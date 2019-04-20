泽林视点：欧盟无法向东欧提供发展蓝图

（德国之声中文网）这是布鲁塞尔不愿看到的情形：当中国和欧盟在欧中峰会上签署了一个冠冕堂皇的联合声明之后，中国总理李克强继而启程前往克罗地亚，亲临在杜布罗夫尼克举行的16 + 1峰会的开幕式。

中国和中欧、东南欧国家及政府领导人在那里就共同的经济协议进行了为期2天的磋商，这一次没有欧盟的参与。中国希望加入"新丝绸之路"的东欧国家成为联结中国与中欧市场的一条纽带。特别是对于那些基础设施陈旧、强烈希望改变现状的西巴尔干国家来说，中国的倡议非常具有吸引力。在最近的这次峰会上，此前只有观察国身份的希腊也加入了16 + 1。3月份，意大利不顾来自布鲁塞尔的抗议决定加入丝绸之路，成为加入该倡议的第一个欧洲工业大国。在28个欧盟成员国中，现在已经有15个国家以这样或者那样的方式加入了中国的丝绸之路，在欧盟成员国中占多数。

后院起火

在布鲁塞尔看来，2012年问世的16 + 1峰会是来自自家后院的一个挑衅。参加峰会的国家中有12个欧盟成员国，只有5个非欧盟成员。令布鲁塞尔的的担心的是，北京用金钱来收买这些国家，以此阻止欧盟的统一。对此中国总理李克强的答复是，中国不打算分裂欧盟。其实，中国根本无需这样做，因为欧盟早已分裂。

尤其是那些感觉自己是欧洲二等公民的国家，如今把中国当作了亲密的伙伴。自2007年以来，中国已为东欧的一些大型建筑项目投资超过290亿美元。其中塞尔维亚受益最多，来自中国的投资总共超过100亿美元。之后是匈牙利获得中资近40亿美元，波兰大约30亿美元，以及罗马尼亚25亿美元。

北京只有在投资突然遇到障碍时，才会对欧洲的法律表示出兴趣。然而，这样的情况并不经常发生。布鲁塞尔则对中国的很多做法提出批评，例如中国建筑工程的招标不透明，有利于腐败; 中国主要使用自己的工人、自己的公司，而不是带动当地国家企业发挥作用等等。

布鲁塞尔认为，高额贷款将导致较贫穷的欧盟国家背上债务，对中国产生依赖。此外，中国公司几乎从不顾及环保标准。中国对欧洲公司相应开放市场，也常常是因苦苦祈求才肯发的一点慈悲，然而却大受赞扬，最终是不会带来任何真正具有约束力的成果。

欧盟拿不出选项

欧盟颇感得意的是，现在终于找到了对中国发出更严厉口气的把柄：北京承诺做出改进，却继续利用欧盟不统一这一漏洞，与欧洲国家的政府单独签署双边协议，让它们之间产生内讧。例如克罗地亚国家数字当局签署了与华为合作以及与中国在人工智能和5G网络建设领域共同投资研发的意向书。

波兰反对华为参与5G的扩建，而匈牙利则希望继续合作，捷克共和国和罗马尼亚在这个问题上仍然意见不一。欧盟则不能提供自己的选项。欧盟在国际研发领域相对落伍。

欧盟虽然有自己的倡议，如西巴尔干数字高峰论坛，但是在四月初举行的最新一次会议上，最大的成果莫过于6个西巴尔干国家就2021年相互废除漫游费达成共识。这6个国家分别是阿尔巴尼亚、波黑、科索沃、黑山、北马其顿和塞尔维亚。

北京在东欧也投入更多的资金，并且不断放宽了投资条件。布鲁塞尔一再发出警告：中国人正在用我们自己的武器打击我们。难道我们不是一直在对他们说竞争有多重要吗？但是如果布鲁塞尔想要阻止较贫穷的欧洲国家与中国开展合作，许多政府就会感觉欧盟在阻止它们发展自己的未来。它们甚至会认为，北京已经为它们的未来绘制了蓝图。

虽然"新丝绸之路"的很多项目要在50年之后或者更晚时候才能收回成本，但北京在许多东欧国家对大型建筑项目的投资已经成为实物：桥梁、道路和文化中心拔地而起；陈旧的工厂被翻修一新。这一切唤起了人们对"腾飞"的希望。对一个团结的欧洲的憧憬也曾有过类似的吸引力，但现在被现实所超越。英国那样的个别国家正被官僚主义和斤斤计较折腾、消磨。北京有着宏伟战略，而布鲁塞尔却如缠脚老太，举步维艰。

本台专栏作者泽林20多年来一直生活在北京