泽林视点：山雨欲来风满楼

（德国之声中文网）今年的人大会议没有像去年的会议那样让人震惊。在122个月前的上一次人大会议上, 国家和党的领导人习近平通过宪法修正案从理论上确定了自己的终身任期。

今年，3000名人大代表主要面临的是国际经济下行的问题。政府宣布，将带领各族人民砥砺奋进，攻坚克难，完成全年经济社会发展主要目标任务: 下调增长预测，降低行业税率和工业用电资费，小幅提高债率，提高年轻人和老年人的社会福利保险以及为私营企业和外国投资商提供更好的经营环境----这些是2019年政府制定的最重要措施。政府工作报告冷静分析了本年度的风险。政府犹如一家国际康采恩的董事会那样管理着它的国家。

全球经济发展不给力

李克强总理在第十三届全国人大第二次会议的开幕式上的讲话中也将2019年经济增长目标下调到6%至6.5%。虽然这个增幅依旧很高，但已是近30年来的最低经济增长率。如今，中国的许多企业和城镇欠债，消费疲弱，劳动力市场停滞不前。

中国的中产阶级受到不成比例的高房租以及与社会及养老体系不完善的困扰。此外, 全球经济也不够给力。李克强总理说："经济良好发展的环境变得更加复杂, 道路变得更加坎坷。风险和挑战是巨大的 "。

北京政府必须做到平衡两头: 一头是必须让公民相信他们的生活水平没有受到威胁。而这需要钱。同时, 北京政府需要密切关注新的举债。像从前那样只发展新的基础设施已经不够了。现在关键是要加强对中小型企业的支持，例如减少2600亿欧元的税务。企业也应更易获得贷款。李克强说："我们需要在保持稳定增长和防范风险之间保持适当的平衡, 以确保可持续、健康的经济发展。" 对于一个如此大的国家而言，这一点举措微不足道。因此，源源不断的外国投资便更形重要。

鉴于此, 李克强宣布了一项法律，允许外国公司在不被强迫进行技术转让以及不受当局干涉的情况下，在更多的领域开展业务。此外，新法规定要进一步开放金融市场, 加强保护知识产权。李克强认为, 目标必须是"公平公正的市场环境"， 即 "中外企业受到平等对待, 相互进行公平竞争"。当然, 这已不是他第一次做出这样的承诺。另一方面, 中国受到更大压力，作出改进。 中国经济已经很久没有受到如此大的压力了。特朗普挑起的贸易争端和对华为技术的抵制，只是全球对这个崛起的世界大国更深层不信任的两大象征。

本文作者泽林20多年来生活在北京

中国更注重经济而非军事

北京显然更希望在经济上而不是在军事上实现其大国地位。其军费开支将仅增7.1%, 去年为8.1%。而美国在军备上的支出是其经济产出的两倍左右。从绝对数字来看, 美国的预算是中国的4倍。尽管如此, 南中国海周边的邻国对中国仍保持着警惕。习近平搞的个人崇拜和对党的无限忠诚并没有增加人们对党和国家的信任。自习近平上台以来，他要求在所有领域都扩大共产党的影响力, 也包括企业决策机构。自去年以来，"习近平思想"成了中国宪法的一部分。

有一点是明确的: 在中华人民共和国庆祝70年诞辰的2019年, 民众的满意度和经济的稳定是最重要的。而这毫无疑问意味着债务增加。因为，人们不会直接感觉到这一点。

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