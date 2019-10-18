（德国之声中文网）眼下，除美国外，或许没有任何一个国家像澳大利亚那样对中国持如此不信任的态度。不久前，内政部长达顿（Peter Dutton）称，北京的价值观与澳大利亚人不符。这一"恶意反华言论"引发中方愤怒。中国驻澳大利亚大使表示，此言是"对中国人民的公开挑衅"。澳大利亚反对派也批评达顿缺乏"外交能力"。

其实，直至数年前，澳大利亚还是中国在西方的最强有力支持者之一。堪培拉的指控单子很长：盗窃知识产权、对学生和大学施加影响--比如经由孔子学院，以及通过忠于北京的政客及不透明的捐款淘空民主制。

此外，还有对入籍澳大利亚的前外交官和政治博客写手杨恒均的逮捕事件。在没有证据的情况下，他在中国被扣，受到间谍罪指控。或者，还有对澳大利亚国会的网络攻击行为。澳方指控中国黑客于今年年初实施了攻击。

澳大利亚的封锁措施

此间，澳大利亚政府试图着力遏制中国在澳的影响。根据一项新法律，外国施加影响行为将受处罚；中国对电网或大面积农地等敏感领域的投资被禁止。有关5G网建设，堪培拉跟从盟友美国，拒绝中国电信巨头华为获得任何合同。莫里森总理呼吁，不应再将中国定义为发展中国家。内政部长达顿要求对新丝绸之路、中国在南中国海的军事扩张以及中国在印太地区的影响范围作"公开讨论"。

然而， 澳大利亚有一个问题：中国目前是它的最大贸易伙伴。38%的澳大利亚出口商品销往中国，占澳大利亚国内生产总值8%。世界上没有哪个国家如此依靠中国。

德国之声专栏作家泽林

经济弱点

28年来保持增长的澳大利亚经济迄今得益于来自中国的工作及消费移民。2500万澳大利亚人口中有约120万人华人。他们当中很多人现在担心，会成为反华情绪的牺牲品，在安全敏感职业领域受歧视。目前，超过10万中国学生在澳洲就学，支付高额学费。自一些中国学生在声援香港的示威活动中大声力挺北京后，他们在澳大利亚媒体中也遭到怀疑。构成澳大利亚重要经济因素的中国游客人数的增长率明显放缓，达到9年来最低。双边紧张关系已导致中国游客和学生背对澳洲。专家们估计，未来两年，中国游客减少给该国带来的经济损失将达到5.43亿美元。

美国有意倚重与澳大利亚、印度和日本的安全同盟，以在印太地区遏制中国。作为对中国崛起的反应，澳大利亚大幅扩军。去年，该国成为全球第二大军火进口国，仅次于沙特阿拉伯，位居中国和印度之前。这让华盛顿高兴。

眼下，澳大利亚在经济上受惠于中美贸易争端。目前， 中国铁矿进口的60%以上、煤炭进口的一半以上来自澳大利亚。

堪培拉和华盛顿正共同制定一项协议，以继续降低对中国的依赖程度，尤其是在稀土的供应方面。中国对这一电池和移动电话必需的基本材料的供应在全球总量中占70%。澳大利亚毕竟拥有总共35种稀土中的14种，都是美国高科技产业所需要的。同日本和韩国的经济合作也要扩展。北京颇有自信地表示，并不依赖澳大利亚的原料，完全可以从别的地方得到。

单枪匹马对中国

不过，走对抗中国路线的澳大利亚在地区处于孤立地位。众邻国更愿靠拢那个处于上升地位的世界强国。澳大利亚自己也想成为全球最大自贸区"区域全面经济伙伴关系"（RCEP）的一部分。目前，该项目正在谈判中。该伙伴关系协议将囊括东盟10国、日、韩、中、印、澳、新，成为全球最大贸易集团。所计划的协议奠基于现有的贸易协定，并致力于在15年内取消对90%商品的现有关税。这一未来的自贸区有35亿人，占世界人口的一半。澳大利亚人有意加入，华盛顿颇感不快。

这里，便显示出，关键性问题会是什么：澳政府的对抗路线给经济带来的坏处一旦在日常生活中表现出来，选民们还会在多长时间里愿意当局继续这么做？有一点相当清楚：堪培拉的伙伴华盛顿断无能力弥补澳大利亚的经济损失。

华为引争议 海外屡碰壁 涉伊朗 任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为引争议 海外屡碰壁 “违反制裁令” 在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

华为引争议 海外屡碰壁 华为在伊朗的业务 华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

华为引争议 海外屡碰壁 华为争议 美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

华为引争议 海外屡碰壁 “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为引争议 海外屡碰壁 华为手机也受阻 除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

华为引争议 海外屡碰壁 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为引争议 海外屡碰壁 南洋小国成为大国竞技场 同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

华为引争议 海外屡碰壁 英国起疑心 在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

华为引争议 海外屡碰壁 华为嘴边的德国蛋糕 德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

华为引争议 海外屡碰壁 台湾继续维持禁令 台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

华为引争议 海外屡碰壁 “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。 作者: 苗子, 文山



本文作者20多年来生活在北京

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