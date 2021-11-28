波海三国议员见蔡英文 议员：帮助台湾就是帮助立陶宛

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文29日上午在总统府召见10位访台的波罗的海三国议员，在开场的谈话中，蔡英文感谢立陶宛在今年疫情严峻时，两度捐赠疫苗给台湾，表示该举动彰显了「民主盟友相互扶持的精神」。

蔡英文也提到，有鉴於台湾与立陶宛过去这段时间持续拓展双边关系，她期盼也能与拉脱维亚与爱沙尼亚有更多的合作交流。

她说：「我们和波海三国都走过威权统治丶争取自由的道路，也都深刻的了解民主的得来不易。现在，全球面对威权主义的扩张与假讯息的威胁，台湾愿意与欧洲朋友分享对抗假讯息的经验，一起捍卫共享的价值，确保民主自由的生活方式。」

立陶宛国会友台小组主席马玛窦 (Matas Maldeikis) 也在简短的演说中提到，台湾在复杂的地缘政治环境中取得平衡，并同时发展经济与强化民主，让他愿向台湾人的毅力与智慧「致上崇高的敬意」。

他说：「立陶宛政府的友台政策在我们的社会获得广大的民意支持，保护自由以及规则基础的国际秩序，攸关台湾与立陶宛的重要利益，我们必须强化与台湾的关系，共同合作来达成这个目标。」

专家：帮助三国制定对中的共同战略

对於这次波罗的海三国代表团的出访，专家认为，立陶宛派议员出访除了是加强此前该国所做出的承诺与计划外，也是在实现立陶宛政府在印太地区实现「外交关系多样化」的一步。

曾担任12年欧洲议会政治顾问的台湾世代智库高级研究员冯儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy) 告诉德国之声：「立陶宛之前就曾表示希望让该国的外交关系更多样化，而他们也想透过27+1的框架与中国打交道，而非原先17+1的合作框架。」

立陶宛外长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）今年5月宣布该国退出17+1的决定，认为应该转而采用“更有效丶更团结的27+1模式来一致应对中国。

而从波罗的海三国的角度来看的话，有鉴於三国近期在情报报告中，都首次将中国作为一个重要的威胁，冯儒莎认为，派国会议员出访台湾，可以让这三个国家在处理中国带来的威胁时，制定一个共同的战略。

她说：「当涉及俄罗斯时，这三个国家已经有了共同的愿景和对威胁意识。当涉及中国，他们似乎也有共同的威胁意识。虽然在台湾议题上，立陶宛目前是走得最远的，但我认为，这次出访可以为波罗的海三国在中国相关议题上，制定出共同战略。」

不畏威胁与台湾合作

立陶宛国会友台小组主席马玛窦在出访前，接受德国之声访问时表示，这次出访是为了向台湾表明，他们在欧洲有朋友，而任何大国或地缘政治的竞争都无法破坏希望合作的国家之间的关系。他说：「这是波罗的海国家对台湾的一个象征性姿态，也就是他们在欧洲有朋友。」

马玛窦也分享他如何看待中国近日来因立陶宛与台湾拉近关系，对立陶宛祭出一连串惩罚性措施的作法。他认为，虽然立陶宛是个小国，但中国非常关注他们提升与台湾关系此举。他向德国之声表示：「中国必须明白，无论他们如何恐吓我们，我们都会努力做符合我们国家利益的事情。我们认为与台湾的合作符合我们的国家利益，我们将继续这样做。」

立陶宛国会友台小组主席马玛窦 (Matas Maldeikis) 也在简短的演说中提到，台湾在复杂的地缘政治环境中取得平衡，并同时发展经济与强化民主，让他愿向台湾人的毅力与智慧「致上崇高的敬意」。

他还提到，在政治层面上，越来越多欧洲国家正在转变他们对中国的看法，他们在国家安全的领域将中国视为一种威胁。马玛窦说：「中国的国际政策已经适得其反。他们认为自己拥有让每个国家都必须害怕的力量，但现在他们开始看到，各国都不害怕他们了。人们对他们的政策反而更加反感，所以从长远来看，这对中国将是一个很大的挑战。」

对於立陶宛与台湾近来拉近关系，中国也做出反制行动。中国在台湾驻立陶宛代表处正是挂牌营运後，21日发布声明表示，将与立陶宛之间的外交关系降为代办级，作为对立陶宛允许台湾在该国设立「驻立陶宛台湾代表处」的回应。

中国声称，立陶宛无视中国政府的严正立场，执意允许以台湾名义在立陶宛设立「代表处」，在国际上制造「恶劣先例」。

该声明写道：「鉴於中立赖以建立大使级外交关系的政治基础遭到立方破坏，中国政府为了维护自己的主权和国际关系基本准则，不得不将中立两国外交关系降为代办级。声明强调，立陶宛政府必须承担由此产生的一切後果。」

「台湾的成功对立陶宛国安有好处」

上周，立陶宛外长在出访华府时向媒体表示，立陶宛正在向世界展示一种抵抗中国日益增长的压力的方式，那就是透过实现供应链的多样化并与其他民主国家团结起来。他也提到，其他国家正在学习立陶宛的经验，因为他们「百分之百希望有更多的空间来对其外交政策做出独立决定」。

马玛窦告诉德国之声，与台湾合作可以使欧洲国家长期受益，他们不需要担心与中国打交道会发生的恐吓。当各国与中国打交道时，他们可能面临长期失去主权的风险。他说：「立陶宛希望成为这方面的榜样。与台湾合作对双方都有好处，对其他欧盟国家也将是一个很好的例子。」

马玛窦认为，立陶宛抵抗中国的经验之所以能成为其他国家学习的对象，是因为立陶宛记得1991年争取独立过程中，他们如何抵抗来自苏联的压力与恐吓。他说：「从那段经历中，我们建立了一个所谓的价值原则。当我们看到专制国家如何通过宣传和社交媒体针对民主国家时，立陶宛的原则始终是讲述真相，讲述我们所看到的一切。」

他说，台湾面对来自中国的大外宣与军事压力都是过去立陶宛所经历过的，所以这也让立陶宛觉得自己的经验与台湾有许多相似之处，希望能帮助到台湾。马玛窦向德国之声表示：「立陶宛知道，帮助台湾也会帮助我们自己。如果台湾能够成功，对立陶宛的国家安全也有好处。我们看到的是，我们需要帮助台湾，因为它在历史的正确一边，这是我们坚持的一个简单原则。」

虽然不少人认为，立陶宛坚持提升与台湾关系一事，能启发更多欧盟国家效法其作法，但冯儒莎确认为，外界应该更谨慎地去解读立陶宛这些举动，可能对欧盟国家带来的影响。

她指出，每个欧盟成员国与中国都有不同的关系，他们之间也有相互竞争的利益。

她说：「若将立陶宛对台湾所做的任何事情，设定为审视欧盟国家与中国关系的新标准，其实是有风险的。我们需要评估每个政府的立场。和他们在不久的将来，根据自己的情况采取的措施，而不是拿他们的情况与立陶宛进行比较。」

她认为，台湾也必须了解立陶宛之所以愿意如此挺台湾，主要是俄罗斯对立陶宛的威胁起了关键作用，但如果换作是欧盟其他的区域，那些国家所感受到的威胁程度也会有所不同。她预测，爱沙尼亚与拉脱维亚可能未来在对台议题上，也会有类似立陶宛的举动。

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