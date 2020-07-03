泽林视点：世界屋脊上的紧张对峙

（德国之声中文网）喜马拉雅山脉西段争议边界地区6月中旬发生中国和印度士兵之间的肢体冲突，至少造成（印方称）20名印度士兵丧生后，德里和北京明智地决定，将军队从这一热点地区撤离。

但清楚的是，这只是暂时的动作。双方都不愿让步。北京称，印度军队进入了中国领土，并"挑衅和攻击"中国士兵。德里则坚称，中国士兵早在5月就在事发地点以西的拉达克（Ladakh）地区擅自越过了实际控制线。中国不愿证实中方的伤亡损失数字。

未确定的边界线

中印间有3500公里的边界，其中尚未确定的部分自1962年中印边境战争以来，一再成为矛盾冲突的导火索。当年中国虽赢得了战争，但并未占据更多的领土。对这两个亚洲大国来说，这不仅是个原则问题，而且关系到对资源，尤其是水的战略控制。在这一地区里，有重要的冰川。

1996年，德里和北京达成共识，在争议边境地区不再使用真枪实弹的武器。这表明，两个核大国无意让局势激化。这也是此次两国士兵使用棍棒、石头和拳脚相加的原因。但必须指出的是，中印在过去几周里都向这一地区增派的兵力。

这是自1975年以来，首次有人在中印边境冲突中丧生，这是一个悲剧性的事实，也是一个倒退。尽管如此，目前开战的可能性不大：双方再次举行两星级将领的会谈。中国西部战区指挥部发言人张水利表示，应该"回到对话会谈解决分歧的正确轨道上来"。

冲突的经济后果

印度作为军事、经济和政治上处于弱势的一方，已经祭出了经济制裁的手段：包括抖音和微信在内的59个中国手机应用App被禁止，因为它们"危害印度的国家安全和主权"。德里的旅店和餐馆业主联合会表示，其所属3000家酒店餐馆不再接待中国顾客。不过这其实只是言辞上的威胁，因为德里的绝大多数酒店在新冠防疫措施下本来就没有营业。在印度手机市场占据30%市场份额的中国手机制造商小米称，冲突迄今并未对销售业绩造成影响。

专栏作者泽林

根本的问题是，印度在经济上越来越陷于被动，而中国经济的影响力在增加。印度对中国的贸易逆差去年达480亿美元。在"一带一路"的框架下，北京与印度的邻国--无论是友邦还是敌人--的经济合作越来越紧密。印度最敌视的对手巴基斯坦尤其得益于中国的投资，包括军队建设方面。

新冠危机可能使印度对中国的依赖性继续扩大，因为中国比印度更快地从疫情后果中得以恢复。中国经济预计还会有小小的增长，而印度则可能迎来40年来的首次经济衰退。整体看，印度在基础设施、教育、医疗卫生和国际竞争力方面仍落后于中国。以购买力衡量，中国的经济规模比印度大2.4倍。同时印度的人口每年增长1.1%，中国只增长0.5%，养活新增人口的负担也在增加。

危及亚太自贸协定？

日本、越南、澳大利亚和其它国家现在呼吁，推迟亚太自贸协定（RCEP）的谈判。这将是世界最大的自由贸易协定。成员国日本、韩国、澳大利亚、新西兰以及东盟10个国家印尼、马来西亚、泰国、菲律宾、越南、缅甸、文莱，老挝、柬埔寨和新加坡已经通中国达成一致。只有德里和北京之间还有未澄清的问题。

2019年11月曼谷亚太自贸峰会

印度担心，如果关税大幅降低，中国产品会泛滥印度市场。而其它亚洲伙伴国家则担心，一个没有印度的参与签署亚太自贸协定（RCEP）里，中国的地位会太强大。即使没有印度，全球GDP的近三分之一--17万亿美元都是在亚太自由贸易区内产生的，这一规模超过其它所有自贸区，包括欧盟。

"成为RCEP的一部分符合印度的利益，将推动整个地区的繁荣。我们将继续致力于印度的回归"，日本政府代表上周表示。一份15个亚太自贸协定成员国的联合声明称："我们希望强调，RCEP对印度敞开大门"。德里面对巨大压力。

令人欣慰的是，亚洲国家现在显然有能力和意愿自己解决矛盾。美国和欧盟在这一冲突中都不扮演调停人的角色。

本文作者20多年来生活在北京。

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