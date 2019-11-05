泽林视点：从香港到深圳 吃一堑长一智

题图文：香港住房拥挤

（德国之声中文网）我们西方人容易轻视香港抗议运动的众多经济原因，因为，从很多人的观念出发，强调它们会淡化自由运动的纯净意涵，--只为价值，而非金钱。其实，有支付得起的住宅同样也是我们社会的一个价值，或曰：一项社会福利标准。

香港的住宅市场状况比例如柏林要严重得多。在那里，社会保障系统多有漏洞、职业前景黯淡。它们也是港人何以数月来走上街头抗议的重要原因。有一点是清楚的，即：只有当经济-社会问题，尤其是住宅问题得到解决，这座城市才会重归平静。在那里，住宅极小却极贵，几乎用去中产阶层的全部收入。

让每个港人有自家住宅

10月中旬，香港特首林郑月娥就公布了改善在这个金融大都会的社会福利房建设的计划。她宣布，"每个香港人都有机会拥有自己的住宅"。为此，她将划出北边700公顷空地用于建房。首套房购买者将在财政上得到优惠。通过在大屿山填海兴建一个巨大人工岛，使当前的住宅危机得到长期缓解。

很清楚，此类计划无法一下子就使示威者们平心静气。此间，他们在多条战线上抗争，要求自由选举、对警方暴力的独立调查。他们不信任那位特首，因为，林郑月娥许诺的东西，她的历届前任也都承诺过，但均不了了之。中国党和国家领导人习近平本周一（11月4日）在上海会晤她时对她表示全力支持、赞扬她在抗议运动期间表现良好，自然不能有助于增加示威者们对她的信任感。

有一点是清楚的：对北京而言，香港是一个重要城市，但早已不是最重要的城市，或不像从前那样是通往西方的唯一大门。在1997年这个前英国殖民地主权移交中国时，中国对外贸易中约有一半经由香港；今天，其比重不到12%。作为替代，北京已将2000万人口的深圳提了上来。这座毗邻香港的边境城市，1980年设为特别经济开发区，至2035年要成为亚洲最重要的国际金融中心。去年，深圳即已超越香港的经济力。至本世纪中叶，深圳要与香港、澳门和多个其它城市构成一个巨大的有7000万人口的巨大都市区--大湾区。

作者Frank Sieren

中国特色社会主义模范城市

为使深圳成为"中国特色社会主义模范城市"，北京也考虑从香港的问题中汲取教训。深圳住民平均年龄为33岁，是中国最年轻城市之一。今天，该市已开始出现类似香港那样的问题。不到10年时间里，深圳成了最为炙手可热的高科技创新基地之一。腾讯、华为那样的康采恩，蓄电池和汽车巨头比亚迪的总部都设在该市，吸引了全球青年才俊。这也使住房价格一路攀升。从2005至2015年，每平方米价格翻了十番。今天谁若想在这里购房，平均得付8000美元/平米。这样，深圳已成为全球第5个房地产最昂贵的城市。谁若哪怕只想在中心地段租房，月租价格至少要1000欧元。对中等收入者或刚就业的人，这会是个问题，因为他们的收入难以跟上房价上升的速度。

不过，与在香港的做法不同，北京不愿将相关的发展交由资本市场掌控，而是及早通过社会住宅建设加以引导。因此，政府宣布，第一阶段，将建1.1万套住宅，总值约19亿美元，平方米价格低于现有市场价格的50-60%；从2018年到2035年，建起170万套新住宅，其中至少100万套--约60%--提供给低收入者。这相当于每年6万套社会福利房。也就是说，与此前数年相比，新建住房的数量将翻三番。

在深圳，出售土地是地方政府的主要收入来源之一。不过，鉴于香港的抗议运动，北京显然认识到了这个长期遭忽视的局面乃是一种紧急状况。官方业已宣布，每平米平均售价不得超过7100美元。习近平两年前就说过，"房子是用来住的，不是用来炒的"。其它城市也可能拿出类似计划。

个人自由问题仍未解决

为此，北京必须在深圳划出不下34平方公里建房用地。这一规模不可谓不大。很多问题仍悬而未决：国家资助的住宅实施何种标准？谁可以、何时、如何申请购买？这一体系也适用那些没有户口，即不是该市常住居民的人士吗？在这些问题得到澄清前，房价还会继续上升。深圳居民们将继续按照自由的市场价格买房。今年第三季度，在处于相对中心地段的保安区，房价比去年增加了9.6%，每平米为5.4万元人民币，约7700美元。

而即使深圳解决了所有这些问题，依然还存在着。。。更多个人自由的问题。以为有了富裕生活和负得起的住宅，人们就满意了--这种观念当然在一段时间内有用，但不是永远有用。这一点，人们可以在香港看到。根据量体裁衣的、类似香港的"一国两制"原则，在深圳实现自由资本流通，这是可以设想的。虽费些功夫，在大湾区融入香港复杂的税务和关税系统也有望成功。然而，在深圳，像与英国一起制定的《基本法》所保障的香港人的言论、集会和新闻自由，不会成为讨论对象。至少暂时不会。

（本文作者20多年来在北京生活）