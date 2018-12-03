波兰气候大会能够取得哪些突破？

（德国之声中文网），来自全球近200个国家的代表在波兰的卡托维兹市就人类未来命运进行为期2周的讨论。会议能将全球变暖的程度有效地控制在一个令人可以忍受的范畴吗？

自1750年代的前工业化时期以来，地球温度已经增加了将近一摄氏度。全球因自然灾害和气候变化被迫逃亡的人多于因战争和暴力而逃离家乡的人数。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres ）周一在波兰气候大会开幕式上警告说，在世界很多地区，气候变化现在已经成为关系到人的"生死存亡的问题"。

然而，全球的二氧化碳排放量今年再度上升，而不是下降。很多国家仍在大力兴建火力发电站，继续驾驶燃油而非电动汽车。很多经济领域也仍然依靠原油、煤炭和天然气等化石燃料。根据世界气象组织的初步分析，2015年至2018年是自19世纪有了气候记录以来气温最高的4年。最近的22年中，有20年都曾创下年度气温的最高纪录。如果继续如此，本世纪末我们就将生活在一个气温升高3至4度的更温暖的世界。

德国的环境如何

德国气温平均升高超过1度，甚至高于世界其它地区。气候变暖导致更频繁的出现极端天气，让人类遭遇更多的酷热，更多的暴雨以及更多的洪水。

世界如何应对气温升高的挑战

在三年前的巴黎气候大会上， 190个国家的代表就将气候变暖尽量控制在1.5摄氏度以下达成共识。很多国家从此制定了自己的排减目标。然而所有专家都说这些措施还远远不够。为此政府间气候变化专门委员会（IPCC）在一份特别报告中算了一笔帐：为了实现在2030年之前气温升高不超过1.5摄氏度的目标，全球二氧化碳排放量必须大幅减少到相当于2010年的45%，2050年二氧化碳排放量甚至要降到零。

与会者参观气候大会会场外的展览

这就要求我们对经济和交通运输系统进行前所未有的大规模转型，也就是立即远离煤炭、石油和天然气。问题是能否说服大国一起行动：美国总统特朗普已经宣布退出巴黎气候保护协定，巴西右翼激进主义总统正在考虑放宽对砍伐最重要热带雨林的限制。鉴于大城市的严重空气污染，虽然中国正在推动煤炭下马，但同时又在大力资助非洲和亚洲其他国家的水电站建设。

德国扮演什么角色？

在气候保护方面德国一直以来的先驱角色不断受损。例如联邦政府就无法实现自己制定的2020年气候保护目标。联邦环境部长斯文亚·舒尔茨（Svenja Schulze）表示对此感到"非常痛心"。

德国环境部长在会上发言

这次前往波兰出席气候保护大会，她也没有就德国何时退出燃煤发电做出坚决的承诺。交通运输行业的情况充分显示了许多领域向气候保护方面的转型是多么的缓慢。自1990年以来，交通运输行业的二氧化碳排放根本没有下降，反而增加。除此之外，德国还承诺将2019年对绿色气候基金的资助翻番，增加到15亿欧元。

波兰气候大会将带来什么？

会议将制定一份规则手册，用以检测和衡量各国对气候保护所做的贡献。对于德国政府和德国经济界来说，这也涉及到一个公平合理的问题。因为如果其它国家放松监督，德国担心自己会处于竞争劣势。

而且贫穷国家也希望所承诺的财政援助和投资确实得到保障。德国环境部长舒尔茨进行了这样的诠释："最后每个人都应该确切地知道，为了能够共同应对气候变化他必须做些什么。"

气候保护人士则希望更多的国家提高自己的气候保护目标。站在德国方面参与谈判的欧盟委员会要求欧洲在30年内实现工业无温室气体排放的目标，也就是在经济、能源供应和交通领域完全放弃石油，煤炭和天然气。

但最终总是要涉及到资金问题。已经达成共识的是，为了战胜气候变化，从2020年开始最贫穷国家每年将获得1000亿美元的援助资金。美国感觉自己已经与此无关。而作为最重要拨款机构的绿色气候基金组织现在需要新的注资。德国已经承诺将其每年15亿欧元的援助资金增加一倍。

李京慧/叶宣（德新社）