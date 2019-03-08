泽林视点：争论不休的欧盟

（德国之声中文网）每个欧盟国家都在从自己的视角观察世界。通常这与各自的内部情况有很大关系。即使在金融危机爆发11年之后, 意大利仍经济疲软， 失业率很高。 除了希腊之外，再没有其它的欧元区国家像意大利这样债台高筑。根据经合组织在其最新经济增长预测中的预测, 今年意大利的经济将下降0.2%。

从务实角度出发的意大利政府认为 中国的提议很合理：如果作为重要西方工业国的意大利率先加入北京的"一带一路"倡议，中国则将在意大利进行投资。对于意大利来说，对此欧盟怎么看无所谓。意大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）希望最好能够在习近平3月底访问意大利时便签署一份相关备忘录。

对中国硬起来？

实际上意大利并非是希望参加所谓"新丝绸之路"的第一个欧盟国家。毕竟在它之前已经有葡萄牙、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、希腊、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、匈牙利、马耳他和波罗的海三国同意与北京签订相关的投资协定。不过意大利的情况有些不同。它是欧盟第四大经济体，在世界上也一直排名第八位。对中国来说，意大利的决定是再有利不过了。因为周二（3月12日）欧盟刚刚宣布一份战略性文件，打算对中国采取更强硬的立场。

欧盟发表的该战略文件指出，虽然中国是一个 "合作伙伴", 但是, 它必须进一步遵守西方制定的"国际规则"，其中包括"反对歧视"、"平等待遇" 和"开放制度"。为了实施这些规则，欧洲必须加强欧洲内部政策及其工业基础。

无论如何, 谈论这个问题都是很有意义的。然而要真正取得成果, 欧洲就必须齐心协力, 否则就会以失败告终。对布鲁塞尔来说, 情况很清楚: 一方面北京试图通过丝绸之路扩大其势力范畴，促进欧盟的分裂。另一方面，较贫穷的国家将被中方的贷款和投资承诺所吸引，并对其产生依赖。希腊或匈牙利就已经行使否决权，阻止欧盟发表关于中国人权状况的联合声明。

美国的极大忧虑

华盛顿也持类似的立场，而且并非是特朗普上台之后。美国国家安全委员会发言人马奎斯（Garrett Marquis）称新丝绸之路是一个"虚荣的工程"。实际上美国最担心的是 中国作为亚洲、非洲和欧洲的霸主，破坏美国的势力范围。美国驻罗马大使艾森伯格（Lewis Eisenberg）多次警告意大利不要与中国签署协议。

不过, 布鲁塞尔也应该进行自责。因为许多欧盟国家在多次表达不满无果之后, 才在一定程度上选择了"跳槽"。布鲁塞尔现在才开始呼吁他们保持团结，声称作为欧盟成员国有责任在制定对华政策方面与"欧盟法律、规则和政治路线"保持一致。但布鲁塞尔并不能强迫这些国家照其行事。

罗马政府希望通过新丝绸之路促进其低迷的出口。因为"意大利制造"在中国极受欢迎。而中国方面则希望通过的里雅斯特、巴勒莫和热那亚的港口更顺利地进入欧洲。罗马政府国务秘书杰拉奇（Michele Geraci）指出："那里有其他国家已经在利用的巨大的潜力。" 杰拉奇曾经作为经济学家在中国工作过多年，能讲一口流利的中文。他说："我对中国非常了解, 我们比其他国家更有识别可能的风险的能力。"

专栏作者泽林

强迫不是战略

因此, 新的欧中文件仅作为文档被束之高阁的危险非常大。迫使欧盟国家减少与中国的经济关系不是可持续的战略。他们也不可能会这么做。北京非常清楚这一点, 因而巧妙地打出一张牌: 中国外长王毅上周五 (3月8日)呼吁罗马政府不要屈服于欧盟的压力。他指出："意大利是一个独立国家，我们相信它将遵守独立作出的决定。"

不过罗马毕竟已经有所退缩，宣布这只是一个无需履行任何义务的临时意向书。并表示在这个问题上当然还会继续与华盛顿进行磋商。但只有在布鲁塞尔做出一些表示的情况下，罗马政府才有可能改变立场。现在时间已经非常紧迫。3月21日将举行新一轮欧盟峰会，各国政府首脑也将共同讨论中国问题。

（本文作者20多年来生活在北京）

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