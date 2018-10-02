泽林视点：中国人来咯

（德国之声中文网）第一眼看去，晃动的画面上，是一家子，抱怨诉苦，似乎刚来自危机地区。其实，图像摄于瑞典首都斯德哥尔摩的一个旅舍前。9月初，一中国青年带着年迈父母想在该旅店登记入住，可惜比预定日期提前了一天半。鉴于无意自愿离去，他们被弄到了大街上，后又被警察带到了火车站附近的一个地铁站。该事件的录像不仅在中国社交媒体上引发起对中国游客名声不佳的争论。有人抱怨，中国人在国外不受尊重；另有人则批评说，一旦身处境外，国人举止令人汗颜。

经济因素

事实是：这世界已离不开中国游客。整个行业的未来仰仗他们。本"黄金周"，又将有约7亿人走上旅途，其中700万人作出境游。在传统上与国庆节相连的这个人们习称的"年度世界最大民族迁徙"实乃政府的一项发明。1999年，中华人民共和国成立50周年之际，当局宣布设立"黄金周"，其首要目标是，带动国内旅游业。自过上富裕生活的中产人士发现了自己的旅游兴趣起，中国便成了全球大规模旅游业中的一个决定性因素。而它可不限于"黄金周"。

今年，将有约1.56亿该国公民去境外旅游。趋势在扩大。10年前，还只是4400万。最受欢迎的旅游目的地依旧是泰、日、越等邻国。不过，在欧洲、南美和北美、以及澳大利亚，中国游客也处于进军态势。按西班牙-中国旅游组织ATEC负责人卡斯卡莱斯（Rafael Cascales）的话来说就是，"他们至关重要，因为他们结合了两种因素：人数庞大、拿出4倍于他国游客的钱"。尤其城市游的中国人出手更阔绰，一天很容易就花掉350美元，大都用于饮食、服装、美容、首饰。

精美宣传册

各国旅游部门正试图通过以中文制作的广告和宣传册招徕中国人。法国以品酒引诱去波尔多；（德国）萨克森州以巴赫和森佩尔歌剧院（Semperoper）相号召。在欧盟，旅游业产值占经济总量的10%，雇员约2500万。对欧盟而言，中国人乃是一种让人孜孜以求的稳定与增长元素，尤其是，因不同假日之故，他们来这里时，常恰与西方传统旅游旺季错开。





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然而，旅游业火爆亦有其阴暗一面。威尼斯和新天鹅堡等欧洲目的地已在中国游客潮的冲击下不堪重负。而这一浪潮在别处已实际导致自然平衡的失去，而本来恰是这种平衡才使这些地方成了旅游目的地。数年来，由于来访者数量日见庞大，越南下龙湾、泰国宫廷海岸袖珍小城华欣这样的诗画般好去处的诱惑力渐衰。稻田成了水泥地。旅馆、商铺、餐馆如雨后春笋般涌现。游船污染了空气。珊瑚礁遭踏损。在印尼度假胜地巴厘岛，不仅环境污染在增加，新鲜水也开始告缺。眼下，度假村的消耗量已占全岛可资使用的水资源的65%。这里的人们也以忧虑的心情注视着越来越庞大的中国游客大潮。仅在过去两年，中国观光客数量就从98.6万上升到了140万。何时才是增长的尽头？旅游部门称，还有富余。自然保护人士却已在呼吁：就此打住。

资金流向不明

还有另一个问题：资金常未抵达需要它的地方。很多中国人慢慢才发现个性化旅游的好处。尤其是上了点岁数的人依然喜欢参加由中方组团的全包旅游项目，被巴士从一个景点载去另一个景点，从一家商店接至另一家商店。相关生意通常直接或间接由中国人掌控。进项中的一大部分经由"支付宝"这样的中国支付软件直接流入中国的帐号。在当地人那里，这类旅游者也被称为"零美元游客"，原因是，他们几乎不带来什么收入。

本文作者泽林20多年来在北京生活

中国政府计划未来更强化对本国旅游机构的控制。对北京而言，旅游火爆也是一张重要的政治王牌。-尽管受到华盛顿的抗议，北京今年仍能迫使两家美国大航空公司在自己的网页上把"台湾"从主权国家名单上除去，便是一个佐证。随着首尔允许美国在韩国境内部署反导系统，北京也对韩国使用过旅游业杠杆，-北京旅游总局大笔一挥，中止了赴韩旅游组团项目。

赴美旅游订单锐减

韩国银行估计，去年，中国的制裁使韩国经济增长率减少了0.4%。在目前与特朗普的贸易冲突中，人们也可以想见，北京会把旅游用作武器。2016年，中国人是赴美旅游的第三大外国群体。在美期间，他们的开销也超过平均水平。当年，中国游客给美国零售业带来350亿美元进项。而一旦缺了他们，不独零售商，旅馆残营业和民航业亦会受创。自特朗普今年春季挑起贸易争端，赴美旅游数量已然回落。航空公司那里，"黄金周"赴美乘客预定数量比去年假期开始时锐减42%。爱国主义和媒体恶评眼见得已有斩获。

围绕斯德哥尔摩的游客遭拒丑闻，时隔两周， 中国政府也介入其中。中国驻斯德哥尔摩大使馆称，瑞典警方"严重危及"了中国公民的生命、侵犯了他们的人权。

不过，只有在"黄金周"结束后，数字才能告诉我们，中国使馆同时发出的赴瑞典旅游警告是否真会对这个斯堪的纳维亚国家的旅游业产生影响。这一警告可能与达赖喇嘛9月中旬的访瑞之行有关。

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