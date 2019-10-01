泽林视点：内心升起的不适感

（德国之声中文网）除了舞蹈表演，挥舞着旗帜的退伍军人以及代表中国各省的许多五颜六色的车辆之外，中华人民共和国还聚集了15000名士兵，580辆坦克，无人驾驶飞机，洲际弹道导弹和战斗机-这是中国为建国70周年举行的该国历史上最大的阅兵式。

国家和党的领导人习近平在讲话中说，没有人能"阻挡中国人民和中华民族的前进"。无论如何，他同时希望"在和平发展道路上"并在开放政策之下"同世界各国人民一道推动共建人类命运共同体"。

西方对中国的恐惧

在西方，强调第一部分要比第二部分更多，因为它更能映证我们根深蒂固的恐惧。习近平的"中华民族的伟大复兴"意味着我们正在失去全球影响力。同样的事情发生在1980年代，当时日本成为了一个新的经济巨人。如今，题目诸如《致命中国》（由特朗普的贸易顾问彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）撰写）之类的书籍热销。当时美国的畅销书是《与日本的战争》。

但是，今天中国的力量更大。因为与日本不同，中国拥有最大的增长市场和有利的生产条件。我们迫切需要经济增长和购买力。

不幸的是，中国崛起于西方动荡时期。两个最古老的民主国家-美国和英国使用保护主义口号和冲动的强权政治，使西方及其价值观丧失了国际声誉和吸引力。

北京政府可能对此既感到满意又感到忧虑。这不是他们的错。尽管如此，西方对改变的恐惧还是需要一个名字--那就是中国。西方国家对世界市场拥有无法企及的领导地位的时代已经过去，因此其对全球价值观的制空权也就此终结。

审查空前，却没什么人感到受压迫

对于大多数中国人来说，中国的崛起意味着有更多根据自己的想法生活的空间，尽管仍然存在很大的局限性。因此，绝大多数中国留学生返回了家园。他们不理解我们的警告。

对于这个规模如此庞大的国家来说，中共在政治和军事上变得越来越国际化和自信的事实不足为奇。重要、而且仍然显而易见的是，他们仍在追求和平崛起。无论如何，他们希望对世界经济产生更大的影响。不仅出于权力，而且出于必要。

作者Frank Sieren

中国需要保持增长。与美国或俄罗斯相反，近几十年来北京已被证明是和平、有远见和务实的。在该国内部，经济获得了更多的自由，但是大部分公民社会都受到严密控制。自习近平于2013年掌权以来，安全机构得到了加强。评论家和持不同政见者的生活比以前更加危险。在中国，审查制度从来没有像现在这样动用这么多技术和人力。

但是，如果大多数人感到被压迫和剥削，中国的崛起之路将是行不通的。显然，中国人愿意妥协，以获得更多的安全和秩序。从长远来看，他们必须自己确定这是否是正确的方法。无论如何，该国在未来几年将不得不应对巨大挑战。迟早，北京甚至不得不在大陆也要习惯于像香港这样的抗议活动。

规模决定未来

没有人可以展望未来。但是，从所有目前的迹象来看，在未来几十年中，世界上没有任何其他国家会比中国更能决定我们的未来-德国和欧洲的未来。

我们面临着一个巨大的问题：数百年来首次由一个非西方国家确定方向。这意味着我们需要比以往任何时候都学习更多，做出妥协。这也意味着我们需要付出更多的努力和技巧，才能令人信服地将我们拥有数百年历史的价值观（例如个人自由，法律和社会制度，宗教自由和新闻自由）带入新的世界秩序。没有什么是顺理成章、自动而成的，一切都会受到中国人的质疑。

体制之战？

但是我们如何能设法在游戏的全球规则上保持尽可能多的影响？我们需要学习与各种参与者分享共同利益，并在战术上结成联盟，与中国人，有时与美国人，有时与俄罗斯人。如果中国为气候变化而战，我们应该毫不犹豫地与中国合作。如果美国代表言论自由权，我们应该与美国人合作。最近人们经常预言的所谓体制之战，在新的世界秩序中已毫无意义。

不幸的是，世界变得更加复杂。有一个强大的盟国已经不够了。不变的价值观共同体的时代结束了。

但是有一点是肯定的：将来，更多的事情将在全球范围内决定，并且由大多数人作出决定。在涉及全球多数时，中国自然扮演着中心角色。

专栏作家泽林（Frank Sieren）在北京居住了二十多年。