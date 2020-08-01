泽林视点：北京对香港的昏招

（德国之声中文网）在目前由特朗普挑起的、中美围绕TikTok的争端之下，香港的情况几乎有些被忽视。这是不应该的。原因是香港行政长官林郑月娥眼都不眨地就把原本计划9月举行的立法会选举推迟了一年。在依据一项已有百年历史的英国殖民时代的紧急法律做出该决定后，林郑月娥表示，这是"过去7个月以来最艰难的决定"。她还称，这其中没有"政治考虑"，只是担忧第三波新冠疫情。

根本谈不上紧急情况

然而这里谈的这波疫情，目前每天有大约80例新增病例--在总人口750万的香港。可以拿德国作比较：目前德国大约每天有800例新增病例，而德国人口为8300万。也就是说，根据人口比例，香港的情况和德国差不多。

如果参考病亡率的话，就更清晰了。香港迄今有38例死亡病例。400万人口的柏林则有超过220人病亡。纽约人口仅比香港多大约100万，而纽约目前的病亡人数超过23000。因此，即便将香港是全球人口密度最大的城市之一这个事实考虑在内，也根本谈不上是紧急情况。

要说林郑月娥这个决定背后没有政治考量，在香港几乎没人信，无论是亲北京团体还是泛民派势力。泛民派在去年11月的区议会选举中取得了压倒性胜利，这次本有望首次在立法会赢得多数席位。

根据法律，如果出于公众健康考虑，选举应该先只推迟两周。地区政府的一名发言人解释道，这是也将这个冬季可能的病毒浪潮考虑在内了。而邮寄选票之类的可能，也几乎没有讨论过，称相应的系统不是马上就能实现的。林郑月娥倒是建议明年在大陆建投票站，方便那些生活在广东大湾区的港人投票。对此，香港批评人士指出，由于缺乏对透明度的管控，这会为操纵选举大开方便之门。

黄之锋："香港历史上最大的选举欺诈事件"

同样在这一政治氛围下，上周，12名外界看好的民主派人士被取消了立法会参选资格。其中也包括黄之锋这样的知名人士。黄之锋将这次DQ称为"香港历史上最大的选举欺骗事件"。林郑月娥政府则表示，任何致力于香港自决独立的人以及任何不支持"港区国安法"的人，都不能担任立法会议员。然而，黄之锋早在去年10月就明确表示，他本人和"香港众志"都不主张香港独立。当然他对港区国安法有顾虑是显而易见的，而这应该是受到言论自由保护的。

港府还强调，国安法不会影响言论自由。然而警察已经将一些人逮捕，只因为他们喊出了"光复香港，时代革命"。

这里就显示出自由裁量的问题：当然不是所有在过去数月喊出这个无处不在的口号的人，都追求香港独立。然而，什么时候自决成了分裂，如今是在北京协助下定义的，而不只是依据基本法。在港区国安法下，已经进行了第一场拘捕。4名活动人士被捕，他们都是年龄介于16岁到21岁学生，其中也包括之前的学生领袖钟翰林。

对大陆专家团队的质疑

如今的问题是：他们将具体被指控哪些罪名？法律程序将是什么样的？惩罚将会多严厉？理论上，根据国安法，"颠覆性的"，"分裂主义"和"恐怖主义"行为可以被处以无期徒刑。而在《基本法》被淘空的前提下，"勾结外国势力"同样将受到严厉惩罚。因此，英国、法国、美国、加拿大、德国和新西兰这些国家都中止了和香港的引渡协议，以便保护黄台仰、罗冠聪这些流亡的异议人士。此外，向香港学者、学生提供签证和奖学金，也将进一步放宽。

如今，大陆向香港派出60人的专家队，进一步引发质疑。派员是为了将香港的新冠病毒检测能力从目前的每天1万人提高至每天20万人，在对抗病毒方面，大陆方面无疑有很多经验。然而，很多香港人担心，他们的DNA样本将与照片、指纹一起被采集、保存到新成立的驻港国安公署的档案中。即便这一幕不会发生，辅助新冠检测的措施也符合北京利益：就像中国官媒宣布的一样，当香港全体民众都进行检测时，肯定会发现更多的感染者，也就又可以证明再次封锁和推迟立法会选举的合理性。

担心饭碗但仍然渴望话语权

据报道，来自大陆的医务专家团队将在香港至少逗留6个月。这背后的策略是：封锁时间越长，大部分香港民众就越渴望稳定和金融安全，民间对抗议等活动的支持就减少。过去数月，很多香港民众失去工作或者薪资减少。今年第二季度，香港的失业率为6.2%，是15年来新高，比2008年金融危机时还要高。各行各业都受到影响，受打击最严重的是餐饮业，失业率达到了14.7%；其次是建筑业，也有11.2%，那些在酒店、影院、博物馆、零售业工作的人，也都担心其饭碗。

尽管如此，他们不会忘记林郑月娥推迟了立法会选举。他们并不想要暴力示威，更不想从中国分裂--毕竟，分裂意味着经济上的自杀，但对于香港的未来，他们希望有话语权，在危机时刻更是如此。

德国之声专栏作者泽林（Frank Sieren）20多年来生活在北京。

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