泽林视点：在螺旋式上升的痛苦中

（德国之声中文网）特朗普兑现了威胁，向整整2000亿美元的中国商品征收进口关税，从下周一起将加征10%。算上已加征特别关税的500亿中国商品，那么一半来自中国的进口商品都将被额外征收关税。如果美中双方仍不能达成一致，那么从2019年1月起，税率还将升至25%。特朗普还称，如果北京针对美国工业和农业实施报复性关税，那么他将保留对另外2670亿美元的中国商品加征关税的可能性。

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但是，北京却不为所动，并已宣布对价值600亿美元的美国商品征收5%到10%的关税。这样一来，被加征关税的美国商品已达1100亿美元。不过，中国用关税较量的空间有限，因为美国对华出口商品总额才1300亿美元。

中国还有其它可能性

不过，要与华盛顿抗衡，北京还有其它可能性。它可以瞄准美国企业，因为中国早已是这些企业最重要的销售市场。比如在中国有5000多家分店、业已成为中国最大快餐连锁店的肯德基；或者在美国不得不关掉一家家分店，而在中国却不停开新店的星巴克。上海星巴克的数量已是纽约的两倍。麦当劳也计划将中国的分店数量增加一倍。然而，通过限制审批，官媒中充斥的抵制呼吁或者加强检查，北京可以很快阻止它们胜利的步伐。

中国是美国农产品的一个重要出口市场

2017年春，中国当局以消防安全不过关为由迫使在华韩国乐天超市停业之前不久，乐天同意转让土地，以便美国在韩部署萨德导弹防御系统。来自上面的指示也让旅游业深受重挫。中国旅游部门当时叫停赴韩旅游。旺季里，首尔的购物区变得空空荡荡。

通过出口限制，北京也可以打击美国的供应链。为减少生产成本，许多美国企业都依赖中国供应商。一些美国企业和利益集团已经掀起了反对特朗普贸易保护主义的运动。戴尔、思科、瞻博网络、惠普等高科技企业试图通过一封公开信促使特朗普改弦易辙。公开信指出，特朗普的关税"给美利益带来影响深远的、不合理的经济损失"，美国顾客不得不为中国产品支付更高费用，在最糟糕的情况下甚至会失去工作岗位。

谈判越来越迫切

事实上，关税给双方带来的痛苦让谈判变得越来越迫切。上周，华盛顿还邀请北京参加新的谈判，拟定9月20日左右举行。但现在，谈判很可能已泡汤。中国政府圈传来的消息说，不愿"被人用枪顶着胸口"去谈判。消息还称，特朗普原本几个月前就可以缓解危机，但他却让本已达成的谈判成果变为乌有，令刘鹤这位习近平亲密的经济顾问触礁。而中国本来甚至愿意购买更多美国商品，以削减贸易顺差。

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但特朗普认为这还不够。特朗普外交上的蛮干和言辞的表里不一让北京越来越难感到难以既向他做出让步又不颜面受损。《中国日报》斗志昂扬地写道，"我们的经济有足够的动力"。而这话也许并不只是虚张声势。

关税战对中国并非毛毛雨

另一方面，贸易战对中国经济当然不仅是场毛毛雨，尤其是当今中国处于困难的经济转型期。由于消费减少、信用违约增加、金融费用提高，中国工业利润连续三个月增长减速。与此同时，北京还必须继续控制债务、房价、产能过剩以及环境污染，避免经济增长受到不利影响。因为这是共产党合法性的最重要的基础。

中国消费品生产商看到，越来越多客户从工资低于中国的马来西亚和越南订货。今年8月，中国的汽车销量为210万辆，连续第二个月滑坡，同比减幅为3.8%。消费者为以防万一，显然把买车的事推到了今后。尽管如此，中国政府仍然有理由期望消费者支撑起中国经济。中国的内部市场增长强劲。去年，中国经济增长的58.8%归功于消费支出，今年第一季度甚至占77.8%。

本文作者泽林20多年来在北京生活

中产阶级稳定国内需求

14亿中国人中，大约有4亿属于中产阶级。麦肯锡咨询公司预测，到2022年，中国将有76%的城市人口属于中产阶级的行列，超过5.5亿人。有一点不能忘记：在那些租金和房价还不算太高，人口超过1百万的城市里，人们的生活水平和消费热情也在持续上涨。发展空间还很大。这一趋势是惩罚性关税也无法阻挡的。中产阶级可以应对惩罚性关税带来的部分不利影响，哪怕就是出于爱国主义。在有一点上，中国人是一致的：特朗普攻击了中国经济，对中国不公平，而不是像特朗普说的那样反过来。布鲁塞尔方面也称，特朗普的贪婪导致了贸易战，而不是什么不公平的市场条件。

中国官媒每天都通过宣传，让人对此深信不疑。而这也并不太困难，因为特朗普无法在中国制造深刻的经济危机。即便征收25%的关税，也只能使中国经济增长减少0.3%到0.5%。许多迹象表明，特朗普的威胁战术反正也只会持续到11月初的中期选举。对许多选民来说，他对中国的不妥协态度是再给他投上一票的理由。但特朗普不会等得太久。随着时间的流逝，贸易战对美国经济将弊大于利。他的选民也会意识到这一点。如果特朗普不能给他们带来什么好处，他们也不会无止境地保持忠诚。

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