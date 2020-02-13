泽林视点：李文亮，一个悲剧英雄

（德国之声中文网）中国又有了一位新的殉难者-上周在武汉去世的李文亮医生。这位34岁的眼科大夫是在12月底最早意识到这种病毒威胁并在微信朋友圈中向同事发出警告的人之一。消息传出之后，他被当地公安传唤接受讯问，并被迫签字承诺保持沉默。对其封口的理由是"传播虚假消息将会扰乱公共秩序"。

自从李文亮上周五（2月7日）去世以来，在这疫情紧张、人心惶惶的时刻，中国社交媒体的活跃程度超过以往任何时候。李文亮上传到网上的公安要求他签字并按下红色指印的训诫书，被成千上万的社交媒体用户分享。当局在训诫书中向他指出："如果你固执己见，不思悔改，继续进行违法活动，你将会受到法律的制裁！你听明白了吗？"

呼吁言论自由

这句骄横跋扈的"你听明白了吗？"已成为中文互联网上的流行语。许多人对此感到愤怒。人们认为，如果不是当初封锁消息，或许可以更早控制疫情。实际上，卫生部门在发现第一批病例后便立即采取了隔离措施并进一步确诊。但是之后许多中国人仍感到自己受到了欺骗，因为他们有太长的时间对此毫不知情。现在他们写道："我们要言论自由。"

带有李文亮医生指印的公安局审讯纪录

在互联网上如此大规模公开、尖锐地表达批评，这在习近平领导下的中国还是一件新鲜事，而借集体哀悼之机表达内心愿望则是一种传统。在中华人民共和国历史上，曾多次发生通过哀悼受人尊敬的当代人物的逝世来表达变革诉求的事件，例如1976年总理周恩来去世后，要求改革的呼声高涨；或者是1989年曾任中共中央总书记的胡耀邦去世引发了学生运动。当时，公开的悼念活动使得民众集会成为可能。

现在引起广大民众哀悼的是李文亮医生，并不是周恩来或胡耀邦。但社交媒体上也出现了虚拟世界的哀悼潮涌。抛下年幼孩子和怀孕妻子的李文亮，并不是"吹哨者"阿桑奇（Julian Assange）那样的无所畏惧的理想主义者。他甚至不是一个关心政治的人，更不是什么异议人士，他仅仅是一位忠于职守的普通医生。最终他向人们公开谈论了他的工作，其中包括接受《纽约时报》的采访。李文亮说："等我病好后我要回到一线。疫情还在扩散，我不想当逃兵。" 正是这种低调让许多人在李文亮身上看到了自己的影子。因此他被强迫保持沉默，更令人难以接受。李文亮的母亲在他去世后表示："他不会撒谎。"

模棱两可的反应

令人惊讶的是，当局对李文亮医生的去世做出的是一种模棱两可的反应。网上针对李文亮去世发表的批评政府的帖子继续被删除。但是这样的言论太多了，官方无法对这件事置若罔闻。

在短时间的迟疑之后，官方媒体也开始齐声赞扬李文亮是英雄。党中央也派调查人员到武汉"彻底调查"此案。湖北省卫健委的两名高级官员被免职。此举体现了"政府遏制疫情的决心"，当局还表示"直面问题，不回避矛盾"。显然，他们的话并非每个人都相信。例如，在病毒爆发时也受到讯问的其他七名医生的问题如何处理，现在仍然不得而知。一名护士和一名记者也因拍摄有关疫情的视频被失踪。

直到上周六凌晨，官方媒体还无法决定是否宣布李文亮去世的消息。几小时内，传出了各种相互矛盾的报道。官媒《环球时报》（Global Times）的爱国主编胡锡进随后发表了一篇惊人评论："武汉欠李文亮一个道歉" 。胡锡进还表示，武汉和湖北的主官们也欠湖北和全国人民一个郑重的道歉。他说，当初大家对冠状病毒的认识太少了。但是后来武汉市官方就应该坦然承认当初搞错了。

胡锡进问道："武汉市的主要官员们为什么不在李文亮病重期间去慰问他？"他强调指出：我们的国家是人民共和国。 "以人民为中心是中国所有政治经济活动的出发点。"从这个视角来看，该事件"给了社会非常强烈的震撼"。"重要的是，这个人没有做错什么。他只是作为医生率先在专业的圈子里发出了对危险病毒的警示。"

"他们知道我们知道他们在说谎"

按照中国的情况来说，这话已经讲的很清楚，揭示了体制的弱点：它的核心不是透明，而是告诉人们在任何情况下都不要做错任何事情；而什么是对，什么是错，由党来决定。环球时报的文章还表明，政界高层对审查制度的利弊也一直存有争议。

专栏作家Frank Sieren

去年胡锡进就在社交媒体上发文呼吁中国加强多元化。他说，这将有益于中国舆论的强大与成熟，有益于科学研究和对外沟通，符合中国国家利益。"但是，稍后他对自己的言论进行了审查并删除了这段帖文。他说，他只是提出一个建议，不想引起争议。而现在争议已无法避免。但从根本上来说，胡锡进是为党着想的，他的报纸是党的喉舌。他就如同是为党工作的地震仪，一方面常常能说出民众的心里话，同时又聪明地把握住分寸，不会越过界限。

他在对百姓中一种日益明显，就像病毒一样令人无法再忽略的情绪发出警告。就像过去几天中在微博上被广泛转发的一句话："我们知道他们在说谎。他们知道我们知道他们在说谎。尽管如此，他们仍然继续说谎。"李文亮医生在病床上接受采访时也曾表示："一个健康的社会不应只有一种声音。"也许从现在开始，应该思考在中国的公众舆论中让所有媒体更透明度、更多元，而不再立即被怀疑试图推翻共产党或攻击社会制度。如果能这样的话，这将是一大进步。这无疑是李文亮医生所希望的。

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专栏作家Frank Sieren在北京生活超过二十年。

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