 泽林视点：善意有限的欧中峰会 | 专栏:泽林视点 | DW | 11.04.2019

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泽林视点

泽林视点：善意有限的欧中峰会

中国和欧盟双方最终还是发表了联合声明。不过，除了一些美好的意愿之外，声明并无实质内容。专栏作者泽林认为，真正敏感的内容，声明中并没有涉及。

Belgien EU-China Gipfel in Brüssel (Reuters/S. Vera)

（德国之声中文网）欧洲理事会主席图斯克称其为"突破"。如此解读峰会，实在有些一厢情愿。声明中有约束力的内容非常有限。据称，明年中欧双方将签署投资保护协定，北京和布鲁塞尔就此展开的谈判2013年就已经开始。此外值得一提的还包括，双方将每年发布一次实施报告，公布具体承诺的实施状况。

中国人的意图得到贯彻

联合声明显示，双方都有加强合作的意愿，都希望找到解决问题的方案，双方都对取得的进展表示认可，但没有提及双方的争执。例如，双方商定"就在葡萄酒及酒类产业加强合作尽快制定可行性报告。"好啊，干杯！除此之外，中方的意图却无处不在。北京拒绝承认西方视角的人权，而只承认"全部人权"，也即融入了中国视角的人权。双方不愿就此问题展开谈判，而是要"在平等和相互尊重的前提下，交换意见"。什么是普世的人权，对此问题的定义权早已不再是西方人的专利。

另一段在布鲁塞尔被视为成就的文字，细究之下，实际意义也很有限。"双方一致认为，不应进行强制性的技术转让。"北京对此当然不会提出异议。因为北京确信，没有任何人会被强迫在华投资，这倒也是事实。而对北京来说，一个理所当然的事实是，在中国投资的欧洲企业也必须要遵守中国的法律。有鉴于此，我们要想进入中国市场，就必须转让技术，这一现状并不会因为上述文字而有所改变。

Frank Sieren *PROVISORISCH* (picture-alliance/dpa/M. Tirl)

在就"一带一路"，即欧盟所谓的欧中互联互通平台（ EU-China Connectivity Platform）开展合作的问题上，双方未能取得任何进展。欧盟要求这一项目具有透明度，并符合"国际标准"，至于何为透明度和"国际标准"，就不得而知了。而北京方面则要求遵守相关国家的法律。于是双方的表述都写入了声明。

布鲁塞尔无法阻挡"一带一路"

中国和欧盟表示，双方愿意在"中欧可持续性铁路走廊共同调研报告"的基础上继续开展合作。北京正在大力推进其"一带一路"倡议，欧盟是无法阻止这一进程的。同样，欧盟也无法阻止北京在一些欧盟成员国中进行投资。声明中没有提及欧盟对北京的做法表示担忧，北京也没有承诺做出改变。北京已经如此强大，它能够阻止欧盟对此提出异议。

（本文作者20多年来生活在北京）

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