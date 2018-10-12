先是女明星范冰冰，现在是国际刑警组织主席孟宏伟。德国之声专栏作者泽林认为，北京的逮捕在中国国内或会起到发出明确信号的作用，但在国际上，则提供了一幅糟糕的图像。
（德国之声中文网）2016年11月，孟宏伟成为被任命为国际刑警组织主席Interpol的首位中国人时，许多人都皱起眉头。作为共产党政府的高级代表、并在国内仍任公安部副部长，孟宏伟颇受质疑。大赦国际当时批评北京把自己人安插到Interpol最高层，是想未来更多地通缉中国的异议分子和活动人士。不过，因为Interpol内部的流程，这几乎不可能。支持者则认为，中国在世界上如此重要，中国人当国际刑警组织主席也是合理的。
为消除这些指责，孟上任伊始便采取措施，扩大Interpol的国际影响力，加强成员间的融合，改善发展中国家的警察培训。这位新任主席说："Interpol要成为打击全球犯罪的中心。"
无影无踪
9月底，孟就这么消失了。两个多星期音讯全无。
直到本周一（10月10日），中国公安部才宣布，对他"涉嫌违法"进行调查。显然是关于受贿。但指责是模糊、不透明的，--这样的案例常常如此。
无论是Interpol秘书长施托克（Jürgen Stock），还是孟的妻子格雷斯·孟（Grace Meng），都没有得到消息。后者向法国警方报案孟失踪。上周日，她在新闻发布会上以颤抖的声音说，她觉得，孟身处险境。她从丈夫收到的最后一条短信是一把刀子的表情符号。
在中国，无罪推定不重要。被警方逮捕的人没有什么权利，即便有，也时常不能行使。被关押且不能与律师、家人见面的事，可惜时常发生。民众最多只能用黑色幽默面对。孟消失后，中国网络论坛上有玩笑传开：他可能卷入范冰冰的事了。
范冰冰事件
今年7月，女星范冰冰也销声匿迹。其后，整整三个月杳无音讯：她的社交媒体帐户没有更新；她本人也没有公开亮相。10月初，有关部门自行解开了这个谜团：这位女演员因偷税被拘留审查。她在有6200万粉丝的微博帐户上道歉："我对自己的所作所为深感羞愧、内疚。"她表示，愿接受处罚，将缴纳约值1亿美元的罚款。
无论如何，她比拜仁慕尼黑的俱乐部主席赫内斯（Uli Hoeneß）处境还是要好一些。--后者被判三年半监禁，并且服了一半刑期。不过，赫内斯案的审理要透明一些。
毫无疑问，在中国国内，政府的强硬普遍受到好评。特别是，习近平无惧对高层官员提出控告。批评者则指责他利用这种不透明服务于自己的政治权力游戏。如今又多了一个合理的指责：缺乏对国际机构的尊重。让孟的妻子对丈夫的下落一无所知，以至于她不得不向公众曝光此事；实在不行时，还能强说这是中国的内政。但国际刑警组织一个多星期不知道主席去哪儿了，是对这个机构的羞辱，也给那些说中国人担任这一职务为时过早的人平添口实。北京此举损害了其国际声望，更糟的，是向世界发出了这一信号：对北京来说，一旦事情棘手，国际规则全无所谓，中国走自己的路。
谁来监督监督者？
自年初成立国家监察委员会以来，习的反腐斗争可较过去更有效地进行。新成立的该机构可独立于法院直接向党的中央委员会汇报，比中纪委的权限更广泛。在未经审理的情况下将个人交由"国家监管"变得更容易。而谁来监察"监察委"，并不明确。与此同时，北京不透明的方法当然为阴谋论打开大门。孟受到什么指责，公众有一天会知道。但这些指责是否是真的，恐怕在本案中也无法确认。
中国外交部发言人陆慷匆忙解释说，中国参与国际刑警工作的意愿没有受到孟"下台"的影响："作为联合国安理会常任理事国以及负责任的大国，中国将继续在国际关系中扮演适当的角色"。中方的参与意愿不受影响，这是可能的；但西方的合作意愿，显著受损了。
本文作者泽林20多年来在北京生活
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前国际刑警组织主席孟宏伟的夫人在接受CNN面对面采访时说，丈夫是“正直的人、严格守法的人”，并表示担心自己和孩子的生命安全。孟宏伟发给她的最后的短信是一把刀子。与此同时，消息人士对《南华早报》否认了孟宏伟与周永康相关联的传闻。 (10.10.2018)
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