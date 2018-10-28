泽林视点：寒冰消融 旭日升起

（德国之声中文网）日本首相安倍晋三使用了"旭日上升"这样的说法。的确：经多年外交冰冻期，日本和中国重归于好。安倍上周末对北京的访问--他2012年蝉联首相以来的第一次--要开启这两个亚洲最大经济体双边关系的"新时代"。两国间的重大分歧--安倍的右翼保守主义路线、在东中国海上的主权争议，以及如何处理日本二战中的战争罪责这一尚未了结的问题--暂时被搁在了一边。此时此刻，合作意愿占了上风。

这绝非偶然：日本和中国双双成为特朗普贸易战的攻击目标。这位美国总统指责两国经由贸易出超榨取美国。特朗普对中国进口商品的一大部分课征惩罚性关税。对日本，他则威胁征收汽车关税，要挟该国重开谈判。中国是日本的最大贸易伙伴，3万多家日企在华营商。中国经济若受累，日本也跟着吃苦。

日本也参与新丝绸之路项目

在北京的会晤中，两国达成约500项合作协议，总值23亿美元，涉及基础设施、物流、健康及金融服务领域。双方甚至成功地做到了这一点：东京在无需作出重大让步的情况下也参与中国的新丝绸项目。日本不是中国这一"一带一路动议"的正式伙伴。该动议旨在使亚欧非在经济上更紧密联结。安倍可以继续强调在子项目的招标中必须遵循"国际标准"。在这一点上，他和德国等工业发达国家同处一条战线。工业国家要求中国的行为方式必须"公开、透明、经济上理性"，必须顾及参与国的财政状况，不能使之陷入债务陷阱。随着新达成50项"第三国协议"，日本能够在没有丝绸之路框架协议的情况下，投资终将惠及新丝绸之路的基础设施。泰国东部特别经济区的城市发展项目便为其中之一。

作者泽林

在未点名特朗普的情况下，双方在会谈中还声明，愿共同努力，更有效捍卫全球贸易体系，其中包括两国央行同意重启2012年中止的货币互换机制。该机制保障两国在危急情况下互以本国货币提供贷款，以维系财政稳定。总额可达300亿美元的这一"外汇互换"协议也是指向美元的一个政治信号。北京的目标是，有朝一日，以人民币取代美元成为全球贸易的主导货币，或至少能与美元平起平坐。特朗普粗暴对待众盟国，这正中北京下怀。

美国现在还是日本在亚洲的最重要军事盟友。然而，随着此次造访北京以及邀请中国主席习近平回访东京，安倍也是向华盛顿发出了请求得到更多关注的信号。因为，安倍知道，与北京接近虽可带来某种自信，但不足以使人忘乎所以。首个总理大臣任职期间，在北京发生反日浪潮后不久，他于2006年10月访问北京。当时，双方就曾称双边关系出现转机。然而，末了，北京和东京便再度争吵。同时，安倍也未忘记，作为总统，特朗普的首批行动之一是不由分说退出跨太平洋自贸协定TPP。该协定本意在使包括日本和韩国在内的众多亚洲国家与美国结成一个巨大的自贸区。不得加入这个自贸区的北京本来会因此窘困。

新联盟--没有美国

然而，时隔两年，全球框架条件发生巨变。新的亚洲联盟问世，而这样的联盟数年前还几乎无法想像。刚结束访华之行，安倍便在东京接待了来访的印度总理莫迪，并邀请莫迪作为第一个外国首脑前往他在富士山麓的度假别墅作客。本周一（10月29日），两人随后在东京举行的会谈中达成一致，未来在经济、安全问题上更密切合作。安倍称，"一个强大的日本惠及印度；一个强大的印度有利于日本。"也就是说，日本试图在亚洲发挥平衡作用，而非拉一个打一个。这是一种令人瞩目的发展：亚洲人越来越自主寻求权力平衡--全无受自我利益操控的那个西方援手。这是好事情。

（本文作者20多年来生活在北京。）

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