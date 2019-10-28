泽林视点：一致抵抗外界压力

（德国之声中文网）中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议于周一至周四（10月28日至10月31日）在北京举行。

以往的中共中央全会也偶尔公布过重大决定。对于中国乃至全世界最重要的有：1978年制定改革开放政策，为中国的经济繁荣奠定了基础；2013年首次放宽已经执行了34年的独生子女政策。再有就是2018年2月举行的中共中央全会修改了共产党的章程，使习近平得以终身执政，而不是只能连任两届。

延迟召开的会议引发种种猜测

本周召开四中全会的消息直到上周才宣布。而且和以往一样，会议不对外公开。自上次会议以来已经过去了20个月，这是几十年来最长的间隔时间。这当然也引起种种猜测：会议推迟召开是不是因为党内严重斗争？还是为了等到中华人民共和国建国70周年庆典之后？反对国家主席兼中共中央总书记习近平及膨胀权欲的势力是否在增大？还是他已经如此强大，以至于不需要再定期召开中共中央全体会议？

作者Frank Sieren

有人认为，国家媒体的口气反映了第一种说法。但是对同样的话，另一些人则诠释为是国家更加稳定的象征，即"全党"担负着"推进中国体制现代化和加强执政能力建设的重要战略任务"，为此，"必须加强党的领导以及维护依法治国"。难道这是在要求习近平的对手团结起来？或是习近平想借此宣布： 一切都在控制之下！还是两者兼而有之？遗憾的是对此我们不清楚，也许就是不想让我们搞清楚。

然而有一点是清楚的，那就是习近平想扩大自己的权力。还有一点也是清楚的，绝大多数民众更多的是希望加强秩序，或者说希望有一个铁腕，因此支持习近平。如果今天中国举行自由选举的话，最有希望当选的将不是一位中国的巴拉克·奥巴马（Barack Obama），而是一位比现任党和国家领导人手腕更强硬的政治家。也正是因为如此，认为中国政府上周日（10月27日）发布的"关于新时代的公民道德教育指南"是强行灌输的中国人比我们西方人想象的要少得多。该文件强调，无论是"在旅行，进餐或参加体育赛事时"，"都应该维护中国的尊严"。

特朗普对习近平的帮助超过对他的伤害

具体来说，如果外面有谁说三道四，那么不仅损害自己，也损害中国的声誉，因此势必遭到中国的反击。美国总统特朗普（Donald Trump）挑起的贸易战因此也有可用之处。现在在许多中国人都将这场贸易战看作是对中国的围剿，目的是遏制中国的崛起。香港具有暴力倾向的抗议活动遭到大多数中国人的反对。 "不支持我们就是反对我们"的爱国主义情绪有很长时间没有像现在这样鲜明。而且中国官方媒体也在为他们加油：我们中国人必须团结一致共同抵制外界压力！因此可以说，特朗普的贸易战给习近平带来的帮助多于伤害。

对中国来说，这很重要。因为中国面临着巨大的挑战。中国经济的增长速度并没有达到预期。 9月份工业利润下降了5.3％。不过1月至9月的消费额增长了8.2％。但是汽车行业市场疲软，主要原因是由于传统汽车向电动汽车转型，客户推迟了购买新车的计划。此外，一场猪瘟使猪肉价格翻了一番。中国人通过钱包直接感觉到这一点，但这还不足以引起社会动荡。中国的国债继续增加，但外债很少，因此不会面临外国债权人的压力。 在中国国内人们不会感觉到这一点。 通货膨胀无足轻重。

中国仍需要经济增长

正如中国新华社所报道的那样，当今世界正处于"百年未有之大变局。"此外，中国还面临着一系列长期的挑战，例如人口老龄化、大学毕业生的就业岗位日益匮乏、富裕的沿海地区与贵州或甘肃等贫困省份之间存在鸿沟，对于一个拥有14亿人口的国家而言，所有这些都是难以完成的艰巨任务。因此说，本次中共中央全会必定讨论经济，或者更确切地说，必将讨论经济增长问题。

实际上中国可以通过进一步对外开放来实现经济增长。例如彻底取消对外资银行、投资公司和资产管理人的限制。此外，应允许外国投资者在更多领域持有多数和全资股权。四中全会结束之后，有可能会进一步继续放松市场管制，削减投资和贸易领域的负面清单。这不仅是为了减少与美国的贸易争端，而且也是为了向外国投资者以及中国的私人企业家表明，国家没有将其战略利益置于市场之上。

本文作者泽林20多年来生活在北京

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