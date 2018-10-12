（德国之声中文网）2016年11月，孟宏伟成为被任命为国际刑警组织主席Interpol的首位中国人时，许多人都皱起眉头。作为共产党政府的高级代表、并在国内仍任公安部副部长，孟宏伟颇受质疑。大赦国际当时批评北京把自己人安插到Interpol最高层，是想未来更多地通缉中国的异议分子和活动人士。不过，因为Interpol内部的流程，这几乎不可能。支持者则认为，中国在世界上如此重要，中国人当国际刑警组织主席也是合理的。

为消除这些指责，孟上任伊始便采取措施，扩大Interpol的国际影响力，加强成员间的融合，改善发展中国家的警察培训。这位新任主席说："Interpol要成为打击全球犯罪的中心。"

无影无踪

9月底，孟就这么消失了。两个多星期音讯全无。

直到本周一（10月10日），中国公安部才宣布，对他"涉嫌违法"进行调查。显然是关于受贿。但指责是模糊、不透明的，--这样的案例常常如此。

无论是Interpol秘书长施托克（Jürgen Stock），还是孟的妻子格雷斯·孟（Grace Meng），都没有得到消息。后者向法国警方报案孟失踪。上周日，她在新闻发布会上以颤抖的声音说，她觉得，孟身处险境。她从丈夫收到的最后一条短信是一把刀子的表情符号。

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在中国，无罪推定不重要。被警方逮捕的人没有什么权利，即便有，也时常不能行使。被关押且不能与律师、家人见面的事，可惜时常发生。民众最多只能用黑色幽默面对。孟消失后，中国网络论坛上有玩笑传开：他可能卷入范冰冰的事了。

范冰冰事件

今年7月，女星范冰冰也销声匿迹。其后，整整三个月杳无音讯：她的社交媒体帐户没有更新；她本人也没有公开亮相。10月初，有关部门自行解开了这个谜团：这位女演员因偷税被拘留审查。她在有6200万粉丝的微博帐户上道歉："我对自己的所作所为深感羞愧、内疚。"她表示，愿接受处罚，将缴纳约值1亿美元的罚款。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 范冰冰 “范冰冰去哪儿了”这个问题如今终于有了一种答案。虽然仍未正式露面，但中国官方已经对这位自称“不遗余力”冲锋爱国的女明星指出了一条“交钱从宽，抗拒从严”的路。中国税务机关对她处以高达8亿多人民币罚款，并公告一系列逃税“罪状”。对这位天价女星来说，也许不幸中仍有“大幸”，至少她还有机会逃过刑责。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 刘晓庆 ……应该是现在范冰冰事件背后新呈现出的关注点。同样是逃税漏税，两个时代，两位女明星的待遇大不相同。2002年中国国税机关查出，自1996年起，刘晓庆以及其公司即以虚报收入与支出的方式逃漏税，总共逃税一千四百万人民币。6月19日，刘晓庆在北京被拘捕到案，其后关押至秦城监狱下属第一看守所。刘晓庆一夕变白头。熬过了大约1年的牢狱之苦后，在姜文的帮助下获保释出狱。“姜文倾其所有保晓庆”的故事也成为民间流传的佳话。与范冰冰遇难时，沉默不语的未婚夫李晨形成鲜明对比。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 毛阿敏 90年代中国大陆的流行乐坛天后。与刘晓庆一样，是当时中国家喻户晓的演艺界明星。同样因为偷税被国家机关处理。1998年9月底，新华社援引中国税务机关的调查结果报道称，毛阿敏自1994年1月至1996年3月期间，与8个演出承办单位扣缴义务人共同偷税事实成立，依据《税收征管法》第四十条规定，税务机关拟对毛阿敏处以所偷税款3倍的罚款，共计81.33万元。中国税务出版社还曾为此推出披露毛阿敏偷税案的书，名为《失落的天使——毛阿敏税案实录》。不过这都是老皇历了,网传她现任丈夫解直锟是中植集团董事局主席，2014年胡润富豪榜上拥有120亿身家。在众多老牌明星重返中国娱乐圈分羹的今天，毛阿敏仍然非常低调，很少抛头露面。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 林志玲 在加拿大多伦多大学学习过西方美术史，经济学双主修学士学位的台湾第一名模林志玲也没能躲过逃税的诱惑。1996年，林志玲被指逃漏92至94年个人综合所得税(简称：综所税)，遭台湾税局要求补税及罚款819万元新台币(约人民币180万)，台北高等行政法院之后判决林志玲需缴684万新台币(约人民币150万)的税款，林志玲当天因身在外地没有出庭。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 任贤齐 凭借一首“心太软”红遍中国大江南北的任贤齐在逃税上可不会心软。2008年，台湾税务部门指责他未将《笑傲江湖》64万元的片酬纳入所得保税，而且还漏报公司业务报酬136万元。法院认定后补税52万元，罚款29万元。有报道指“小齐”认为片酬并非个人所得，必须扣除成本花费，更透过经理人表示所有帐目已交由会计师处理，小齐并非刻意漏税，后提出上诉。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 张惠妹 因涉嫌逃税，这位唱功浑厚，形象多变，如今微胖的台湾流行乐坛大姐大被媒体冠上了“欠税天后”的称号。2005年初，台湾地区税务部门曾点名要求张惠妹为高达3000万台币收入补交税款。而据称这个数字，创下了台湾艺人单次补税金额最高纪录。当年在丰华唱片公司，张惠妹申报年度综合所得税时，其演唱会的巨额所得以“执行业务所得”类申报，但台湾地区税务部门却认定这笔收入应属“薪资所得”。依照台湾的计税方法，若以“执行业务所得”申报，应先扣除60％左右的业务成本，剩下的40％才列为课税所得，而“薪资所得”则只扣除新台币7.5万台币的特别扣除额，其余全部需要纳税。由于两者计税结果相差悬殊，台湾地区税务部门认为张惠妹应补缴1200万台币。但同时台湾财政部专员强调张惠妹不存在偷逃行为，只是在申报所得税时，对‘执业所得税’和‘薪资所得’产生误解。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 大小s 台湾税务机关近年就艺人申报税项作出多个调查，不少艺人被查税后都输了官司，只有大小S打逃税官司胜诉，成为当时那几年难得的例子，不过她们很可能还要补税。因为台湾国税局2009年又以个人税金重新计算为由，发现两人几年来赚逾亿元新台币（约人民币2000千万元），故要求这两人补税近千万元新台币（约人民币20万元）。另外小S徐熙娣也曾被单独要求补税，据称她为了节税成立工作室，遭台湾国税局认定须按照较高税率交税，要求她要补缴将近6年的税金差额，小S提起行政诉讼胜诉，免补缴近185万元台币的税金。 作者: 任琛



无论如何，她比拜仁慕尼黑的俱乐部主席赫内斯（Uli Hoeneß）处境还是要好一些。--后者被判三年半监禁，并且服了一半刑期。不过，赫内斯案的审理要透明一些。

毫无疑问，在中国国内，政府的强硬普遍受到好评。特别是，习近平无惧对高层官员提出控告。批评者则指责他利用这种不透明服务于自己的政治权力游戏。如今又多了一个合理的指责：缺乏对国际机构的尊重。让孟的妻子对丈夫的下落一无所知，以至于她不得不向公众曝光此事；实在不行时，还能强说这是中国的内政。但国际刑警组织一个多星期不知道主席去哪儿了，是对这个机构的羞辱，也给那些说中国人担任这一职务为时过早的人平添口实。北京此举损害了其国际声望，更糟的，是向世界发出了这一信号：对北京来说，一旦事情棘手，国际规则全无所谓，中国走自己的路。

谁来监督监督者？

自年初成立国家监察委员会以来，习的反腐斗争可较过去更有效地进行。新成立的该机构可独立于法院直接向党的中央委员会汇报，比中纪委的权限更广泛。在未经审理的情况下将个人交由"国家监管"变得更容易。而谁来监察"监察委"，并不明确。与此同时，北京不透明的方法当然为阴谋论打开大门。孟受到什么指责，公众有一天会知道。但这些指责是否是真的，恐怕在本案中也无法确认。

中国外交部发言人陆慷匆忙解释说，中国参与国际刑警工作的意愿没有受到孟"下台"的影响："作为联合国安理会常任理事国以及负责任的大国，中国将继续在国际关系中扮演适当的角色"。中方的参与意愿不受影响，这是可能的；但西方的合作意愿，显著受损了。

本文作者泽林20多年来在北京生活

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