（德国之声中文网）克罗地亚风情介绍正在中国电视台热播。从2017年12月开始，深受观众欢迎的信息娱乐系列《天天向上》栏目开始以克罗地亚为主题，介绍该国的风土人情、饮食和文化。长达90分钟的纪录片由湖南卫视制作。片中的大部分场景都是在克罗地亚首都萨格勒布和历史悠久的杜布罗夫尼克拍摄，展示它们最美丽的一面。

对当地一家中餐馆的访问让人充分体会到这个国家是多么的文明。该餐馆于90年代初开业。此外，观众提出的一些重要问题也得到解答，例如克罗地亚对度假者来说是否安全？中国人是否能轻松地获得签证？节目的最后甚至还可以抽奖，对获奖者的奖励是一张前往克罗地亚的免费机票。谁会想到这个呢？

从亚洲到亚得利亚

目前中国与这个巴尔干国家之间的友好关系并非偶然。上周，中国总理李克强在北京人民大会堂会见了到访的克罗地亚总理普伦科维奇（Andrej Plenković ），就加强两国之间的政治和经济关系进行了磋商。

随后克罗地亚总理继续前往上海访问，在上海举办"国际进口博览会"之际出席了克罗地亚在中国开办的首家旅行社的开业典礼。自从中国的中产阶级发现了他们的旅游兴趣以来，中国已经成为全球大众旅游业的主要经济支柱，对克罗地亚来说也是如此。

2017年约有20万中国人去克罗地亚旅游

去年，中国人出国旅游总共花费了大约2610亿美元。克罗地亚成为越来越受欢迎的旅游目的地。2017年约有20万中国人前往这个东欧国家旅游。据克罗地亚旅游局公布的数据，今年头10个月，游客人数同比上涨超过40%。 现在中国人已经成为克罗地亚的第4大游客群，而且还在呈上涨趋势。

一个明显的优势是，中国人因受假期的限制，喜欢出游的时间恰恰不是西方人传统的夏季度假高峰期。因此缩短了旅游淡季。为了给来自中国的客人提供最全面的服务，今年克罗地亚甚至启用了中国警察和讲中文的导游。

和克罗地亚警方共同值勤的中国警察

然而在相互的魅力攻势下，北京和萨格勒布不仅仅是将克罗地亚作为旅游目的地来开发。该国人口只有400万。虽然自2013年以来成为欧盟的一部分，但自那时以来经济上并没有太大改善。相比之下，克罗地亚与中国的贸易正在稳步增长。 2017年，两国贸易额比上一年增加22.75％，达到8.07亿欧元。

对萨格勒布来说听起来更加诱人的是，北京称其为"一带一路"倡议的重要战略伙伴之一。中国的这个基础设施建设庞大项目也被称为新丝绸之路。这意味着北京打算在这个小国继续投资。在达尔马提亚海岸的扎达尔，北京正在规划一个与港口和机场相连的新的工业区。这是中国商品出口欧洲的重要门户。通过扎达尔直接进入港口明显缩短了通往欧盟的航线。现在双方正在洽谈一个高速列车网络和太阳能足球场的项目。

布鲁塞尔满面愁容

对于欧盟来说，中国人在东欧的活动是一个敏感的话题。在每年一次的16加1峰会上，北京与中欧和东欧国家一起坐到谈判桌旁，就共同开发基础设施、技术、农业和旅游项目进行磋商，这些项目经常获得中国银行的注资。下一届16加1中国-中东欧峰会将于明年4月在克罗地亚举行。布鲁塞尔担心北京将借助一些国家的经济依赖逐步赢得其在欧盟的影响力。例如3年前，希腊，匈牙利，克罗地亚和斯洛文尼亚就破坏了欧盟针对中国对南中国海领土要求的共同立场。

与此同时，东欧国家继续从欧盟获得数十亿欧元的援助。其中一个最具象征性的项目是目前在克罗地亚南部建造的一座2374米长的大桥。这座桥已经于10年前开始动工，但是由于财政困难大桥建设长期以来没有进展。现在布鲁塞尔决定注资3.5亿欧元建造一座成本总共高达4.2亿欧元的桥梁。迄今谁要是开车从斯普利特去杜布罗夫尼克，就不得不离开欧盟境内穿越波斯尼亚-黑塞哥维那的一小段海岸线，还需通过耗费时间的边检。

55米高的佩列沙茨大桥最迟将于2022年建成投入使用，届时将尤其使克罗地亚南部海岸的旅游业受益。然而，令人感到新奇的是建造这座桥梁的合同最终交给了一家中国建筑公司，但是欧盟却为该项目提供了85％的援助资金。中国国营公司-中国路桥公司（CRBC）推出的报价要比其欧洲竞争对手低得多，并承诺提前六个月完工。

本文作者Frank Sieren20多年来生活在北京

奥地利公司Strabag和意大利Astaldi以及土耳其ICTAS公司组成的财团提出申诉，反对不正当竞争和低价倾销。另一方面，中国驻萨格勒布大使馆向中国投资者发出了"积极信号"。

外星人在工作？

布鲁塞尔现在将认真关注，究竟有多少克罗地亚工人在参加大桥的建设，以及是否像以往那样，大多数外籍工人都来自中国。中国建筑公司已获准自行设定工人的工资 ，按照欧盟标准这原本是不公平竞争的优势。几个星期以来，人们一直在担忧将会有数百名中国工人涌入风景如画的渔业小镇克马纳，因为那里是该年建筑工程的最大工地。

镇长穆斯塔皮奇（ Smiljan Mustapic）说出了居民们的担忧。他说："这几乎就像是一群外星人空降到这里。"无论对游客还是工人来说，逐渐习惯这些中国人似乎成了更大计划的一部分。和其它国家一样，克罗地亚也债台高筑，这些债务总有一天必须要付清。而吸引更多的中国游客同样可以成为一个更大的"双赢"计划的一部分。对中国来说"双赢"就意味着双重的盈利。

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