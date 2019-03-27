泽林视点：欧洲自挡自家路

（德国之声中文网）习近平在他本次欧洲之行期间，两件事昭然若揭：中国的声音在世界上日益重要；此外，欧盟对其第二大贸易伙伴的关系从未像今天这样矛盾百出，当然这同北京聪明的算计不无关系。习近平的谋略相当简单：同那些对欧盟心怀疑虑的成员国签署双边协定，由此阻挡布鲁塞尔面对中国表达统一立场。

意大利是最有说服力的例子：它是与欧盟唱反调的第一个重要的工业国家。该国总理孔特（Giuseppe Conte）同习近平签署了加入"一带一路"倡议的谅解备忘录，以及多个经贸协定，意大利副总理兼经济发展部长迪马约（Luigi Di Maio）期待总价值超过200亿欧元的合约能够兑现。意大利的单独行动让柏林很恼火，德国外长马斯（Heiko Maas）说，"如果一些国家相信，能跟中国精明地做生意，他们醒悟后就会发觉已陷入无法摆脱的依赖。"然而，对罗马显而易见的是，宁愿依赖遥远的北京，也不愿接受布鲁塞尔的摆布。

法德都在争取自己的利益

法国总统马克龙邀请德国总理默克尔和欧委会主席容克一同会见习近平，但此举除了表现善意之外，对欧盟没有带来任何成果。马克龙说，"我们期待重要的伙伴国尊重欧盟的统一以及它的价值观。"

中国国家发改委主任何立峰与意大利副总理兼劳动与工业部长迪马约（Luigi Di Maio）在罗马签署了“一带一路”合作谅解备忘录

同一时刻，马克龙已为他的国家搞定了一大笔生意：法中签署了14项总额为400亿欧元的合同，其中300亿是空客飞机带来的，当然这是个欧洲联合公司，但剩下的部分却都是法国的，而且涉及到航空、航天以及核能等具有战略意义的重要领域。到最后，法国政府也无暇顾及"中国在技术上渗透欧洲"这样的忧虑了。

柏林有自己的计划。去年，德国企业向中国一共出口了价值超过930亿欧元的产品，法国的同类数字是210亿欧元，意大利是190亿欧元。意大利决定奋起直追。默克尔总理虽然表示，她认为欧盟统一行动为"上策"，但她也知道，尤其那些在欧元危机当中受灾严重、不得不采取精简政策以及强迫私有化的国家，在中国看到更多的是商机，而不是危险。她还知道，欧洲人在扩建港口、修建铁路和公路方面严重滞后，而这一过失被中国人当成了契机。为此，中国甚至倡议建起了自己的政治磋商机制即"16加1"峰会，人们看到，在这个机制的框架下，中国在东欧的投资正在不断推进。欧盟扩展委员哈恩（Johannes Hahn）曾说，"也许我们在巴尔干过分解读了俄罗斯的作用，同时忽略了中国扮演的角色。"

不满意的成员国被遗忘

金融危机、英国退欧以及矛盾重重的特朗普时代的大西洋两岸关系，已让布鲁塞尔焦头烂额，穷于应付，从而忘记关心欧盟内那些不太满意的成员国。这一背景下，推动共同的中国战略难度极高，而欧委会认为盟内竞争的重要性大于欧盟同中国的竞争，更是于事无补。否则，人们怎样理解布鲁塞尔明知西门子同阿尔斯通合并的重大意义，却硬是禁止了这桩合并案？本来，人们希望通过德法企业的这项合并，制衡中国国企中车的竞争。

布鲁塞尔终于弄懂了中国的国家同企业协同前进这一模式，无论你把它称为什么样的模式。最多在个别问题上，布鲁塞尔能够战胜北京。上周，欧委会推出了一份"共同宣言"，它也构成今年9月4日欧中峰会的基础。这份文件写道，欧洲针对中国的政策必须更"务实、更有贯彻能力并更多样化"。中国不再是"发展中国家"，而是一个"战略竞争对手"以及"制度性对手"，为单边获得好处，肆意滥用国际贸易规则。欧盟今后将对来自中国的投资特别警惕，审视其是否达到了环保标准以及劳动法标准等等。这件文件自信的情怀溢于言表，但它的充其量是"用来讨论的草稿"，不具约束力。

欧洲应当加速

然而，以这种说教的口吻，加上无所事事的官僚主义，欧盟怎能说服不满意的成员国如匈牙利、希腊，现在又加上一个意大利，呼吁他们回到"共同的"正道上来？

本文作者泽林20多年来生活在北京

为在同中国的竞争中不溃败下来，欧盟不仅需要更迅速地对应各类挑战，配备更多的财政资源。明确告诉北京，在面对美国维护自己利益的斗争中，一个统一的欧洲可以成为重要的伙伴，比如在自由贸易以及对待伊朗和华为的问题上。

而新丝路如果成功，也需要一个强有力的终点站。仅仅说说大话是无用的。用谈判，以及目标明确的共同政治方案来说服中国，一个强大的欧洲对自己有利，而不是相反。

在巴黎，各方均认为世界贸易组织需要改革，并赞同巴黎气候协定。在这两个领域，同华盛顿比起来，布鲁塞尔同北京更为接近。但决策者们会用好这一契机吗？很难说。合作并不意味着背离华盛顿。它不过是，找自己的伙伴进行合作，旨在更好维护自身的利益。其实这是不言而喻的事情，但直到如今，对欧盟却是一件难事。

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