，而且不会中途改变主意，因为他的选民很可能会抱怨这个形象工程花费过于庞大。强调航天技术不仅推动军事进步，而且能促进民用领域发展（比如通信技术、气候保护、全球电脑联网等），仅靠这样的论据，美国选民并不一定会买帐。

本台专栏作者：Frank Sieren

因此，在诸如月球空间站、火星探索这样的太空项目上搞国际合作，越来越被视为一种理性的选项。欧洲、俄罗斯和中国对此持开放态度，但华盛顿却不希望中国加入。在全球100多个国家参与的ISS国际空间站项目上，中国已经被排除在外。在华盛顿看来，任何一枚中国火箭都是潜在的武器，任何一颗中国卫星都是间谍工具。

与此同时，华盛顿计划建立一支"美国太空军"--一支保护美国的导航和通讯卫星不受俄、中、朝鲜和伊朗攻击的太空部队，就像美国副总统彭斯所宣布的那样。尽管中国国家航天局局长张克俭一再强调，中国很愿意和世界上所有其他国家组成一个"太空社群"，对美国人来说这无济于事。

华盛顿的排斥政策

欧洲航天局对中国的态度是开放的。这一方面是出于兼容的信念，另一方面是出于资金上的必要性。欧洲人希望，他们的宇航员不久将能飞往中国计划建造的空间站。"中国人和欧洲人一同飞向太空"，这样的标题在10年前还是难以想象的。俄罗斯航天部门刚刚同中国签订了一项协议，计划在太空进行更密切的合作。双方计划在月球建立共同的空间站，并为月球行动制定具有约束性的规则。

不过在中国国内也有民族主义的声音。中国登月工程总设计师叶培建就曾说，宇宙就像大海，而月球就是钓鱼岛，火星就是黄岩岛，"现在能去我们不去，后人要怪我们。别人去了，别人占下来了，你再想去都去不了"。叶培建所提到的岛屿，还有其他国家宣称对其拥有主权，而中国则以激进方式捍卫这一领土。

欧洲和俄罗斯现在希望通过接近实现转变。"在国际局势紧张的时节，能拥有跨越危机的共同话题很重要。科学，尤其是航天，是个完美的例子"，欧洲航天局局长韦尔纳如是说。而中国常驻维也纳联合国机构代表史忠俊则慷慨地表示，中国的空间站"不仅属于中国，也属于全世界"。那月球也是如此吗？

中国航天的"五年计划" 月球背面 12月27日发布的《2016中国的航天》白皮书中，提到中国计划在2017年实现月球表面着陆并采样返回、2018年实现在月球背面软着陆。在此之前，还从来没有任何航天器在月球背面着陆。

中国航天的"五年计划" 玉兔长眠 而在月球的正面，已经有许多各国的探测器甚至载人飞船成功着陆。图为跟随嫦娥3号一同登上月球的中国第一艘月球车—玉兔号的模型。玉兔号在月球表面工作972天后，已于2016年7月31日晚停止工作。

中国航天的"五年计划" 遥遥在望 白皮书也再次提及了雄心勃勃的火星探测计划，计划在2020年发射首颗火星探测器，并表示此后还要开展火星采样返回的关键技术攻关——人类至今没有任何航天器从火星返回地球。这是2016年8月公布的中国火星任务的探测器外观设计构型图。

中国航天的"五年计划" “全副武装” 在2020年发射的中国首枚火星探测器中，还将携带一台火星车。按照设计，火星探测器还将携带13台科研载荷，其中包括火星全球遥感相机、火星地表下探测雷达等设备。

中国航天的"五年计划" 深而益远 除了火星和月球，白皮书中还提到要在今后五年内开展小行星探测、木星系及行星穿越探测等的方案深化论证和关键技术攻关，适时启动工程实施，研究太阳系起源与演化、地外生命信息探寻等重大科学问题。图为木星及其卫星。

中国航天的"五年计划" 重型火箭 而在运载火箭方面，中国同样也雄心勃勃。白皮书中计划，今后五年内，将展开重型运载火箭工程。迄今为止最重的中国火箭长征5号已于今年11月从海南文昌发射， 其发射重量超过800吨。

中国航天的"五年计划" 全新基地 值得注意的是，用于发射重型航天器的海南文昌发射场已经于今年6月投入使用。图为今年6月从该基地首飞的新型中型运载火箭长征7号。

中国航天的"五年计划" 空间站 令人惊讶的是，白皮书对载人航天只是寥寥数笔：发射天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室进行对接；完成空间站各舱段主要研制工作，开展空间站在轨组装建造和运营；提升载人航天能力，为载人探索开发地月空间奠定基础。图为今年10月神舟11号载人飞船与天宫2号实验室对接的合成照片。

中国航天的"五年计划" 成熟技术 不过，白皮书中花了较多笔墨描写了过去5年中载人航天领域的成就，称“中国已突破掌握载人天地往返、空间出舱、空间交会对接、组合体运行、航天员中期驻留等载人航天领域重大技术。”图为10月17日，即将搭乘神舟11号开始太空旅程之前，两名宇航员陈东和景海鹏（右）向欢送人群挥手致意。

中国航天的"五年计划" 太空女侠 在过去五年间，中国还先后将两名女性宇航员送入太空：刘洋与王亚平（图）。

中国航天的"五年计划" 导航系统 白皮书还提到了北斗卫星导航系统，表示中国计划在2020年前后，完成35颗卫星发射组网，为全球用户提供服务。

中国航天的"五年计划" 国际合作 中国原本计划在导航系统上与欧洲合作，共同开发伽利略卫星导航系统(图)。然而，由于欧洲各国之间协调不畅，项目进展缓慢，导致中国决定“单干”。不过，在27日公布的白皮书中，中国方面强调将进一步加强国际航天合作，并且提到中国与欧洲已经签署了《2015－2020年中欧航天合作大纲》。 作者: 文山



本文作者泽林20多年来在北京生活

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